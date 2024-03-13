https://ria.ru/20240313/nato-1932635755.html
Путин заявил о бессмысленности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Путин заявил о бессмысленности вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.03.2024
Путин заявил о бессмысленности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом, они хотели быть "под каким-то зонтиком", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:33
2024-03-13T06:33
2024-03-13T06:33
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом, они хотели быть "под каким-то зонтиком", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Путин в ходе интервью заявил, что из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО у их границ появятся российские войска и системы поражения. "Зачем они это сделали? Исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно? Я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов", - заявил глава государства.
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финляндия, швеция, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире, россия
Финляндия, Швеция, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире, Россия
Путин заявил о бессмысленности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Путин: вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало абсолютно бессмысленным шагом
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом, они хотели быть "под каким-то зонтиком", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Путин в ходе интервью заявил, что из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО
у их границ появятся российские войска и системы поражения.
Путин рассказал об охране границы с Финляндией
"Зачем они это сделали? Исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно? Я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов", - заявил глава государства.