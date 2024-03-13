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Молдавская оппозиция заявила, что парламент не рассматривает ее проекты - РИА Новости, 13.03.2024
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23:00 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/moldaviya-1932832314.html
Молдавская оппозиция заявила, что парламент не рассматривает ее проекты
Молдавская оппозиция заявила, что парламент не рассматривает ее проекты - РИА Новости, 13.03.2024
Молдавская оппозиция заявила, что парламент не рассматривает ее проекты
Депутат молдавского оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Петру Бурдужа заявил, что нынешнее парламентское большинство постоянно отказывается... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T23:00
2024-03-13T23:00
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Депутат молдавского оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Петру Бурдужа заявил, что нынешнее парламентское большинство постоянно отказывается рассматривать законодательные инициативы оппозиции. Депутаты БКС не раз покидали зал заседаний парламента в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) изменить тот или иной законопроект, а также из-за игнорирования предложений и доводов оппозиции. Представители в парламенте запрещенной партии "Шор" долгое время бойкотировали заседания "в знак протеста против злоупотреблений власти по отношению к парламентской оппозиции", лишь недавно снова стали их посещать. "Сегодня констатируем, к сожалению, что парламентское большинство впервые за парламентскую историю не принимает к рассмотрению и к обсуждению на пленарных заседаниях проекты оппозиции", - сказал Бурдужа на брифинге. По его словам, все законопроекты оппозиции "оседают" в комиссиях и не доходят до повестки дня пленарных заседаний. Он перечислил ряд инициатив БКС, которые недавно были "заблокированы" правящей партией. В частности, введение нулевой ставки на реинвестируемый доход хозяйствующих субъектов, ограничение заработной платы госчиновников, обеспечение 50% отечественного продукта на полках торговых сетей. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Молдавская оппозиция заявила, что парламент не рассматривает ее проекты

Бурдужа: парламент Молдавии отказывается обсуждать проекты оппозиции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Депутат молдавского оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Петру Бурдужа заявил, что нынешнее парламентское большинство постоянно отказывается рассматривать законодательные инициативы оппозиции.
Депутаты БКС не раз покидали зал заседаний парламента в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) изменить тот или иной законопроект, а также из-за игнорирования предложений и доводов оппозиции. Представители в парламенте запрещенной партии "Шор" долгое время бойкотировали заседания "в знак протеста против злоупотреблений власти по отношению к парламентской оппозиции", лишь недавно снова стали их посещать.
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"Сегодня констатируем, к сожалению, что парламентское большинство впервые за парламентскую историю не принимает к рассмотрению и к обсуждению на пленарных заседаниях проекты оппозиции", - сказал Бурдужа на брифинге.
По его словам, все законопроекты оппозиции "оседают" в комиссиях и не доходят до повестки дня пленарных заседаний. Он перечислил ряд инициатив БКС, которые недавно были "заблокированы" правящей партией. В частности, введение нулевой ставки на реинвестируемый доход хозяйствующих субъектов, ограничение заработной платы госчиновников, обеспечение 50% отечественного продукта на полках торговых сетей.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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