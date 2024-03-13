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Глава МИД ПМР упрекнул Кишинев в нежелании вести переговоры - РИА Новости, 13.03.2024
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22:55 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/moldavia-1932832075.html
Глава МИД ПМР упрекнул Кишинев в нежелании вести переговоры
Глава МИД ПМР упрекнул Кишинев в нежелании вести переговоры - РИА Новости, 13.03.2024
Глава МИД ПМР упрекнул Кишинев в нежелании вести переговоры
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев упрекнул кишиневских чиновников, которые вместо переговоров предпочитают... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T22:55
2024-03-13T22:55
кишинев
молдавия
в мире
приднестровская молдавская республика
виталий игнатьев
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев упрекнул кишиневских чиновников, которые вместо переговоров предпочитают выступления в СМИ. "Всё это выходит за уровень дипломатии и превращается в информационный гротеск. Это плохой знак, когда профессиональный диалог заменяется информационными лозунгами. Это то, что делает сейчас молдавская сторона", — сказал Игнатьев в среду в эфире телеканала ТСВ. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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кишинев, молдавия, в мире, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, обсе
Кишинев, Молдавия, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Глава МИД ПМР упрекнул Кишинев в нежелании вести переговоры

Глава МИД ПМР Игнатьев упрекнул Кишинев в нежелании вести переговоры

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГерб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев упрекнул кишиневских чиновников, которые вместо переговоров предпочитают выступления в СМИ.
"Всё это выходит за уровень дипломатии и превращается в информационный гротеск. Это плохой знак, когда профессиональный диалог заменяется информационными лозунгами. Это то, что делает сейчас молдавская сторона", — сказал Игнатьев в среду в эфире телеканала ТСВ.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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КишиневМолдавияВ миреПриднестровская Молдавская РеспубликаВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
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