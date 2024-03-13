Молдавия пока не вступит в НАТО из-за отсутствия поддержки населения
МИД: Молдавия не намерена вступать в НАТО из-за отсутствия поддержки населения
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Молдавия пока не намерена рассматривать вопрос вступления в НАТО, поскольку нет достаточной поддержки этой идеи среди жителей республики, заявил глава МИД Молдавии Михай Попшой.
"Что касается сотрудничества с НАТО или какого-то членства в НАТО, на данный момент речи идти не может, потому что нет достаточной поддержки в обществе", - сказал Попшой в интервью каналу RTVI, отметив, что нейтральный статус предполагает невозможность для Молдавии быть частью военных блоков, но республика обладает суверенной внешней политикой и может сотрудничать на политическом уровне даже в сфере безопасности.
По его словам, в сознании большинства жителей страны НАТО воспринимается как "страшилка", необходимо выводить на широкое обсуждение эту тематику. "Нужно иметь свободную публичную дискуссию о всех за и против и в таком демократическом процессе принять решение. Но это будет более длительная перспектива. На данный момент речи о вступлении или о каком-то более близком сотрудничестве, кроме того, что у нас было до сих пор, пока не идет", - подчеркнул Попшой.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.