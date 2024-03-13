https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html

Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024

Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с позицией президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:35

2024-03-13T08:35

2024-03-13T11:07

россия

владимир путин

илон маск

дмитрий киселев

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с позицией президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы стране."Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой", — написало издание Zerohedge."Конечно", — ответил Маск в комментарии под постом.Как заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости.По его словам, с военно-технической точки зрения наша страна готова к такому противостоянию. Вместе с тем он не считает, что "все несется так в лоб".Президент подчеркнул, что российская ядерная триада более современная, чем у других стран, и Россия в этой области продвинулась гораздо больше.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240311/mask-1932265385.html

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россия, владимир путин, илон маск, дмитрий киселев