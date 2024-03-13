https://ria.ru/20240313/natsproekt-1932708291.html

Субъекты МСП Чувашии получили более 10 млрд рублей по нацпроекту

Субъекты МСП Чувашии получили более 10 млрд рублей по нацпроекту - РИА Новости, 13.03.2024

Субъекты МСП Чувашии получили более 10 млрд рублей по нацпроекту

Субъекты МСП Чувашии получили более 10 миллиардов рублей с 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:20

2024-03-13T13:20

2024-03-13T13:20

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Субъекты МСП Чувашии получили более 10 миллиардов рублей с 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает портал органов власти республики. Как уточнил вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов, поддержку от государства получили 2,1 тысячи региональных бизнесменов. "Более 4,8 миллиарда рублей – в виде льготных микрозаймов Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса. 5,4 миллиарда рублей – это поручительства Гарантийного фонда Чувашии, позволившие предпринимателям привлечь свыше 16,6 миллиарда заемного финансирования в свои проекты развития", - подчеркнул Краснов, его слова приводит пресс-служба. Как уточняется на сайте Минэкономразвития РФ, всего же по стране с 2020 года объем финансовой поддержки бизнеса в рамках этого национального проекта составил более шести триллионов рублей. "Доступные финансовые инструменты наиболее востребованы у бизнеса. Компании, работающие с привлечением таких инструментов, показывают более высокие темпы роста прибыли и расширения штата. С 2020 года более шести триллионов рублей составил объем финансовой поддержки бизнеса через льготные кредитные программы, микрозаймы и гарантийную поддержку. Эти средства помогли бизнесу пройти турбулентные зоны прошлых лет и сохранять уверенное развитие", - уточнила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, ее слова приводят на сайте Минэкономразвития РФ. В финансовую поддержку входят льготные банковские программы: 3,7 триллиона рублей российский бизнес получил по программе "1764", 600 миллиардов рублей – по программе стимулирования кредитования (ПСК), 130 миллиардов рублей – по комбинированной программе 1764+ПСК.

https://ria.ru/20240305/biznes-1931320305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, чувашская республика (чувашия), нацпроекты