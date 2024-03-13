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"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости - РИА Новости, 13.03.2024
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14:00 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/lovushki-1932671694.html
"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости
"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости - РИА Новости, 13.03.2024
"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости
Встретить вторую половинку бывает непросто. Приходится подолгу сидеть в дейтинг-приложениях и бесконечно перелистывать анкеты... Не мешает ли такой подход начать настоящие отношения, существует ли "дейтинг-зависимость" и как перестать гнаться за несуществующим идеалом.
2024-03-13T14:00
2024-03-13T14:00
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"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости
Встретить вторую половинку бывает непросто. Приходится подолгу сидеть в дейтинг-приложениях и бесконечно перелистывать анкеты... Не мешает ли такой подход начать настоящие отношения, существует ли "дейтинг-зависимость" и как перестать гнаться за несуществующим идеалом.
audio/mpeg
"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости
Встретить вторую половинку бывает непросто. Приходится подолгу сидеть в дейтинг-приложениях и бесконечно перелистывать анкеты... Не мешает ли такой подход начать настоящие отношения, существует ли "дейтинг-зависимость" и как перестать гнаться за несуществующим идеалом.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вконтакте, влюбленность, отношения, любовь, мобильные приложения, подкаст, аудио
Нас двое, ВКонтакте, влюбленность, отношения, Любовь, мобильные приложения, Подкаст
Нас двое

"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости

Нас двое
"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Встретить вторую половинку бывает непросто. Приходится подолгу сидеть в дейтинг-приложениях и бесконечно перелистывать анкеты... Не мешает ли такой подход начать настоящие отношения, существует ли "дейтинг-зависимость" и как перестать гнаться за несуществующим идеалом.
Эксперт эпизода — психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Полина Панина, Руслан Жигалов
Продюсер: Анна Глушенкова
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
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