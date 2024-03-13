https://ria.ru/20240313/moskva-1932663794.html
Бирюков: в Москве обновят 18 коммуникационных коллекторов
Бирюков: в Москве обновят 18 коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 13.03.2024
Бирюков: в Москве обновят 18 коммуникационных коллекторов
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт и модернизацию 18 коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:21
2024-03-13T10:21
2024-03-13T11:50
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт и модернизацию 18 коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году проведем работы по капитальному ремонту и модернизации в 18 коллекторах общей протяженностью около 34 километров", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на юго-западе Москвы завершится комплексная модернизация коллектора "Ленинский 131", в Центральном административном округе - комплексов коллекторов "Новый Арбат" и "Зубовский". "В рамках проектов проводится восстановление гидроизоляции сооружений, усиление строительных конструкций, замена технологических и кабельных металлоконструкций, при необходимости обновляем системы пожарной сигнализации и контроля газо-воздушной среды. Расположение коллекторов позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт и модернизацию 18 коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году проведем работы по капитальному ремонту и модернизации в 18 коллекторах общей протяженностью около 34 километров", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что на юго-западе Москвы завершится комплексная модернизация коллектора "Ленинский 131", в Центральном административном округе - комплексов коллекторов "Новый Арбат" и "Зубовский".
"В рамках проектов проводится восстановление гидроизоляции сооружений, усиление строительных конструкций, замена технологических и кабельных металлоконструкций, при необходимости обновляем системы пожарной сигнализации и контроля газо-воздушной среды. Расположение коллекторов позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров.