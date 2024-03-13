https://ria.ru/20240313/mashiny-1932810684.html

Три машины повышенной проходимости передала Вологодчина для нужд СВО

Три машины повышенной проходимости передала Вологодчина для нужд СВО - РИА Новости, 13.03.2024

Три машины повышенной проходимости передала Вологодчина для нужд СВО

Три машины повышенной проходимости передали дополнительно для войсковых частей СВО, это уже третья партия, отправленная военнослужащим-землякам по инициативе... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:50

2024-03-13T19:50

2024-03-13T19:50

вологодская область

георгий филимонов

вологодская область

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Три машины повышенной проходимости передали дополнительно для войсковых частей СВО, это уже третья партия, отправленная военнослужащим-землякам по инициативе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщает пресс-служба регионального правительства. Транспортные средства отобраны из неиспользуемого резерва областных учреждений со всего региона. Особое внимание при отборе уделяется ходовым качествам и силовым агрегатам техники. "Ранее в зону СВО уже направлены две партии машин. Сегодня еще три автомобиля повышенной проходимости Вологодчина передала войсковым частям. Сейчас в очереди на ремонт стоят порядка десятка машин и их число постоянно увеличивается", - цитирует пресс-служба Филимонова. Вместе с тремя машинами на передовую отправили одну тонну гуманитарного груза: дизельные генераторы с электрозапуском, шанцевый инструмент, маскировочные сети, окопные свечи и многое другое. Отправку груза военнослужащим осуществляет Противопожарная служба Вологодской области по заявкам из воинских подразделений. Она же занимается диагностикой и устранением неисправностей. На данный момент в ремонте находятся три автомобиля, которые в ближайшее время будут поставлены в зону СВО. Все затраты по ремонту и доставке компенсируются за счет средств областного бюджета.

https://ria.ru/20240216/lutsenko-1927839760.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

георгий филимонов, вологодская область