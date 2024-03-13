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Три машины повышенной проходимости передала Вологодчина для нужд СВО - РИА Новости, 13.03.2024
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Вологодская область
 
19:50 13.03.2024
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Три машины повышенной проходимости передала Вологодчина для нужд СВО
Три машины повышенной проходимости передала Вологодчина для нужд СВО - РИА Новости, 13.03.2024
Три машины повышенной проходимости передала Вологодчина для нужд СВО
Три машины повышенной проходимости передали дополнительно для войсковых частей СВО, это уже третья партия, отправленная военнослужащим-землякам по инициативе... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:50
2024-03-13T19:50
вологодская область
георгий филимонов
вологодская область
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Три машины повышенной проходимости передали дополнительно для войсковых частей СВО, это уже третья партия, отправленная военнослужащим-землякам по инициативе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщает пресс-служба регионального правительства. Транспортные средства отобраны из неиспользуемого резерва областных учреждений со всего региона. Особое внимание при отборе уделяется ходовым качествам и силовым агрегатам техники. "Ранее в зону СВО уже направлены две партии машин. Сегодня еще три автомобиля повышенной проходимости Вологодчина передала войсковым частям. Сейчас в очереди на ремонт стоят порядка десятка машин и их число постоянно увеличивается", - цитирует пресс-служба Филимонова. Вместе с тремя машинами на передовую отправили одну тонну гуманитарного груза: дизельные генераторы с электрозапуском, шанцевый инструмент, маскировочные сети, окопные свечи и многое другое. Отправку груза военнослужащим осуществляет Противопожарная служба Вологодской области по заявкам из воинских подразделений. Она же занимается диагностикой и устранением неисправностей. На данный момент в ремонте находятся три автомобиля, которые в ближайшее время будут поставлены в зону СВО. Все затраты по ремонту и доставке компенсируются за счет средств областного бюджета.
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георгий филимонов, вологодская область
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологодская область

Три машины повышенной проходимости передала Вологодчина для нужд СВО

© 35ТВПогрузка автомобилей повышенной проходимости в Вологодской области для войсковых частей СВО
Погрузка автомобилей повышенной проходимости в Вологодской области для войсковых частей СВО
© 35ТВ
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Три машины повышенной проходимости передали дополнительно для войсковых частей СВО, это уже третья партия, отправленная военнослужащим-землякам по инициативе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Транспортные средства отобраны из неиспользуемого резерва областных учреждений со всего региона. Особое внимание при отборе уделяется ходовым качествам и силовым агрегатам техники.
"Ранее в зону СВО уже направлены две партии машин. Сегодня еще три автомобиля повышенной проходимости Вологодчина передала войсковым частям. Сейчас в очереди на ремонт стоят порядка десятка машин и их число постоянно увеличивается", - цитирует пресс-служба Филимонова.
Вместе с тремя машинами на передовую отправили одну тонну гуманитарного груза: дизельные генераторы с электрозапуском, шанцевый инструмент, маскировочные сети, окопные свечи и многое другое.
Отправку груза военнослужащим осуществляет Противопожарная служба Вологодской области по заявкам из воинских подразделений. Она же занимается диагностикой и устранением неисправностей. На данный момент в ремонте находятся три автомобиля, которые в ближайшее время будут поставлены в зону СВО.
Все затраты по ремонту и доставке компенсируются за счет средств областного бюджета.
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Вологодская областьГеоргий ФилимоновВологодская область
 
 
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