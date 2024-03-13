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Шор заявил о готовности его партии сотрудничать с Гуцул - РИА Новости, 13.03.2024
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19:37 13.03.2024 (обновлено: 19:39 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/moldavia-1932811213.html
Шор заявил о готовности его партии сотрудничать с Гуцул
Шор заявил о готовности его партии сотрудничать с Гуцул - РИА Новости, 13.03.2024
Шор заявил о готовности его партии сотрудничать с Гуцул
Молдавский политик Илан Шор заявил, что вместе со своими соратниками из запрещенной в республике оппозиционной партии "Шор" готовы к диалогу с главой Гагаузии... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:37
2024-03-13T19:39
в мире
гагаузия
илан шор
евгения гуцул
таможенный союз
возрождение
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Молдавский политик Илан Шор заявил, что вместе со своими соратниками из запрещенной в республике оппозиционной партии "Шор" готовы к диалогу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, которая выступила с предложением о сотрудничестве к оппозиционным силам Молдавии. Ранее в среду Гуцул заявила на брифинге по итогам своего визита в Россию, что намерена в ближайшее время встретиться с лидерами оппозиционных партий – с Владимиром Ворониным (Партия коммунистов), Игорем Додоном (Партия социалистов), Иланом Шором (запрещенная в республике партия "Шор") и руководством партии"Возрождения". Первой отреагировала лидер "Возрождения" Наталья Параска, заявив, что партия приняла предложение главы Гагаузии о сотрудничестве и готова к диалогу с другими оппозиционными партиями, чтобы объединить усилия накануне выборов президента. "Мы готовы к диалогу и считаем, что сотрудничество является ключом к решению многих проблем, стоящих перед нашими регионами и страной в целом. Народу Гагаузии повезло иметь такого лидера, который бьется за развитие своего родного края. А сильная и процветающая Гагаузия внесет значительный вклад в благополучие всей Молдовы", - написал Шор в своем Telegram-канале. Глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел ранее в среду заявил, что Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у оппозиционного политика Илана Шора и экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка. Ожидается, что президентские выборы в Молдавии пройдут осенью этого года. Глава государства Майя Санду заявляла о намерении баллотироваться на второй срок. Лидеры ряда оппозиционных партий неоднократно высказывались за выдвижение единого альтернативного кандидата в президенты, переговоры по этому вопросу продолжаются. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Саму политсилу власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, гагаузия, илан шор, евгения гуцул, таможенный союз, возрождение, молдавия, россия, майя санду
В мире, Гагаузия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Таможенный союз, Возрождение, Молдавия, Россия, Майя Санду
Шор заявил о готовности его партии сотрудничать с Гуцул

Шор заявил о готовности его соратников сотрудничать с главой Гагаузии Гуцул

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Молдавский политик Илан Шор заявил, что вместе со своими соратниками из запрещенной в республике оппозиционной партии "Шор" готовы к диалогу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, которая выступила с предложением о сотрудничестве к оппозиционным силам Молдавии.
Ранее в среду Гуцул заявила на брифинге по итогам своего визита в Россию, что намерена в ближайшее время встретиться с лидерами оппозиционных партий – с Владимиром Ворониным (Партия коммунистов), Игорем Додоном (Партия социалистов), Иланом Шором (запрещенная в республике партия "Шор") и руководством партии"Возрождения". Первой отреагировала лидер "Возрождения" Наталья Параска, заявив, что партия приняла предложение главы Гагаузии о сотрудничестве и готова к диалогу с другими оппозиционными партиями, чтобы объединить усилия накануне выборов президента.
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"Мы готовы к диалогу и считаем, что сотрудничество является ключом к решению многих проблем, стоящих перед нашими регионами и страной в целом. Народу Гагаузии повезло иметь такого лидера, который бьется за развитие своего родного края. А сильная и процветающая Гагаузия внесет значительный вклад в благополучие всей Молдовы", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел ранее в среду заявил, что Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у оппозиционного политика Илана Шора и экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка.
Ожидается, что президентские выборы в Молдавии пройдут осенью этого года. Глава государства Майя Санду заявляла о намерении баллотироваться на второй срок. Лидеры ряда оппозиционных партий неоднократно высказывались за выдвижение единого альтернативного кандидата в президенты, переговоры по этому вопросу продолжаются.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Саму политсилу власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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В миреГагаузияИлан ШорЕвгения ГуцулТаможенный союзВозрождениеМолдавияРоссияМайя Санду
 
 
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