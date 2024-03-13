https://ria.ru/20240313/moldaviya-1932751115.html

Премьер Молдавии предупредил политиков о наказании за визиты в Россию

Премьер Молдавии предупредил политиков о наказании за визиты в Россию - РИА Новости, 13.03.2024

Премьер Молдавии предупредил политиков о наказании за визиты в Россию

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан не исключил, что молдавские политики, побывавшие с визитом в России, могут быть привлечены к ответственности. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:14

2024-03-13T15:14

2024-03-13T15:26

молдавия

россия

в мире

дорин речан

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан не исключил, что молдавские политики, побывавшие с визитом в России, могут быть привлечены к ответственности.Отвечая на брифинге на соответствующий вопрос журналистов, глава молдавского кабмина заявил, что они "все верно поняли". "Правильно... За действия против государства", - сказал Речан. По словам премьера, власти Молдавии за последние два года уже продемонстрировали, что у них есть рычаги для обеспечения общественного порядка в стране."Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан - чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом и чтобы произошло то, что прописано в Уголовном кодексе", – заявил Речан.На прошлой неделе с рабочим визитом в России находилась глава Гагаузии Евгения Гуцул. В среду на брифинге она подвела итоги своей поездки, отметив, что обратилась к РФ с просьбой открыть счета для жителей автономии для получения финансовой поддержки и договорилась с главами ряда российских регионов о развитии экономических связей. Также Гуцул сообщила, что она обратилась к России с просьбой оказать помощь в вопросе прямых поставок Гагаузии газа.Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Саму политсилу власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240312/granitsa-1932504167.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932360065.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, в мире, дорин речан, майя санду