https://ria.ru/20240313/kosmos-1932701890.html

В Кремле пообещали сообщить о мероприятиях с Путиным ко Дню космонавтики

В Кремле пообещали сообщить о мероприятиях с Путиным ко Дню космонавтики - РИА Новости, 13.03.2024

В Кремле пообещали сообщить о мероприятиях с Путиным ко Дню космонавтики

Кремль своевременно сообщит, будут ли в графике президента России Владимира Путина мероприятия 12 апреля по случаю Дня космонавтики, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:43

2024-03-13T12:43

2024-03-13T12:43

космос - риа наука

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, будут ли в графике президента России Владимира Путина мероприятия 12 апреля по случаю Дня космонавтики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы сообщим вам своевременно", - сказал Песков журналистам. Песков также добавил, что президент пока не планирует встречаться с родственниками первого космонавта Юрия Гагарина. Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что не знает, куда Путин поставил портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения первого космонавта планеты, который подарил ему глава Роскосмоса Юрий Борисов.

https://ria.ru/20230412/film-1864860918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, владимир путин, дмитрий песков