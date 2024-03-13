Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг
Эксперт Васильев: Трамп собирается переформатировать НАТО
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Возможность отправки западных войск на Украину продолжают обсуждать. Париж настаивает: красных линий нет. Европейские лидеры с этим не соглашаются. Втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией вызывает серьезные опасения и в Вашингтоне. Это даже способно поставить под вопрос участие США в Североатлантическом альянсе. О перспективах союзников — в материале РИА Новости.
Опасная дискуссия
Глава МИД Польши Радослав Сикорский не только поддержал рвущегося в бой Макрона, но и подтвердил: натовские военные давно находятся на Украине. Кто именно и какие они задачи выполняют, не уточнил. Однако дал понять: этого мало.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
"Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию", — туманно выразился министр. А президент Анджей Дуда указал на необходимость строительства крупного аэропорта в 40 километрах от Варшавы для переброски сил НАТО.
Категорически против прямого вмешательства в конфликт Италия. Министр обороны Гуидо Крозетто упрекнул польские и французские власти в том, что они пытаются выступать от имени всего альянса. По его словам, односторонняя эскалация закроет путь к дипломатическому урегулированию.
Тем не менее, по сообщениям западных СМИ, Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину. Это усиливает противостояние с более осторожной Германией. Но прибалтийские республики, особенно Литва, горячо поддерживают Макрона.
Президент Чехии Петр Павел предложил расширить подготовку ВСУ натовскими инструкторами. Он напомнил, что с 2014-го на Украине этим занимались уже тысячи специалистов из 15 стран.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
В Праге считают возможным направить в ВСУ десятки военнослужащих НАТО для обслуживания техники и подготовки бойцов на местах. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон предупредил: тогда западные инструкторы "станут мишенью для России".
Новые перспективы
"Если союзники отправят войска на Украину, нам придется выйти из НАТО", — пишет американский сенатор Майк Ли в статье, опубликованной в The American Conservative. Он подчеркивает: европейские страны не имеют права втягивать США в ядерный конфликт.
В НАТО должны быть готовы к уходу американцев, отмечают в The Telegraph. По словам европейских дипломатов, такой вариант возможен, если президентом выберут Дональда Трампа. Поэтому Брюсселю следует разработать сценарий для ослабления военной зависимости от Вашингтона.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭкс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Вопросы обороны Европы могут стать прерогативой Великобритании. Некоторые в ЕС были бы рады большей самостоятельности в военной сфере.
На прошлой неделе Трампа в США навестил Виктор Орбан. После встречи премьер Венгрии сказал: в случае победы на выборах его американский друг не даст Киеву ни цента. Европейские страны не смогут финансировать ВСУ, и война вскоре закончится.
Пересмотр основ
Париж и Варшава — откровенные проводники политики Вашингтона в Европе, объясняет РИА Новости сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Поэтому они выступили практически вместе. На мысль об определенной координации наводит и то, что их тут же поддержала Литва. Все заявили, по сути, одно и то же. Они как бы пытались затеять дискуссию на эту тему. Но многие страны от этого отмежевались. В частности, Италия, хотя очень хочет быть в фокусе европейской политики", — говорит эксперт.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе
Американцам не надо отправлять войска на Украину — за них это сделают другие, подчеркивает Оленченко. Вашингтон не откликнулся на призыв Дуды увеличить военный контингент в Польше, поскольку Варшава, как и Париж, сама взвалила на себя это бремя.
Трамп, если опять станет президентом, из НАТО не выйдет, но может очень серьезно все там переформатировать, указывает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Это грозит даже тому, что не менялось с 1949-го.
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
"Когда политику не надо переизбираться, он начинает работать на историю — и вот этого в Европе боятся больше всего. Трамп за свои четыре года способен наворотить очень много. У него весьма прохладное отношение к НАТО. Еще в первый срок он придал альянсу характер коммерческой организации. По его мнению, главное — упорядочить финансы. В частности, добиться двух процентов ВВП на оборону от союзников и их закупок на модернизацию армии американского оружия, что поддержит ВПК США", — рассуждает эксперт.
Трамп хочет применить формулу: не вкладываетесь как следует в НАТО — пятая статья о коллективной обороне на вас не распространяется. Для него важны прежде всего американские интересы. Поэтому в Европе и задумались о самых разных сценариях.