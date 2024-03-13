https://ria.ru/20240313/nalogi-1932708409.html
Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере
Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере - РИА Новости, 13.03.2024
Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере
Основные модальности изменений в налоговой сфере будут разработаны и предложены Госдумой и правительством РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:11
2024-03-13T13:11
2024-03-13T13:11
россия
дмитрий песков
владимир путин
дмитрий киселев
госдума рф
интервью владимира путина дмитрию киселеву
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Основные модальности изменений в налоговой сфере будут разработаны и предложены Госдумой и правительством РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российское общество воспримет абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. "Президент говорил о справедливости налогообложения, и речь шла о том, что именно основные модальности и уже технологию этого, целесообразную для нынешнего момента, должны предложить наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет (министров – ред.), собственно, проработка чего сейчас и ведется. Говоря о справедливости, конечно, он говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше, должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность платить больше, они больше доходов и получают. Вот в этом основные принципы справедливости", - сказал Песков. "Но еще раз подчеркиваю, основные модальности будут разработаны и предложены государственной думой и правительством", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9456691f498c08bf1551f86ae342b70.jpg
"Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения" – Путин о требованиях со стороны бизнеса
"Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения" – Путин о требованиях со стороны бизнеса
2024-03-13T13:11
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий киселев, госдума рф, интервью владимира путина дмитрию киселеву, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Госдума РФ, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Экономика
Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере
Песков: ГД и правительство разработают упомянутые Путиным изменения в налогах
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Основные модальности изменений в налоговой сфере будут разработаны и предложены Госдумой и правительством РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российское общество воспримет абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву
.
"Президент говорил о справедливости налогообложения, и речь шла о том, что именно основные модальности и уже технологию этого, целесообразную для нынешнего момента, должны предложить наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет (министров – ред.), собственно, проработка чего сейчас и ведется. Говоря о справедливости, конечно, он говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше, должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность платить больше, они больше доходов и получают. Вот в этом основные принципы справедливости", - сказал Песков.
"Но еще раз подчеркиваю, основные модальности будут разработаны и предложены государственной думой и правительством", - подчеркнул он.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой