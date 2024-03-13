https://ria.ru/20240313/nalogi-1932680330.html

Прогрессивное налогообложение ответит запросу общества, считает сенатор

Прогрессивное налогообложение ответит запросу общества, считает сенатор - РИА Новости, 13.03.2024

Прогрессивное налогообложение ответит запросу общества, считает сенатор

Введение прогрессивного налогообложения в РФ отвечает запросу общества на социальную справедливость, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:23

2024-03-13T11:23

2024-03-13T11:23

экономика

александр шендерюк-жидков

владимир путин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Введение прогрессивного налогообложения в РФ отвечает запросу общества на социальную справедливость, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Общество воспримет абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. "Введение прогрессивной шкалы подоходного налога естественный результат развития налоговой системы страны. Налоговая система России за последние годы претерпевала ряд изменений, которые прежде всего реагировали на текущую экономическую ситуацию. Изменения налогов не только выполняли фискальные задачи, но также очень часто и задачи экономического стимулирования", - сказал сенатор РИА Новости. По его словам, в этом плане текущая система подоходного налогообложения стала заложником желания государства максимально отбелить доходы. При этом именно НДФЛ является одной из главных доходных статей региональных и местных бюджетов. "В нашем обществе существует очень острый запрос на справедливость, и в этом плане сохранение плоской шкалы неоднократно вызывало серьезные дискуссии. В этом плане введение прогрессивного налогообложения решает одновременно несколько задач: с одной стороны, оно балансирует налоговые доходы, с другой, отвечает запросу общества на социальную справедливость, обеспечивает дополнительные доходы именно тех уровней бюджетов, на которых лежат наибольшие социальные обязательства", - заключил Шендерюк-Жидков.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240305/izmeneniya-1931138111.html

https://ria.ru/20230426/nalog-1867751865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, александр шендерюк-жидков, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву