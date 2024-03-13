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Более 154 млн рублей получила молодежь Тюменской области на свои идеи
Более 154 млн рублей получила молодежь Тюменской области на свои идеи - РИА Новости, 13.03.2024
Более 154 млн рублей получила молодежь Тюменской области на свои идеи
Молодежь Тюменской области за 2023 год на реализацию своих проектов получила более 154 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального правительства. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:33
2024-03-13T13:33
2024-03-13T13:33
тюменская область
александр моор
фонд президентских грантов
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ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Молодежь Тюменской области за 2023 год на реализацию своих проектов получила более 154 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального правительства. "Более 154 миллионов рублей было направлено в Тюменской области в 2023 году на реализацию идей, которые инициированы молодежью и для молодежи. Об этом заявил губернатор Александр Моор, приветствуя победителей регионального проекта "Молодежная лидерская премия". Большую роль в поддержке молодежных инициатив играет Фонд президентских грантов", – указано в сообщении пресс-службы губернатора. Отмечается, что на региональную "Молодежную лидерскую премию" по итогам 2023 года номинировались около 2,8 тысячи молодежных событий, в шорт-лист вошли 118 проектов от 110 лидеров. Победителями экспертный совет признал 72 проекта — премии удостоены 75 человек. Вручая награды, Моор поблагодарил молодежь за работу на благо Тюменской области и пообещал со стороны правительства дальнейшую поддержку их идей.
https://ria.ru/20240306/obrazets-1931514287.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, фонд президентских грантов
Тюменская область, Александр Моор, Фонд президентских грантов
ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Молодежь Тюменской области за 2023 год на реализацию своих проектов получила более 154 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального правительства.
"Более 154 миллионов рублей было направлено в Тюменской области в 2023 году на реализацию идей, которые инициированы молодежью и для молодежи. Об этом заявил губернатор Александр Моор
, приветствуя победителей регионального проекта "Молодежная лидерская премия". Большую роль в поддержке молодежных инициатив играет Фонд президентских грантов
", – указано в сообщении пресс-службы губернатора.
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Отмечается, что на региональную "Молодежную лидерскую премию" по итогам 2023 года номинировались около 2,8 тысячи молодежных событий, в шорт-лист вошли 118 проектов от 110 лидеров. Победителями экспертный совет признал 72 проекта — премии удостоены 75 человек. Вручая награды, Моор поблагодарил молодежь за работу на благо Тюменской области и пообещал со стороны правительства дальнейшую поддержку их идей.