https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1932698314.html

МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу

МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу - РИА Новости, 13.03.2024

МЧС рассказало, как безопасно сжечь чучело на Масленицу

На масленичной неделе зять должен ходить на блины к теще в среду, а она к зятю - в пятницу, но не забывать о пожарной безопасности: сжигать чучело можно не... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:31

2024-03-13T12:31

2024-03-13T12:33

безопасность

россия

масленица

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На масленичной неделе зять должен ходить на блины к теще в среду, а она к зятю - в пятницу, но не забывать о пожарной безопасности: сжигать чучело можно не ближе 50 метров от зданий, рекомендует МЧС России в телеграм-канале. "В среду на масленичной неделе зять ходит на блины к теще, а в пятницу теща – к зятю", - говорится в сообщении министерства. Спасатели советуют в дни праздничных гуляний особое внимание уделять пожарной безопасности. "Приготовление блинов и сжигание чучела традиционные атрибуты Масленицы. Они требуют особой бдительности: сжигать чучело можно на расстоянии более 50 метров от зданий и построек; отойди от горящего чучела минимум на 10 метров", - отмечается в сообщении. МЧС также рекомендует не оставлять без присмотра горящее чучело и внимательно следить за детьми.

https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1850944473.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, масленица, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)