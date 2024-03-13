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Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг - РИА Новости, 13.03.2024
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08:00 13.03.2024 (обновлено: 12:21 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг
Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг - РИА Новости, 13.03.2024
Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг
Возможность отправки западных войск на Украину продолжают обсуждать. Париж настаивает: красных линий нет. Европейские лидеры с этим не соглашаются. Втягивание... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:00
2024-03-13T12:21
украина
сша
варшава
дональд трамп
анджей дуда
нато
вооруженные силы украины
петр павел
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Возможность отправки западных войск на Украину продолжают обсуждать. Париж настаивает: красных линий нет. Европейские лидеры с этим не соглашаются. Втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией вызывает серьезные опасения и в Вашингтоне. Это даже способно поставить под вопрос участие США в Североатлантическом альянсе. О перспективах союзников — в материале РИА Новости.Опасная дискуссияГлава МИД Польши Радослав Сикорский не только поддержал рвущегося в бой Макрона, но и подтвердил: натовские военные давно находятся на Украине. Кто именно и какие они задачи выполняют, не уточнил. Однако дал понять: этого мало."Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию", — туманно выразился министр. А президент Анджей Дуда указал на необходимость строительства крупного аэропорта в 40 километрах от Варшавы для переброски сил НАТО.Категорически против прямого вмешательства в конфликт Италия. Министр обороны Гуидо Крозетто упрекнул польские и французские власти в том, что они пытаются выступать от имени всего альянса. По его словам, односторонняя эскалация закроет путь к дипломатическому урегулированию.Тем не менее, по сообщениям западных СМИ, Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину. Это усиливает противостояние с более осторожной Германией. Но прибалтийские республики, особенно Литва, горячо поддерживают Макрона.Президент Чехии Петр Павел предложил расширить подготовку ВСУ натовскими инструкторами. Он напомнил, что с 2014-го на Украине этим занимались уже тысячи специалистов из 15 стран.В Праге считают возможным направить в ВСУ десятки военнослужащих НАТО для обслуживания техники и подготовки бойцов на местах. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон предупредил: тогда западные инструкторы "станут мишенью для России".Новые перспективы"Если союзники отправят войска на Украину, нам придется выйти из НАТО", — пишет американский сенатор Майк Ли в статье, опубликованной в The American Conservative. Он подчеркивает: европейские страны не имеют права втягивать США в ядерный конфликт.В НАТО должны быть готовы к уходу американцев, отмечают в The Telegraph. По словам европейских дипломатов, такой вариант возможен, если президентом выберут Дональда Трампа. Поэтому Брюсселю следует разработать сценарий для ослабления военной зависимости от Вашингтона.Вопросы обороны Европы могут стать прерогативой Великобритании. Некоторые в ЕС были бы рады большей самостоятельности в военной сфере.На прошлой неделе Трампа в США навестил Виктор Орбан. После встречи премьер Венгрии сказал: в случае победы на выборах его американский друг не даст Киеву ни цента. Европейские страны не смогут финансировать ВСУ, и война вскоре закончится.Пересмотр основПариж и Варшава — откровенные проводники политики Вашингтона в Европе, объясняет РИА Новости сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко."Поэтому они выступили практически вместе. На мысль об определенной координации наводит и то, что их тут же поддержала Литва. Все заявили, по сути, одно и то же. Они как бы пытались затеять дискуссию на эту тему. Но многие страны от этого отмежевались. В частности, Италия, хотя очень хочет быть в фокусе европейской политики", — говорит эксперт.Американцам не надо отправлять войска на Украину — за них это сделают другие, подчеркивает Оленченко. Вашингтон не откликнулся на призыв Дуды увеличить военный контингент в Польше, поскольку Варшава, как и Париж, сама взвалила на себя это бремя.Трамп, если опять станет президентом, из НАТО не выйдет, но может очень серьезно все там переформатировать, указывает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Это грозит даже тому, что не менялось с 1949-го."Когда политику не надо переизбираться, он начинает работать на историю — и вот этого в Европе боятся больше всего. Трамп за свои четыре года способен наворотить очень много. У него весьма прохладное отношение к НАТО. Еще в первый срок он придал альянсу характер коммерческой организации. По его мнению, главное — упорядочить финансы. В частности, добиться двух процентов ВВП на оборону от союзников и их закупок на модернизацию армии американского оружия, что поддержит ВПК США", — рассуждает эксперт.Трамп хочет применить формулу: не вкладываетесь как следует в НАТО — пятая статья о коллективной обороне на вас не распространяется. Для него важны прежде всего американские интересы. Поэтому в Европе и задумались о самых разных сценариях.
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украина, сша, варшава, дональд трамп, анджей дуда, нато, вооруженные силы украины, петр павел, политика
Украина, США, Варшава, Дональд Трамп, Анджей Дуда, НАТО, Вооруженные силы Украины, Петр Павел, Политика
Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг

Эксперт Васильев: Трамп собирается переформатировать НАТО

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Возможность отправки западных войск на Украину продолжают обсуждать. Париж настаивает: красных линий нет. Европейские лидеры с этим не соглашаются. Втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией вызывает серьезные опасения и в Вашингтоне. Это даже способно поставить под вопрос участие США в Североатлантическом альянсе. О перспективах союзников — в материале РИА Новости.

