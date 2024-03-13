https://ria.ru/20240313/konfident-1932681635.html
В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб
В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб - РИА Новости, 13.03.2024
В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб
Оперативники задержали жителя Ростовской области, шпионившего в пользу СБУ, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:28
2024-03-13T11:28
2024-03-13T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
украина
россия
служба безопасности украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. Оперативники задержали жителя Ростовской области, шпионившего в пользу СБУ, сообщило региональное управление ФСБ. "Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем Службы безопасности Украины с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.Детали дела не раскрываются.
https://ria.ru/20240212/sbu-1926839337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростовская область, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб
ФСБ задержала в Ростовской области мужчину за конфиденциальные связи с СБУ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. Оперативники задержали жителя Ростовской области, шпионившего в пользу СБУ, сообщило региональное управление ФСБ.
"Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем