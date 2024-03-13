https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1932698314.html
МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу
МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу - РИА Новости, 13.03.2024
МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу
На масленичной неделе зять должен ходить на блины к теще в среду, а она к зятю - в пятницу, но не забывать о пожарной безопасности: сжигать чучело можно не... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:31
2024-03-13T12:31
2024-03-13T12:33
безопасность
россия
масленица
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848767384_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_657788a2d29c79b67f3285ac7c3c4f29.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На масленичной неделе зять должен ходить на блины к теще в среду, а она к зятю - в пятницу, но не забывать о пожарной безопасности: сжигать чучело можно не ближе 50 метров от зданий, рекомендует МЧС России в телеграм-канале. "В среду на масленичной неделе зять ходит на блины к теще, а в пятницу теща – к зятю", - говорится в сообщении министерства. Спасатели советуют в дни праздничных гуляний особое внимание уделять пожарной безопасности. "Приготовление блинов и сжигание чучела традиционные атрибуты Масленицы. Они требуют особой бдительности: сжигать чучело можно на расстоянии более 50 метров от зданий и построек; отойди от горящего чучела минимум на 10 метров", - отмечается в сообщении. МЧС также рекомендует не оставлять без присмотра горящее чучело и внимательно следить за детьми.
https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1850944473.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848767384_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_fceab4058d66dd93a70ef0863a58634d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, масленица, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Россия, Масленица, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу
МЧС напомнило, что сжигать чучело можно не менее чем в 50 метрах от построек