Опасная дискуссия

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не только поддержал рвущегося в бой Макрона, но и подтвердил: натовские военные давно находятся на Украине. Кто именно и какие они задачи выполняют, не уточнил. Однако дал понять: этого мало.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
"Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию", — туманно выразился министр. А президент Анджей Дуда указал на необходимость строительства крупного аэропорта в 40 километрах от Варшавы для переброски сил НАТО.
Категорически против прямого вмешательства в конфликт Италия. Министр обороны Гуидо Крозетто упрекнул польские и французские власти в том, что они пытаются выступать от имени всего альянса. По его словам, односторонняя эскалация закроет путь к дипломатическому урегулированию.
Тем не менее, по сообщениям западных СМИ, Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину. Это усиливает противостояние с более осторожной Германией. Но прибалтийские республики, особенно Литва, горячо поддерживают Макрона.
Президент Чехии Петр Павел предложил расширить подготовку ВСУ натовскими инструкторами. Он напомнил, что с 2014-го на Украине этим занимались уже тысячи специалистов из 15 стран.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
В Праге считают возможным направить в ВСУ десятки военнослужащих НАТО для обслуживания техники и подготовки бойцов на местах. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон предупредил: тогда западные инструкторы "станут мишенью для России".

Новые перспективы

"Если союзники отправят войска на Украину, нам придется выйти из НАТО", — пишет американский сенатор Майк Ли в статье, опубликованной в The American Conservative. Он подчеркивает: европейские страны не имеют права втягивать США в ядерный конфликт.
В НАТО должны быть готовы к уходу американцев, отмечают в The Telegraph. По словам европейских дипломатов, такой вариант возможен, если президентом выберут Дональда Трампа. Поэтому Брюсселю следует разработать сценарий для ослабления военной зависимости от Вашингтона.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭкс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Архивное фото) - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Вопросы обороны Европы могут стать прерогативой Великобритании. Некоторые в ЕС были бы рады большей самостоятельности в военной сфере.
На прошлой неделе Трампа в США навестил Виктор Орбан. После встречи премьер Венгрии сказал: в случае победы на выборах его американский друг не даст Киеву ни цента. Европейские страны не смогут финансировать ВСУ, и война вскоре закончится.

Пересмотр основ

Париж и Варшава — откровенные проводники политики Вашингтона в Европе, объясняет РИА Новости сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Поэтому они выступили практически вместе. На мысль об определенной координации наводит и то, что их тут же поддержала Литва. Все заявили, по сути, одно и то же. Они как бы пытались затеять дискуссию на эту тему. Но многие страны от этого отмежевались. В частности, Италия, хотя очень хочет быть в фокусе европейской политики", — говорит эксперт.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе
Американцам не надо отправлять войска на Украину — за них это сделают другие, подчеркивает Оленченко. Вашингтон не откликнулся на призыв Дуды увеличить военный контингент в Польше, поскольку Варшава, как и Париж, сама взвалила на себя это бремя.
Трамп, если опять станет президентом, из НАТО не выйдет, но может очень серьезно все там переформатировать, указывает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Это грозит даже тому, что не менялось с 1949-го.
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
"Когда политику не надо переизбираться, он начинает работать на историю — и вот этого в Европе боятся больше всего. Трамп за свои четыре года способен наворотить очень много. У него весьма прохладное отношение к НАТО. Еще в первый срок он придал альянсу характер коммерческой организации. По его мнению, главное — упорядочить финансы. В частности, добиться двух процентов ВВП на оборону от союзников и их закупок на модернизацию армии американского оружия, что поддержит ВПК США", — рассуждает эксперт.
Трамп хочет применить формулу: не вкладываетесь как следует в НАТО — пятая статья о коллективной обороне на вас не распространяется. Для него важны прежде всего американские интересы. Поэтому в Европе и задумались о самых разных сценариях.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Сделали крайним. У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского
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УкраинаСШАВаршаваДональд ТрампАнджей ДудаНАТОВооруженные силы УкраиныПетр ПавелПолитика
 
 
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