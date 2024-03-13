https://ria.ru/20240313/molodezh-1932833078.html

В ГД рассказали, что в ближайшее время не повысят возраст молодежи

В ГД рассказали, что в ближайшее время не повысят возраст молодежи - РИА Новости, 13.03.2024

В ГД рассказали, что в ближайшее время не повысят возраст молодежи

В ближайшее время не планируется вносить поправку о повышении возраста молодежи, в комитете Госдумы по молодежной политике такой вопрос не обсуждается,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T23:07

2024-03-13T23:07

2024-03-13T23:07

общество

россия

валерий федоров

госдума рф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В ближайшее время не планируется вносить поправку о повышении возраста молодежи, в комитете Госдумы по молодежной политике такой вопрос не обсуждается, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Михаил Киселев. Ранее директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что возраст молодежи могут повысить как минимум до 38 лет в перспективе ближайших 10 лет. В настоящее время действует закон о молодежной политике в РФ, согласно которому молодежью считаются люди до 35 лет включительно. "Такая инициатива в Комитете по молодёжной политике сейчас не обсуждается. В ближайшее время поправки в закон не планируются", - ответил Киселев на вопрос агентства о возможности поправки в закон. Он добавил, что дискуссия об определении возрастных рамок молодежи возникает периодически. Однако, как отметил депутат, изменение возрастных границ "не сама цель". В первую очередь, это делается для распространения тех или иных мер поддержки на определенную часть граждан. "Сейчас для молодежи актуальны вопросы профориентации, поиска первого рабочего места, самоопределения, создание молодой семьи, приобретение собственного жилья. Актуальны ли эти вопросы с 35 до 40 лет, это вопрос открытый, но точно не сегодняшнего дня", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240214/optimizm-1927392096.html

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общество, россия, валерий федоров, госдума рф, вциом