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Молдавия пока не вступит в НАТО из-за отсутствия поддержки населения - РИА Новости, 13.03.2024
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20:56 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/moldavia-1932821160.html
Молдавия пока не вступит в НАТО из-за отсутствия поддержки населения
Молдавия пока не вступит в НАТО из-за отсутствия поддержки населения - РИА Новости, 13.03.2024
Молдавия пока не вступит в НАТО из-за отсутствия поддержки населения
Молдавия пока не намерена рассматривать вопрос вступления в НАТО, поскольку нет достаточной поддержки этой идеи среди жителей республики, заявил глава МИД... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:56
2024-03-13T20:56
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Молдавия пока не намерена рассматривать вопрос вступления в НАТО, поскольку нет достаточной поддержки этой идеи среди жителей республики, заявил глава МИД Молдавии Михай Попшой. "Что касается сотрудничества с НАТО или какого-то членства в НАТО, на данный момент речи идти не может, потому что нет достаточной поддержки в обществе", - сказал Попшой в интервью каналу RTVI, отметив, что нейтральный статус предполагает невозможность для Молдавии быть частью военных блоков, но республика обладает суверенной внешней политикой и может сотрудничать на политическом уровне даже в сфере безопасности. По его словам, в сознании большинства жителей страны НАТО воспринимается как "страшилка", необходимо выводить на широкое обсуждение эту тематику. "Нужно иметь свободную публичную дискуссию о всех за и против и в таком демократическом процессе принять решение. Но это будет более длительная перспектива. На данный момент речи о вступлении или о каком-то более близком сотрудничестве, кроме того, что у нас было до сих пор, пока не идет", - подчеркнул Попшой. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, молдавия, сша, михай попшой, майя санду, нато, великобритания
В мире, Молдавия, США, Михай Попшой, Майя Санду, НАТО, Великобритания
Молдавия пока не вступит в НАТО из-за отсутствия поддержки населения

МИД: Молдавия не намерена вступать в НАТО из-за отсутствия поддержки населения

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Молдавия пока не намерена рассматривать вопрос вступления в НАТО, поскольку нет достаточной поддержки этой идеи среди жителей республики, заявил глава МИД Молдавии Михай Попшой.
"Что касается сотрудничества с НАТО или какого-то членства в НАТО, на данный момент речи идти не может, потому что нет достаточной поддержки в обществе", - сказал Попшой в интервью каналу RTVI, отметив, что нейтральный статус предполагает невозможность для Молдавии быть частью военных блоков, но республика обладает суверенной внешней политикой и может сотрудничать на политическом уровне даже в сфере безопасности.
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По его словам, в сознании большинства жителей страны НАТО воспринимается как "страшилка", необходимо выводить на широкое обсуждение эту тематику. "Нужно иметь свободную публичную дискуссию о всех за и против и в таком демократическом процессе принять решение. Но это будет более длительная перспектива. На данный момент речи о вступлении или о каком-то более близком сотрудничестве, кроме того, что у нас было до сих пор, пока не идет", - подчеркнул Попшой.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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