https://ria.ru/20240313/moldaviya-1932832314.html

Молдавская оппозиция заявила, что парламент не рассматривает ее проекты

Молдавская оппозиция заявила, что парламент не рассматривает ее проекты - РИА Новости, 13.03.2024

Молдавская оппозиция заявила, что парламент не рассматривает ее проекты

Депутат молдавского оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Петру Бурдужа заявил, что нынешнее парламентское большинство постоянно отказывается... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T23:00

2024-03-13T23:00

2024-03-13T23:00

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Депутат молдавского оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Петру Бурдужа заявил, что нынешнее парламентское большинство постоянно отказывается рассматривать законодательные инициативы оппозиции. Депутаты БКС не раз покидали зал заседаний парламента в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) изменить тот или иной законопроект, а также из-за игнорирования предложений и доводов оппозиции. Представители в парламенте запрещенной партии "Шор" долгое время бойкотировали заседания "в знак протеста против злоупотреблений власти по отношению к парламентской оппозиции", лишь недавно снова стали их посещать. "Сегодня констатируем, к сожалению, что парламентское большинство впервые за парламентскую историю не принимает к рассмотрению и к обсуждению на пленарных заседаниях проекты оппозиции", - сказал Бурдужа на брифинге. По его словам, все законопроекты оппозиции "оседают" в комиссиях и не доходят до повестки дня пленарных заседаний. Он перечислил ряд инициатив БКС, которые недавно были "заблокированы" правящей партией. В частности, введение нулевой ставки на реинвестируемый доход хозяйствующих субъектов, ограничение заработной платы госчиновников, обеспечение 50% отечественного продукта на полках торговых сетей. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, молдавия, майя санду