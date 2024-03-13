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Более 2,4 миллиона льготников пользуются бесплатным проездом в МО

Более 2,4 миллиона льготников пользуются бесплатным проездом в МО - РИА Новости, 13.03.2024

Более 2,4 миллиона льготников пользуются бесплатным проездом в МО

Социальные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте Московской области оформили более 2,4 миллиона льготников. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T20:13

2024-03-13T20:13

2024-03-13T20:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Социальные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте Московской области оформили более 2,4 миллиона льготников. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам главы минсоцразвития региона Людмилы Болатаевой, с нового года местным жителям выдали около 50 тысяч социальных карт. Для их получения льготным категориям населения достаточно просто подтвердить сведения в личном кабинете."В прошлом году социальные карты стали выдать детям-сиротам, тем самым мы заменили компенсацию проезда на льготу – это удобно, ведь раньше приемным родителям приходилось собирать чеки и справки для компенсации", – отметила Болатаева.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)