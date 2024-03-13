https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html

Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг

Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг - РИА Новости, 13.03.2024

Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг

Возможность отправки западных войск на Украину продолжают обсуждать. Париж настаивает: красных линий нет. Европейские лидеры с этим не соглашаются. Втягивание... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:00

2024-03-13T08:00

2024-03-13T12:21

украина

сша

варшава

дональд трамп

анджей дуда

нато

вооруженные силы украины

петр павел

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883826832_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c988fda31d469f260d47f0cea1f641f6.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Возможность отправки западных войск на Украину продолжают обсуждать. Париж настаивает: красных линий нет. Европейские лидеры с этим не соглашаются. Втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией вызывает серьезные опасения и в Вашингтоне. Это даже способно поставить под вопрос участие США в Североатлантическом альянсе. О перспективах союзников — в материале РИА Новости.Опасная дискуссияГлава МИД Польши Радослав Сикорский не только поддержал рвущегося в бой Макрона, но и подтвердил: натовские военные давно находятся на Украине. Кто именно и какие они задачи выполняют, не уточнил. Однако дал понять: этого мало."Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию", — туманно выразился министр. А президент Анджей Дуда указал на необходимость строительства крупного аэропорта в 40 километрах от Варшавы для переброски сил НАТО.Категорически против прямого вмешательства в конфликт Италия. Министр обороны Гуидо Крозетто упрекнул польские и французские власти в том, что они пытаются выступать от имени всего альянса. По его словам, односторонняя эскалация закроет путь к дипломатическому урегулированию.Тем не менее, по сообщениям западных СМИ, Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину. Это усиливает противостояние с более осторожной Германией. Но прибалтийские республики, особенно Литва, горячо поддерживают Макрона.Президент Чехии Петр Павел предложил расширить подготовку ВСУ натовскими инструкторами. Он напомнил, что с 2014-го на Украине этим занимались уже тысячи специалистов из 15 стран.В Праге считают возможным направить в ВСУ десятки военнослужащих НАТО для обслуживания техники и подготовки бойцов на местах. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон предупредил: тогда западные инструкторы "станут мишенью для России".Новые перспективы"Если союзники отправят войска на Украину, нам придется выйти из НАТО", — пишет американский сенатор Майк Ли в статье, опубликованной в The American Conservative. Он подчеркивает: европейские страны не имеют права втягивать США в ядерный конфликт.В НАТО должны быть готовы к уходу американцев, отмечают в The Telegraph. По словам европейских дипломатов, такой вариант возможен, если президентом выберут Дональда Трампа. Поэтому Брюсселю следует разработать сценарий для ослабления военной зависимости от Вашингтона.Вопросы обороны Европы могут стать прерогативой Великобритании. Некоторые в ЕС были бы рады большей самостоятельности в военной сфере.На прошлой неделе Трампа в США навестил Виктор Орбан. После встречи премьер Венгрии сказал: в случае победы на выборах его американский друг не даст Киеву ни цента. Европейские страны не смогут финансировать ВСУ, и война вскоре закончится.Пересмотр основПариж и Варшава — откровенные проводники политики Вашингтона в Европе, объясняет РИА Новости сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко."Поэтому они выступили практически вместе. На мысль об определенной координации наводит и то, что их тут же поддержала Литва. Все заявили, по сути, одно и то же. Они как бы пытались затеять дискуссию на эту тему. Но многие страны от этого отмежевались. В частности, Италия, хотя очень хочет быть в фокусе европейской политики", — говорит эксперт.Американцам не надо отправлять войска на Украину — за них это сделают другие, подчеркивает Оленченко. Вашингтон не откликнулся на призыв Дуды увеличить военный контингент в Польше, поскольку Варшава, как и Париж, сама взвалила на себя это бремя.Трамп, если опять станет президентом, из НАТО не выйдет, но может очень серьезно все там переформатировать, указывает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Это грозит даже тому, что не менялось с 1949-го."Когда политику не надо переизбираться, он начинает работать на историю — и вот этого в Европе боятся больше всего. Трамп за свои четыре года способен наворотить очень много. У него весьма прохладное отношение к НАТО. Еще в первый срок он придал альянсу характер коммерческой организации. По его мнению, главное — упорядочить финансы. В частности, добиться двух процентов ВВП на оборону от союзников и их закупок на модернизацию армии американского оружия, что поддержит ВПК США", — рассуждает эксперт.Трамп хочет применить формулу: не вкладываетесь как следует в НАТО — пятая статья о коллективной обороне на вас не распространяется. Для него важны прежде всего американские интересы. Поэтому в Европе и задумались о самых разных сценариях.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

украина

сша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, варшава, дональд трамп, анджей дуда, нато, вооруженные силы украины, петр павел, политика