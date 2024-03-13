https://ria.ru/20240313/linii-1932635623.html

Путин раскрыл, чем Россия ответит тем, у кого нет против нее красных линий

Путин раскрыл, чем Россия ответит тем, у кого нет против нее красных линий - РИА Новости, 13.03.2024

Путин раскрыл, чем Россия ответит тем, у кого нет против нее красных линий

Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет, заявил президент Владимир Путин в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:29

2024-03-13T06:29

2024-03-13T06:30

россия

европа

владимир путин

дмитрий киселев

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий", - сказал Путин. Говоря о малых государствах Европы, он отметил, что в России к ним относятся с уважением, несмотря ни на что. При этом Путин указал, что эти малые государства, призывающие "ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее" - это те государства, которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений, и они это понимают. "А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно", - добавил президент.

https://ria.ru/20240309/pushkov-1931976797.html

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россия, европа, владимир путин, дмитрий киселев