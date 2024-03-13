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Более 2,4 миллиона льготников пользуются бесплатным проездом в МО - РИА Новости, 13.03.2024
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Новости Подмосковья
 
20:13 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/lgoty-1932815777.html
Более 2,4 миллиона льготников пользуются бесплатным проездом в МО
Более 2,4 миллиона льготников пользуются бесплатным проездом в МО - РИА Новости, 13.03.2024
Более 2,4 миллиона льготников пользуются бесплатным проездом в МО
Социальные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте Московской области оформили более 2,4 миллиона льготников. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:13
2024-03-13T20:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Социальные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте Московской области оформили более 2,4 миллиона льготников. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам главы минсоцразвития региона Людмилы Болатаевой, с нового года местным жителям выдали около 50 тысяч социальных карт. Для их получения льготным категориям населения достаточно просто подтвердить сведения в личном кабинете."В прошлом году социальные карты стали выдать детям-сиротам, тем самым мы заменили компенсацию проезда на льготу – это удобно, ведь раньше приемным родителям приходилось собирать чеки и справки для компенсации", – отметила Болатаева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 2,4 миллиона льготников пользуются бесплатным проездом в МО

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе
Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Социальные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте Московской области оформили более 2,4 миллиона льготников. Об этом сообщил телеканал “360”.
По словам главы минсоцразвития региона Людмилы Болатаевой, с нового года местным жителям выдали около 50 тысяч социальных карт. Для их получения льготным категориям населения достаточно просто подтвердить сведения в личном кабинете.
"В прошлом году социальные карты стали выдать детям-сиротам, тем самым мы заменили компенсацию проезда на льготу – это удобно, ведь раньше приемным родителям приходилось собирать чеки и справки для компенсации", – отметила Болатаева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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