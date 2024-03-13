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В ГД рассказали о работе над поправками по прогрессивному налогообложению - РИА Новости, 13.03.2024
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16:22 13.03.2024 (обновлено: 19:16 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/nalogi-1932767243.html
В ГД рассказали о работе над поправками по прогрессивному налогообложению
В ГД рассказали о работе над поправками по прогрессивному налогообложению - РИА Новости, 13.03.2024
В ГД рассказали о работе над поправками по прогрессивному налогообложению
Госдума и правительство уже работают над параметрами прогрессивной налоговой системы, сообщил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:22
2024-03-13T19:16
экономика
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госдума рф
анатолий аксаков
интервью владимира путина дмитрию киселеву
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Госдума и правительство уже работают над параметрами прогрессивной налоговой системы, сообщил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс", — добавил собеседник агентства.Он сообщил, что поддерживает введение прогрессивной шкалы при налогообложении физлиц. По мнению Аксакова, повышенную ставку НДФЛ в 15% можно применять, начиная с годового дохода в миллион рублей, а после достижения пяти миллионов — взимать налог по ставке 20%.В отношении компаний должна быть "более гибкая система", добавил депутат.Сейчас базовая ставка НДФЛ — 13%. Если годовой доход гражданина превышает пять миллионов рублей, то превышающая порог сумма облагается по ставке 15%.В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил РИА Новости, что считает правильным взимать налог по ставке 16% сверх заработка в семь миллионов рублей, а суммы свыше десяти миллионов облагать по ставке 17%.С предложением более справедливого распределения налогового бремени президент выступил, обращаясь с посланием Федеральному собранию в конце февраля. Он подчеркнул, что нужно обеспечивать ресурсы для выполнения общенациональных задач, сокращать неравенство в обществе и развитии регионов.В интервью Дмитрию Киселеву президент подтвердил, что речь идет о прогрессивном налоге. Так называют принцип, когда граждане и компании с высокими доходами платят больше налогов, чем зарабатывающие меньше.По словам главы государства, даже те, кто в прошлом были ярыми сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что в целом Россия созрела для избирательного налогообложения. Путин выразил уверенность, что общество воспримет нововведение абсолютно нормально.Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он говорил о том, что "те, кто зарабатывают меньше, должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность платить больше, они больше доходов и получают".Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены, их представят в правительство в этом году, отметил министр финансов Антон Силуанов.
https://ria.ru/20240305/izmeneniya-1931138111.html
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"Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения" – Путин о требованиях со стороны бизнеса
"Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения" – Путин о требованиях со стороны бизнеса
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экономика, россия, госдума рф, анатолий аксаков, интервью владимира путина дмитрию киселеву, владимир путин, дмитрий киселев
Экономика, Россия, Госдума РФ, Анатолий Аксаков, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
В ГД рассказали о работе над поправками по прогрессивному налогообложению

Аксаков: Госдума и правительство готовят проект прогрессивного налогообложения

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина делает подсчеты на калькуляторе
Мужчина делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина делает подсчеты на калькуляторе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Госдума и правительство уже работают над параметрами прогрессивной налоговой системы, сообщил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс", — добавил собеседник агентства.
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Он сообщил, что поддерживает введение прогрессивной шкалы при налогообложении физлиц. По мнению Аксакова, повышенную ставку НДФЛ в 15% можно применять, начиная с годового дохода в миллион рублей, а после достижения пяти миллионов — взимать налог по ставке 20%.
В отношении компаний должна быть "более гибкая система", добавил депутат.
Сейчас базовая ставка НДФЛ — 13%. Если годовой доход гражданина превышает пять миллионов рублей, то превышающая порог сумма облагается по ставке 15%.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил РИА Новости, что считает правильным взимать налог по ставке 16% сверх заработка в семь миллионов рублей, а суммы свыше десяти миллионов облагать по ставке 17%.
С предложением более справедливого распределения налогового бремени президент выступил, обращаясь с посланием Федеральному собранию в конце февраля. Он подчеркнул, что нужно обеспечивать ресурсы для выполнения общенациональных задач, сокращать неравенство в обществе и развитии регионов.
В интервью Дмитрию Киселеву президент подтвердил, что речь идет о прогрессивном налоге. Так называют принцип, когда граждане и компании с высокими доходами платят больше налогов, чем зарабатывающие меньше.
По словам главы государства, даже те, кто в прошлом были ярыми сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что в целом Россия созрела для избирательного налогообложения. Путин выразил уверенность, что общество воспримет нововведение абсолютно нормально.
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он говорил о том, что "те, кто зарабатывают меньше, должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность платить больше, они больше доходов и получают".
Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены, их представят в правительство в этом году, отметил министр финансов Антон Силуанов.
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