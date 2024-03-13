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В Кремле пообещали сообщить о мероприятиях с Путиным ко Дню космонавтики - РИА Новости, 13.03.2024
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12:43 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/kosmos-1932701890.html
В Кремле пообещали сообщить о мероприятиях с Путиным ко Дню космонавтики
В Кремле пообещали сообщить о мероприятиях с Путиным ко Дню космонавтики - РИА Новости, 13.03.2024
В Кремле пообещали сообщить о мероприятиях с Путиным ко Дню космонавтики
Кремль своевременно сообщит, будут ли в графике президента России Владимира Путина мероприятия 12 апреля по случаю Дня космонавтики, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:43
2024-03-13T12:43
космос - риа наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, будут ли в графике президента России Владимира Путина мероприятия 12 апреля по случаю Дня космонавтики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы сообщим вам своевременно", - сказал Песков журналистам. Песков также добавил, что президент пока не планирует встречаться с родственниками первого космонавта Юрия Гагарина. Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что не знает, куда Путин поставил портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения первого космонавта планеты, который подарил ему глава Роскосмоса Юрий Борисов.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, дмитрий песков
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле пообещали сообщить о мероприятиях с Путиным ко Дню космонавтики

Песков: Кремль сообщит, будут ли у Путина мероприятия по случаю Дня космонавтики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, посвящённом Дню космонавтики
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, посвящённом Дню космонавтики - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, посвящённом Дню космонавтики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, будут ли в графике президента России Владимира Путина мероприятия 12 апреля по случаю Дня космонавтики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы сообщим вам своевременно", - сказал Песков журналистам.
Песков также добавил, что президент пока не планирует встречаться с родственниками первого космонавта Юрия Гагарина.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что не знает, куда Путин поставил портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения первого космонавта планеты, который подарил ему глава Роскосмоса Юрий Борисов.
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