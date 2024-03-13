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Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024
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08:35 13.03.2024 (обновлено: 11:07 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html
Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024
Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с позицией президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:35
2024-03-13T11:07
россия
владимир путин
илон маск
дмитрий киселев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с позицией президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы стране."Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой", — написало издание Zerohedge."Конечно", — ответил Маск в комментарии под постом.Как заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости.По его словам, с военно-технической точки зрения наша страна готова к такому противостоянию. Вместе с тем он не считает, что "все несется так в лоб".Президент подчеркнул, что российская ядерная триада более современная, чем у других стран, и Россия в этой области продвинулась гораздо больше.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240311/mask-1932265385.html
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россия, владимир путин, илон маск, дмитрий киселев
Россия, Владимир Путин, Илон Маск, Дмитрий Киселев
Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

Маск счел применение Россией ядерного оружия при критической угрозе логичным

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с позицией президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы стране.
"Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой", — написало издание Zerohedge.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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"Конечно", — ответил Маск в комментарии под постом.
Как заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости.
По его словам, с военно-технической точки зрения наша страна готова к такому противостоянию. Вместе с тем он не считает, что "все несется так в лоб".
Президент подчеркнул, что российская ядерная триада более современная, чем у других стран, и Россия в этой области продвинулась гораздо больше.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
Колонна ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружие
6 марта, 13:50
 
РоссияВладимир ПутинИлон МаскДмитрий Киселев
 
 
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