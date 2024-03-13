Власти Белгорода отменили массовые празднования на Масленицу
Власти Белгорода отменили массовые масленичные гуляния
Масленичные гуляния. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 мар – РИА Новости. Принято решение не проводить массовых гуляний в Белгороде, в том числе на Масленицу, из-за оперативной обстановки, сообщили в в Telegram-канале городской администрации.
"Принято решение не проводить массовые мероприятия в городе. К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам организовать праздники, которые традиционно проходили в Белгороде на Масленицу", - сказал мэр Белгорода Валентин Демидов.
Глава города выразил надежду, что данное решение будет встречено горожанами с пониманием.
В белгородском центре туризма уточнили РИА Новости, что отменены мероприятия в музее народной культуры, народные гуляния от ДК "Энергомаш". В литературном музее будут проходить события по заявкам.
"В силе ещё масленичные гуляния от ГБУ "Город-крепость "Яблонов", исторический парк "Белгородская черта" пока следят за обстановкой, ничего не отменяют. Но в случае отмены будет уведомление в социальных сетях. Массовых праздников по региону больше не планировалось", - добавила собеседница агентства.
Двенадцатого марта ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе продлилась почти 13 часов. По данным главы области Вячеслава Гладкова, в это день беспилотник ВСУ врезался в магазин в Белгороде, еще один упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала, люди не пострадали. Как сообщал мэр, при атаке дрона на здание городской администрации в Белгороде пострадали 4 сотрудницы, одна из них находится в тяжелом состоянии. В среду губернатор информировал, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, выбиты окна, еще один беспилотник упал в реку.