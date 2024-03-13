https://ria.ru/20240313/krynki-1932641126.html

Украина отправляла солдат в Крынки на убой, заявил Путин

Украина отправляла солдат в Крынки на убой, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024

Украина отправляла солдат в Крынки на убой, заявил Путин

Украина бросала своих людей в Крынки Херсонской области, как в мясорубку, отправляла их на убой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:56

2024-03-13T07:56

2024-03-13T11:22

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интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украина бросала своих людей в Крынки Херсонской области, как в мясорубку, отправляла их на убой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В интервью президент прокомментировал действия украинского командования на отдельных участках левого берега Днепра - в населенном пункте Крынки. "Просто как в мясорубку людей своих бросали туда - и все. Они там бегали уже босиком последнее время, в прямом смысле этого слова. В прямом смысле этого слова. Боеприпасы пытались забросить им туда скоростными лодками и беспилотниками. Ну что такое? Ну что? Это просто на убой, просто отправляли на убой", - сказал Путин. Президент рассказал, что спрашивал начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, понимают ли те, кто на Украине принимают решения, что посылают людей на верную смерть, он ответил, что понимают. "Я говорю: ну кто же принимает решение, зачем они это делают? Это же бессмысленно. Бессмысленно, с военной точки зрения. Я говорю: а с какой? Ну, не знаю, говорит, наверное, там верхнее политическое руководство, исходя из политических соображений, что у них есть какой-то шанс прорвать нашу оборону, есть какой-то шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм, есть какой-то шанс красиво подать свою позицию на международных встречах. Команда прошла, все нижестоящие начальники автоматом выдают дальше", - рассказал глава государства. Путин добавил, что украинские военные, которые сдавались в плен, говорили, что даже не знали, в какую ситуацию попадали. "Их, допустим, новые подразделения туда закидывают, и говорят: там устойчивая оборона, давайте, продолжайте, помогайте. Они даже попасть на левый берег-то не могли", - рассказал президент. Киселев отметил, что это трагедия. "Натуральная, с их точки зрения, абсолютно", - ответил Путин.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240107/soldaty-1920008389.html

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