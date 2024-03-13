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Субъекты МСП Чувашии получили более 10 млрд рублей по нацпроекту - РИА Новости, 13.03.2024
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13:20 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/natsproekt-1932708291.html
Субъекты МСП Чувашии получили более 10 млрд рублей по нацпроекту
Субъекты МСП Чувашии получили более 10 млрд рублей по нацпроекту - РИА Новости, 13.03.2024
Субъекты МСП Чувашии получили более 10 млрд рублей по нацпроекту
Субъекты МСП Чувашии получили более 10 миллиардов рублей с 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:20
2024-03-13T13:20
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Субъекты МСП Чувашии получили более 10 миллиардов рублей с 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает портал органов власти республики. Как уточнил вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов, поддержку от государства получили 2,1 тысячи региональных бизнесменов. "Более 4,8 миллиарда рублей – в виде льготных микрозаймов Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса. 5,4 миллиарда рублей – это поручительства Гарантийного фонда Чувашии, позволившие предпринимателям привлечь свыше 16,6 миллиарда заемного финансирования в свои проекты развития", - подчеркнул Краснов, его слова приводит пресс-служба. Как уточняется на сайте Минэкономразвития РФ, всего же по стране с 2020 года объем финансовой поддержки бизнеса в рамках этого национального проекта составил более шести триллионов рублей. "Доступные финансовые инструменты наиболее востребованы у бизнеса. Компании, работающие с привлечением таких инструментов, показывают более высокие темпы роста прибыли и расширения штата. С 2020 года более шести триллионов рублей составил объем финансовой поддержки бизнеса через льготные кредитные программы, микрозаймы и гарантийную поддержку. Эти средства помогли бизнесу пройти турбулентные зоны прошлых лет и сохранять уверенное развитие", - уточнила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, ее слова приводят на сайте Минэкономразвития РФ. В финансовую поддержку входят льготные банковские программы: 3,7 триллиона рублей российский бизнес получил по программе "1764", 600 миллиардов рублей – по программе стимулирования кредитования (ПСК), 130 миллиардов рублей – по комбинированной программе 1764+ПСК.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, чувашская республика (чувашия), нацпроекты
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Нацпроекты

Субъекты МСП Чувашии получили более 10 млрд рублей по нацпроекту

© Фото : Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской РеспубликиПроизводство на территории промышленного технопарка "АБАТ"
Производство на территории промышленного технопарка АБАТ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Субъекты МСП Чувашии получили более 10 миллиардов рублей с 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает портал органов власти республики.
Как уточнил вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов, поддержку от государства получили 2,1 тысячи региональных бизнесменов.
"Более 4,8 миллиарда рублей – в виде льготных микрозаймов Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса. 5,4 миллиарда рублей – это поручительства Гарантийного фонда Чувашии, позволившие предпринимателям привлечь свыше 16,6 миллиарда заемного финансирования в свои проекты развития", - подчеркнул Краснов, его слова приводит пресс-служба.
Как уточняется на сайте Минэкономразвития РФ, всего же по стране с 2020 года объем финансовой поддержки бизнеса в рамках этого национального проекта составил более шести триллионов рублей.
«
"Доступные финансовые инструменты наиболее востребованы у бизнеса. Компании, работающие с привлечением таких инструментов, показывают более высокие темпы роста прибыли и расширения штата. С 2020 года более шести триллионов рублей составил объем финансовой поддержки бизнеса через льготные кредитные программы, микрозаймы и гарантийную поддержку. Эти средства помогли бизнесу пройти турбулентные зоны прошлых лет и сохранять уверенное развитие", - уточнила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, ее слова приводят на сайте Минэкономразвития РФ.
В финансовую поддержку входят льготные банковские программы: 3,7 триллиона рублей российский бизнес получил по программе "1764", 600 миллиардов рублей – по программе стимулирования кредитования (ПСК), 130 миллиардов рублей – по комбинированной программе 1764+ПСК.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияЧувашская Республика (Чувашия)Нацпроекты
 
 
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