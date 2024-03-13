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Около 300 молодых вологжан обсудили культурный код России - РИА Новости, 13.03.2024
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Вологодская область
 
21:35 13.03.2024 (обновлено: 21:40 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/kultura-1932824838.html
Около 300 молодых вологжан обсудили культурный код России
Около 300 молодых вологжан обсудили культурный код России - РИА Новости, 13.03.2024
Около 300 молодых вологжан обсудили культурный код России
В Вологодской области состоялось заседание дискуссионного клуба при Молодежном парламенте области на тему "Россия: культурный код страны", в нем приняли участие РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T21:35
2024-03-13T21:40
вологодская область
россия
вологодская область
андрей луценко
александр вайнберг
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В Вологодской области состоялось заседание дискуссионного клуба при Молодежном парламенте области на тему "Россия: культурный код страны", в нем приняли участие около 300 молодых жителей 28 районов и округов региона, сообщается на сайте Законодательного Собрания области.Гостями Клуба стали зампредседателя Совета Федерации, сенатор Юрий Воробьев, сенатор Совета Федерации Александр Вайнберг, председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, депутат Заксобрания региона Антонина Федорова, председатель президиума Вологодского отделения "Офицеры России" Геннадий Малышев, ректор Вологодского госуниверситета Вячеслав Приятелев, студенты, а также кадеты.Перед встречей участники посмотрели клип на песню Вайнберга "Дайте вашим детям наши имена"."Это значимая для нашей страны песня, которая была исполнена впервые на Красной площади в День присоединения новых территорий. Еще одно произведение Александра Владиленовича (Вайнберга – ред.), авторская песня "На западном фронте без перемен", посвящена спецоперации и решимости России вновь встать против киевского нацистского режима. Как отмечал наш президент Владимир Путин, сейчас, как и во все переломные для нашей страны времена, единство народа остается ключевым. Это и есть главная сила России, культурный код нашей страны", - приводит пресс-служба слова Луценко.В материале отмечается, что молодые люди задавали спикерам разные вопросы: стоит ли отменить санкции против уехавших из страны артистов, как понять, какие государства сейчас являются для России соратниками, выгодно ли развивать отношения с Китаем, должен ли патриотизм стать модным.В свою очередь, участник резерва Молодежного парламента области Константин Никольский отметил, что сейчас куется новый характер поколения."Мы как гражданское общество должны поддержать настоящих героев — ребят, которые воюют на фронтах СВО. Именно эти люди, после того, как вернутся домой, должны встать в авангарде, в том числе и нашей культуры. А мы должны увековечить их подвиг", - приводятся в сообщении слова Никольского.По данным пресс-службы, Вайнберг также исполнил авторские композиции. Для участников Дискуссионного клуба он презентовал свою новую песню "Когда я не вернусь".
https://ria.ru/20240313/molodezh-1932789660.html
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россия, вологодская область, андрей луценко, александр вайнберг
Вологодская область, Россия, Вологодская область, Андрей Луценко, Александр Вайнберг

Около 300 молодых вологжан обсудили культурный код России

© Pixabay / igorselivanovskiyВологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Pixabay / igorselivanovskiy
Вологда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В Вологодской области состоялось заседание дискуссионного клуба при Молодежном парламенте области на тему "Россия: культурный код страны", в нем приняли участие около 300 молодых жителей 28 районов и округов региона, сообщается на сайте Законодательного Собрания области.
Гостями Клуба стали зампредседателя Совета Федерации, сенатор Юрий Воробьев, сенатор Совета Федерации Александр Вайнберг, председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, депутат Заксобрания региона Антонина Федорова, председатель президиума Вологодского отделения "Офицеры России" Геннадий Малышев, ректор Вологодского госуниверситета Вячеслав Приятелев, студенты, а также кадеты.
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Перед встречей участники посмотрели клип на песню Вайнберга "Дайте вашим детям наши имена".
"Это значимая для нашей страны песня, которая была исполнена впервые на Красной площади в День присоединения новых территорий. Еще одно произведение Александра Владиленовича (Вайнберга – ред.), авторская песня "На западном фронте без перемен", посвящена спецоперации и решимости России вновь встать против киевского нацистского режима. Как отмечал наш президент Владимир Путин, сейчас, как и во все переломные для нашей страны времена, единство народа остается ключевым. Это и есть главная сила России, культурный код нашей страны", - приводит пресс-служба слова Луценко.
В материале отмечается, что молодые люди задавали спикерам разные вопросы: стоит ли отменить санкции против уехавших из страны артистов, как понять, какие государства сейчас являются для России соратниками, выгодно ли развивать отношения с Китаем, должен ли патриотизм стать модным.
В свою очередь, участник резерва Молодежного парламента области Константин Никольский отметил, что сейчас куется новый характер поколения.
"Мы как гражданское общество должны поддержать настоящих героев — ребят, которые воюют на фронтах СВО. Именно эти люди, после того, как вернутся домой, должны встать в авангарде, в том числе и нашей культуры. А мы должны увековечить их подвиг", - приводятся в сообщении слова Никольского.
По данным пресс-службы, Вайнберг также исполнил авторские композиции. Для участников Дискуссионного клуба он презентовал свою новую песню "Когда я не вернусь".
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