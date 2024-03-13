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МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу - РИА Новости, 13.03.2024
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12:31 13.03.2024 (обновлено: 12:33 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1932698314.html
МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу
МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу - РИА Новости, 13.03.2024
МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу
На масленичной неделе зять должен ходить на блины к теще в среду, а она к зятю - в пятницу, но не забывать о пожарной безопасности: сжигать чучело можно не... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:31
2024-03-13T12:33
безопасность
россия
масленица
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На масленичной неделе зять должен ходить на блины к теще в среду, а она к зятю - в пятницу, но не забывать о пожарной безопасности: сжигать чучело можно не ближе 50 метров от зданий, рекомендует МЧС России в телеграм-канале. "В среду на масленичной неделе зять ходит на блины к теще, а в пятницу теща – к зятю", - говорится в сообщении министерства. Спасатели советуют в дни праздничных гуляний особое внимание уделять пожарной безопасности. "Приготовление блинов и сжигание чучела традиционные атрибуты Масленицы. Они требуют особой бдительности: сжигать чучело можно на расстоянии более 50 метров от зданий и построек; отойди от горящего чучела минимум на 10 метров", - отмечается в сообщении. МЧС также рекомендует не оставлять без присмотра горящее чучело и внимательно следить за детьми.
https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1850944473.html
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безопасность, россия, масленица, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Россия, Масленица, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу

МЧС напомнило, что сжигать чучело можно не менее чем в 50 метрах от построек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОтдыхающие наблюдают за сожжением чучела Зимы на праздновании Широкой масленицы
Отдыхающие наблюдают за сожжением чучела Зимы на праздновании Широкой масленицы - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Отдыхающие наблюдают за сожжением чучела Зимы на праздновании Широкой масленицы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На масленичной неделе зять должен ходить на блины к теще в среду, а она к зятю - в пятницу, но не забывать о пожарной безопасности: сжигать чучело можно не ближе 50 метров от зданий, рекомендует МЧС России в телеграм-канале.
"В среду на масленичной неделе зять ходит на блины к теще, а в пятницу теща – к зятю", - говорится в сообщении министерства.
Спасатели советуют в дни праздничных гуляний особое внимание уделять пожарной безопасности. "Приготовление блинов и сжигание чучела традиционные атрибуты Масленицы. Они требуют особой бдительности: сжигать чучело можно на расстоянии более 50 метров от зданий и построек; отойди от горящего чучела минимум на 10 метров", - отмечается в сообщении.
МЧС также рекомендует не оставлять без присмотра горящее чучело и внимательно следить за детьми.
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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