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"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости

"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости - РИА Новости, 13.03.2024

"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости

Встретить вторую половинку бывает непросто. Приходится подолгу сидеть в дейтинг-приложениях и бесконечно перелистывать анкеты... Не мешает ли такой подход начать настоящие отношения, существует ли "дейтинг-зависимость" и как перестать гнаться за несуществующим идеалом.

2024-03-13T14:00

2024-03-13T14:00

2024-03-13T14:00

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"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости Встретить вторую половинку бывает непросто. Приходится подолгу сидеть в дейтинг-приложениях и бесконечно перелистывать анкеты... Не мешает ли такой подход начать настоящие отношения, существует ли "дейтинг-зависимость" и как перестать гнаться за несуществующим идеалом. audio/mpeg

"Свайпаю и не могу остановиться". Как уйти от дейтинг-зависимости Встретить вторую половинку бывает непросто. Приходится подолгу сидеть в дейтинг-приложениях и бесконечно перелистывать анкеты... Не мешает ли такой подход начать настоящие отношения, существует ли "дейтинг-зависимость" и как перестать гнаться за несуществующим идеалом. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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