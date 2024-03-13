https://ria.ru/20240313/makron-1932758723.html

Захарова прокомментировала слова Макрона об отправке войск на Украину

Захарова прокомментировала слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 13.03.2024

Захарова прокомментировала слова Макрона об отправке войск на Украину

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода французских военных на Украину показывают старт раздела страны странами НАТО, заявила... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:41

2024-03-13T15:41

2024-03-13T15:41

специальная военная операция на украине

украина

россия

франция

эммануэль макрон

мария захарова

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода французских военных на Украину показывают старт раздела страны странами НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Другим доказательством подготовки к разделу выступает неготовность стран НАТО принять Украину в альянс, поскольку вступление страны потребовало бы от всех членов НАТО признать ее границы, отметила представитель МИД. По ее словам, в НАТО готовы оккупировать и поделить Украину, и сейчас начинается "моральная подготовка и собственного населения натовских стран и граждан Украины к подобным действиям". "Все этот идет, как всегда это делают натовцы, под чужим флагом. Это очередная инсценировка якобы противодействия России. На самом деле речь идет о том, что остатки Украины они начинают делить между собой. Впору в очередной задуматься, что будет, если доверить свою судьбу НАТО", - добавила Захарова. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже конференцию по помощи Украине, в которой участвовали почти все страны ЕС. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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украина, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, нато, в мире