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На Украине обрушились на Зеленского после тревожного сообщения с фронта
На Украине обрушились на Зеленского после тревожного сообщения с фронта - РИА Новости, 13.03.2024
На Украине обрушились на Зеленского после тревожного сообщения с фронта
Украинские войска отходят на совершенно неподготовленную линию обороны по вине президента Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Рады, майор ВСУ в отставке РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:05
2024-03-13T05:05
2024-03-13T05:05
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинские войска отходят на совершенно неподготовленную линию обороны по вине президента Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Рады, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."Мне вчера наскидывали пацаны те рубежи, на которые они должны перемещаться в случае, <...> если будет <...> необходимость оставлять эти позиции. <...> Там трэш. Там окоп по пояс, <...> земля осыпалась и так дальше. Все это так называемая следующая линия обороны", — поделился политик.Лапин обвинил в плачевном состоянии обороны президента Украины Владимира Зеленского, который, по убеждению политика, всецело потакает системному уничтожению личного состава ВСУ. "Я бы назвал это «линия обороны Зеленского», <...> чтобы каждый солдат на передовой имел понимание, кто у нас отвечает за эти все процессы", — предложил экс-депутат РадыРанее американская газета New York Times проанализировала спутниковые снимки обороны ВСУ западнее Авдеевки. Журналисты отметили, что украинские укрепления представляют собой "разреженные, рудиментарные траншеи" и охарактеризовали оборонительные линии как "удивительно слабые".
https://ria.ru/20240228/oborona-1929890004.html
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в мире, украина, авдеевка, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине обрушились на Зеленского после тревожного сообщения с фронта
Майор ВСУ Лапин: в плачевном состоянии украинской обороны виноват Зеленский
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинские войска отходят на совершенно неподготовленную линию обороны по вине президента Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Рады, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Мне вчера наскидывали пацаны те рубежи, на которые они должны перемещаться в случае, <...> если будет <...> необходимость оставлять эти позиции. <...> Там трэш. Там окоп по пояс, <...> земля осыпалась и так дальше. Все это так называемая следующая линия обороны", — поделился политик.
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Лапин обвинил в плачевном состоянии обороны президента Украины Владимира Зеленского, который, по убеждению политика, всецело потакает системному уничтожению личного состава ВСУ.
"Я бы назвал это «линия обороны Зеленского», <...> чтобы каждый солдат на передовой имел понимание, кто у нас отвечает за эти все процессы", — предложил экс-депутат Рады
Ранее американская газета New York Times проанализировала спутниковые снимки обороны ВСУ западнее Авдеевки
. Журналисты отметили, что украинские укрепления представляют собой "разреженные, рудиментарные траншеи" и охарактеризовали оборонительные линии как "удивительно слабые".
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