https://ria.ru/20240313/mashiny-1932810684.html
Три машины повышенной проходимости передала Вологодчина для нужд СВО
Три машины повышенной проходимости передала Вологодчина для нужд СВО - РИА Новости, 13.03.2024
Три машины повышенной проходимости передала Вологодчина для нужд СВО
Три машины повышенной проходимости передали дополнительно для войсковых частей СВО, это уже третья партия, отправленная военнослужащим-землякам по инициативе... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:50
2024-03-13T19:50
2024-03-13T19:50
вологодская область
георгий филимонов
вологодская область
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Три машины повышенной проходимости передали дополнительно для войсковых частей СВО, это уже третья партия, отправленная военнослужащим-землякам по инициативе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщает пресс-служба регионального правительства. Транспортные средства отобраны из неиспользуемого резерва областных учреждений со всего региона. Особое внимание при отборе уделяется ходовым качествам и силовым агрегатам техники. "Ранее в зону СВО уже направлены две партии машин. Сегодня еще три автомобиля повышенной проходимости Вологодчина передала войсковым частям. Сейчас в очереди на ремонт стоят порядка десятка машин и их число постоянно увеличивается", - цитирует пресс-служба Филимонова. Вместе с тремя машинами на передовую отправили одну тонну гуманитарного груза: дизельные генераторы с электрозапуском, шанцевый инструмент, маскировочные сети, окопные свечи и многое другое. Отправку груза военнослужащим осуществляет Противопожарная служба Вологодской области по заявкам из воинских подразделений. Она же занимается диагностикой и устранением неисправностей. На данный момент в ремонте находятся три автомобиля, которые в ближайшее время будут поставлены в зону СВО. Все затраты по ремонту и доставке компенсируются за счет средств областного бюджета.
https://ria.ru/20240216/lutsenko-1927839760.html
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, вологодская область
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологодская область
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Три машины повышенной проходимости передали дополнительно для войсковых частей СВО, это уже третья партия, отправленная военнослужащим-землякам по инициативе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Транспортные средства отобраны из неиспользуемого резерва областных учреждений со всего региона. Особое внимание при отборе уделяется ходовым качествам и силовым агрегатам техники.
"Ранее в зону СВО
уже направлены две партии машин. Сегодня еще три автомобиля повышенной проходимости Вологодчина передала войсковым частям. Сейчас в очереди на ремонт стоят порядка десятка машин и их число постоянно увеличивается", - цитирует пресс-служба Филимонова.
Вместе с тремя машинами на передовую отправили одну тонну гуманитарного груза: дизельные генераторы с электрозапуском, шанцевый инструмент, маскировочные сети, окопные свечи и многое другое.
Отправку груза военнослужащим осуществляет Противопожарная служба Вологодской области по заявкам из воинских подразделений. Она же занимается диагностикой и устранением неисправностей. На данный момент в ремонте находятся три автомобиля, которые в ближайшее время будут поставлены в зону СВО.
Все затраты по ремонту и доставке компенсируются за счет средств областного бюджета.
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