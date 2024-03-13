https://ria.ru/20240313/naselenie-1932643058.html

Путин призвал поднимать рождаемость

Путин призвал поднимать рождаемость - РИА Новости, 13.03.2024

Путин призвал поднимать рождаемость

Нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, тогда можно стабилизировать население страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:11

2024-03-13T08:11

2024-03-13T11:10

общество

россия

владимир путин

интервью владимира путина дмитрию киселеву

год семьи

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, тогда можно стабилизировать население страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В интервью Путин отметил, что в РФ объявлен Год семьи, появляется новый нацпроект "Семья". Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, до конца 2030 года получат помощь в размере не менее 75 миллиардов рублей. Президент добавил, что это приличные деньги, надо только ими грамотно распорядиться. "Нам нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, и тогда мы стабилизируем население страны. Конечно, это самый главный интегральный показатель нашей успешной работы. Или, может быть, это работа, которая требует дополнительного внимания со стороны всех административных уровней и органов власти", - сказал Путин.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20230822/rozhdaemost-1891571203.html

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общество, россия, владимир путин, интервью владимира путина дмитрию киселеву, год семьи