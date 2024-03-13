https://ria.ru/20240313/koreya-1932770188.html
МИД России контактирует с Сеулом по вопросу задержанного южнокорейца
МИД России контактирует с Сеулом по вопросу задержанного южнокорейца - РИА Новости, 13.03.2024
МИД России контактирует с Сеулом по вопросу задержанного южнокорейца
МИД России находится в тесном контакте с Сеулом по вопросу задержанного гражданина Южной Кореи в России, прорабатывается возможность предоставления консульского РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:34
2024-03-13T16:34
2024-03-13T16:57
южная корея
россия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МИД России находится в тесном контакте с Сеулом по вопросу задержанного гражданина Южной Кореи в России, прорабатывается возможность предоставления консульского доступа к задержанному, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."МИД России находится в тесном контакте с южнокорейской стороной по этому сюжету. По запросу посольства республики Корея в Москве прорабатывается возможность консульского доступа к задержанному гражданину республики Корея. Его имя - Пэк Вон Сун", - сказала Захарова в ходе брифинга. Дипломат подчеркнула, что любая дополнительная информация о ходе следствия носит конфиденциальный характер.Отвечая на вопрос журналиста, как задержание южнокорейского гражданина может повлиять на двусторонние дипотношения, она подчеркнула, что Россия видела немало действий со стороны Сеула, которые "можно квалифицировать как действия, идущие вразрез интересам народов двух стран и, мягко говоря, не способствующих развитию двусторонних отношений"."Что касается этого сюжета и его влияния на двусторонние отношения... Страны, государства, периодически проходят через разные сложные моменты, периоды. Вопрос в том, насколько государства готовы к взаимоуважительному диалогу по обсуждению этих сложных вопросов и, самое главное, все зависит от нацеленности стран на эффективное, взаимоуважительное решение этих вопросов. Мы со своей стороны этот подход - взаимоуважительное отношение к государствам - всегда ставим в приоритет", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240312/zaderzhanie-1932403395.html
https://ria.ru/20240220/aurus-1928416024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Южная Корея, Россия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России контактирует с Сеулом по вопросу задержанного южнокорейца
МИД России: консульский доступ к задержанному южнокорейцу прорабатывается
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МИД России находится в тесном контакте с Сеулом по вопросу задержанного гражданина Южной Кореи в России, прорабатывается возможность предоставления консульского доступа к задержанному, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"МИД России находится в тесном контакте с южнокорейской стороной по этому сюжету. По запросу посольства республики Корея в Москве
прорабатывается возможность консульского доступа к задержанному гражданину республики Корея. Его имя - Пэк Вон Сун", - сказала Захарова в ходе брифинга. Дипломат подчеркнула, что любая дополнительная информация о ходе следствия носит конфиденциальный характер.
Источник: обвиняемого в шпионаже иностранца Пэка задержали во Владивостоке
Отвечая на вопрос журналиста, как задержание южнокорейского гражданина может повлиять на двусторонние дипотношения, она подчеркнула, что Россия видела немало действий со стороны Сеула, которые "можно квалифицировать как действия, идущие вразрез интересам народов двух стран и, мягко говоря, не способствующих развитию двусторонних отношений".
"Что касается этого сюжета и его влияния на двусторонние отношения... Страны, государства, периодически проходят через разные сложные моменты, периоды. Вопрос в том, насколько государства готовы к взаимоуважительному диалогу по обсуждению этих сложных вопросов и, самое главное, все зависит от нацеленности стран на эффективное, взаимоуважительное решение этих вопросов. Мы со своей стороны этот подход - взаимоуважительное отношение к государствам - всегда ставим в приоритет", - заключила Захарова.
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