https://ria.ru/20240313/napadenie-1932620760.html

В Литве сообщили о нападении на экс-главу ФБК*

В Литве сообщили о нападении на экс-главу ФБК* - РИА Новости, 13.03.2024

В Литве сообщили о нападении на экс-главу ФБК*

Полиция Литвы сообщила, что на живущего в Вильнюсе бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** напал неизвестный возле его дома с молотком,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T01:32

2024-03-13T01:32

2024-03-13T01:50

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литва

вильнюс

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Полиция Литвы сообщила, что на живущего в Вильнюсе бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** напал неизвестный возле его дома с молотком, сообщает литовская версия портала Delfi. "Литовская полиция подтвердила, что 12 марта в 22:06 (23:06 мск – ред.) в Вильнюсе на улице Жуведру у своего дома был избит мужчина, гражданин России", - говорится в сообщении издания, в котором также рассказывается о нападении на Волкова** со ссылкой на его окружение. В частности, Кира Ярмыш*** написала в соцсети X, что Волкову** "разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида** молотком". Еще один входящий в его окружение - Иван Жданов** - опубликовал фотографии автомобиля Volkswagen с разбитым стеклом водительской двери, машина стоит у стены дома рядом с баскетбольным кольцом. На других фотографиях – лицо Волкова** с синяком под глазом и на скуле и ссадиной на лбу. Позднее Жданов** написал, что Волков** находится в больнице. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в соцсети X, что "новости о нападении на Леонида** шокируют". "Соответствующие службы работают. Злоумышленники ответят за свое преступление", - добавил он. Сам Волков** в феврале 2023 года заявлял в своем Telegram-канале, что живет в Литве на тот момент уже 3,5 года, впервые о переезде в Вильнюс он сообщил немецкому журналу Spiegel в августе 2020 года. По данным СМИ, он проживает в Вильнюсе в дачном поселке. В 2021 году телеканал RT сообщал со ссылкой на данные из литовского реестра юрлиц, что Волков** получил вид на жительство в Литве и владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck. В январе 2022 года Волков** и Жданов** были включены в перечень Росфинмониторинга организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.* Экстремистская организация, запрещена в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в перечень террористов и экстремистов.*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240215/advokat-1927666272.html

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в мире, литва, вильнюс