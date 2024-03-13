https://ria.ru/20240313/medvezhata-1932694237.html

В крымском зоопарке родившиеся зимой медвежата впервые вышли из берлоги

В крымском зоопарке родившиеся зимой медвежата впервые вышли из берлоги - РИА Новости, 13.03.2024

В крымском зоопарке родившиеся зимой медвежата впервые вышли из берлоги

Двое медвежат впервые вышли из берлоги в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:13

2024-03-13T12:13

2024-03-13T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Двое медвежат впервые вышли из берлоги в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко."У нас знаковое событие. Двое медвежат, родившихся этой зимой, впервые вышли из берлоги. Символично, что это произошло в канун десятой годовщины крымского референдума, который крымчане особо чтят как праздник", — сказал собеседник агентства.По его словам, медвежата родились у пары медведей, которых зовут Маша и Степан."Теперь уход за медвежатами передан в руки сотрудников зоопарка", — подчеркнул Жиленко. Крым в этом году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она проходит под девизом "Крымская весна — все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".

https://ria.ru/20240301/kengurenok-1930538044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, республика крым