https://ria.ru/20240313/nalogi-1932708409.html

Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере

Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере - РИА Новости, 13.03.2024

Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере

Основные модальности изменений в налоговой сфере будут разработаны и предложены Госдумой и правительством РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:11

2024-03-13T13:11

2024-03-13T13:11

россия

дмитрий песков

владимир путин

дмитрий киселев

госдума рф

интервью владимира путина дмитрию киселеву

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Основные модальности изменений в налоговой сфере будут разработаны и предложены Госдумой и правительством РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российское общество воспримет абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. "Президент говорил о справедливости налогообложения, и речь шла о том, что именно основные модальности и уже технологию этого, целесообразную для нынешнего момента, должны предложить наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет (министров – ред.), собственно, проработка чего сейчас и ведется. Говоря о справедливости, конечно, он говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше, должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность платить больше, они больше доходов и получают. Вот в этом основные принципы справедливости", - сказал Песков. "Но еще раз подчеркиваю, основные модальности будут разработаны и предложены государственной думой и правительством", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения" – Путин о требованиях со стороны бизнеса "Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения" – Путин о требованиях со стороны бизнеса 2024-03-13T13:11 true PT2M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий киселев, госдума рф, интервью владимира путина дмитрию киселеву, экономика