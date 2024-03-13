https://ria.ru/20240313/moskva-1932663794.html

Бирюков: в Москве обновят 18 коммуникационных коллекторов

Бирюков: в Москве обновят 18 коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 13.03.2024

Бирюков: в Москве обновят 18 коммуникационных коллекторов

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт и модернизацию 18 коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:21

2024-03-13T10:21

2024-03-13T11:50

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт и модернизацию 18 коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году проведем работы по капитальному ремонту и модернизации в 18 коллекторах общей протяженностью около 34 километров", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на юго-западе Москвы завершится комплексная модернизация коллектора "Ленинский 131", в Центральном административном округе - комплексов коллекторов "Новый Арбат" и "Зубовский". "В рамках проектов проводится восстановление гидроизоляции сооружений, усиление строительных конструкций, замена технологических и кабельных металлоконструкций, при необходимости обновляем системы пожарной сигнализации и контроля газо-воздушной среды. Расположение коллекторов позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров.

https://ria.ru/20240312/prichaly-1932491862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва