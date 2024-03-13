https://ria.ru/20240313/moldavia-1932832075.html
Глава МИД ПМР упрекнул Кишинев в нежелании вести переговоры
Глава МИД ПМР упрекнул Кишинев в нежелании вести переговоры - РИА Новости, 13.03.2024
Глава МИД ПМР упрекнул Кишинев в нежелании вести переговоры
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев упрекнул кишиневских чиновников, которые вместо переговоров предпочитают... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T22:55
2024-03-13T22:55
2024-03-13T22:55
кишинев
молдавия
в мире
приднестровская молдавская республика
виталий игнатьев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930021139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd96eb2ab7471d64aa5c62e050020382.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев упрекнул кишиневских чиновников, которые вместо переговоров предпочитают выступления в СМИ. "Всё это выходит за уровень дипломатии и превращается в информационный гротеск. Это плохой знак, когда профессиональный диалог заменяется информационными лозунгами. Это то, что делает сейчас молдавская сторона", — сказал Игнатьев в среду в эфире телеканала ТСВ. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
кишинев
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930021139_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2d201a9739b575abc095497a68d0b97a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, молдавия, в мире, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, обсе
Кишинев, Молдавия, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Глава МИД ПМР упрекнул Кишинев в нежелании вести переговоры
Глава МИД ПМР Игнатьев упрекнул Кишинев в нежелании вести переговоры