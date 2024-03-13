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Путин призвал поднимать рождаемость
Путин призвал поднимать рождаемость - РИА Новости, 13.03.2024
Путин призвал поднимать рождаемость
Нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, тогда можно стабилизировать население страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:11
2024-03-13T08:11
2024-03-13T11:10
общество
россия
владимир путин
интервью владимира путина дмитрию киселеву
год семьи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, тогда можно стабилизировать население страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В интервью Путин отметил, что в РФ объявлен Год семьи, появляется новый нацпроект "Семья". Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, до конца 2030 года получат помощь в размере не менее 75 миллиардов рублей. Президент добавил, что это приличные деньги, надо только ими грамотно распорядиться. "Нам нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, и тогда мы стабилизируем население страны. Конечно, это самый главный интегральный показатель нашей успешной работы. Или, может быть, это работа, которая требует дополнительного внимания со стороны всех административных уровней и органов власти", - сказал Путин.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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общество, россия, владимир путин, интервью владимира путина дмитрию киселеву, год семьи
Общество, Россия, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Год семьи
Путин призвал поднимать рождаемость
Путин призвал поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, тогда можно стабилизировать население страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
В интервью Путин отметил, что в РФ объявлен Год семьи, появляется новый нацпроект "Семья". Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, до конца 2030 года получат помощь в размере не менее 75 миллиардов рублей. Президент добавил, что это приличные деньги, надо только ими грамотно распорядиться.
"Нам нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, и тогда мы стабилизируем население страны. Конечно, это самый главный интегральный показатель нашей успешной работы. Или, может быть, это работа, которая требует дополнительного внимания со стороны всех административных уровней и органов власти", - сказал Путин.
Путин оценил ситуацию в сфере рождаемости в России