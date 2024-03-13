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Власти Белгорода отменили массовые празднования на Масленицу - РИА Новости, 13.03.2024
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16:25 13.03.2024 (обновлено: 18:27 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1932768077.html
Власти Белгорода отменили массовые празднования на Масленицу
Власти Белгорода отменили массовые празднования на Масленицу - РИА Новости, 13.03.2024
Власти Белгорода отменили массовые празднования на Масленицу
Принято решение не проводить массовых гуляний в Белгороде, в том числе на Масленицу, из-за оперативной обстановки, сообщили в в Telegram-канале городской... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:25
2024-03-13T18:27
происшествия
белгород
белгородский район
валентин демидов
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 мар – РИА Новости. Принято решение не проводить массовых гуляний в Белгороде, в том числе на Масленицу, из-за оперативной обстановки, сообщили в в Telegram-канале городской администрации. "Принято решение не проводить массовые мероприятия в городе. К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам организовать праздники, которые традиционно проходили в Белгороде на Масленицу", - сказал мэр Белгорода Валентин Демидов.Глава города выразил надежду, что данное решение будет встречено горожанами с пониманием.В белгородском центре туризма уточнили РИА Новости, что отменены мероприятия в музее народной культуры, народные гуляния от ДК "Энергомаш". В литературном музее будут проходить события по заявкам."В силе ещё масленичные гуляния от ГБУ "Город-крепость "Яблонов", исторический парк "Белгородская черта" пока следят за обстановкой, ничего не отменяют. Но в случае отмены будет уведомление в социальных сетях. Массовых праздников по региону больше не планировалось", - добавила собеседница агентства.Двенадцатого марта ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе продлилась почти 13 часов. По данным главы области Вячеслава Гладкова, в это день беспилотник ВСУ врезался в магазин в Белгороде, еще один упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала, люди не пострадали. Как сообщал мэр, при атаке дрона на здание городской администрации в Белгороде пострадали 4 сотрудницы, одна из них находится в тяжелом состоянии. В среду губернатор информировал, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, выбиты окна, еще один беспилотник упал в реку.
https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1850944473.html
https://ria.ru/20240313/podelki-1851322426.html
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происшествия, белгород, белгородский район, валентин демидов, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков
Власти Белгорода отменили массовые празднования на Масленицу

Власти Белгорода отменили массовые масленичные гуляния

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМасленичные гуляния
Масленичные гуляния - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Масленичные гуляния. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мар – РИА Новости. Принято решение не проводить массовых гуляний в Белгороде, в том числе на Масленицу, из-за оперативной обстановки, сообщили в в Telegram-канале городской администрации.
"Принято решение не проводить массовые мероприятия в городе. К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам организовать праздники, которые традиционно проходили в Белгороде на Масленицу", - сказал мэр Белгорода Валентин Демидов.
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Глава города выразил надежду, что данное решение будет встречено горожанами с пониманием.
В белгородском центре туризма уточнили РИА Новости, что отменены мероприятия в музее народной культуры, народные гуляния от ДК "Энергомаш". В литературном музее будут проходить события по заявкам.
"В силе ещё масленичные гуляния от ГБУ "Город-крепость "Яблонов", исторический парк "Белгородская черта" пока следят за обстановкой, ничего не отменяют. Но в случае отмены будет уведомление в социальных сетях. Массовых праздников по региону больше не планировалось", - добавила собеседница агентства.
Двенадцатого марта ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе продлилась почти 13 часов. По данным главы области Вячеслава Гладкова, в это день беспилотник ВСУ врезался в магазин в Белгороде, еще один упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала, люди не пострадали. Как сообщал мэр, при атаке дрона на здание городской администрации в Белгороде пострадали 4 сотрудницы, одна из них находится в тяжелом состоянии. В среду губернатор информировал, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, выбиты окна, еще один беспилотник упал в реку.
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