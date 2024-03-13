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В крымском зоопарке родившиеся зимой медвежата впервые вышли из берлоги
В крымском зоопарке родившиеся зимой медвежата впервые вышли из берлоги - РИА Новости, 13.03.2024
В крымском зоопарке родившиеся зимой медвежата впервые вышли из берлоги
Двое медвежат впервые вышли из берлоги в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:13
2024-03-13T12:13
2024-03-13T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Двое медвежат впервые вышли из берлоги в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко."У нас знаковое событие. Двое медвежат, родившихся этой зимой, впервые вышли из берлоги. Символично, что это произошло в канун десятой годовщины крымского референдума, который крымчане особо чтят как праздник", — сказал собеседник агентства.По его словам, медвежата родились у пары медведей, которых зовут Маша и Степан."Теперь уход за медвежатами передан в руки сотрудников зоопарка", — подчеркнул Жиленко. Крым в этом году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она проходит под девизом "Крымская весна — все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".
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В крымском зоопарке родившиеся зимой медвежата впервые вышли из берлоги
Два родившихся зимой медвежонка впервые вышли из берлоги в зоопарке в Бахчисарае
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Двое медвежат впервые вышли из берлоги в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"У нас знаковое событие. Двое медвежат, родившихся этой зимой, впервые вышли из берлоги. Символично, что это произошло в канун десятой годовщины крымского референдума, который крымчане особо чтят как праздник", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, медвежата родились у пары медведей, которых зовут Маша и Степан.
"Теперь уход за медвежатами передан в руки сотрудников зоопарка", — подчеркнул Жиленко.
Крым в этом году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией
. Она проходит под девизом "Крымская весна — все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".
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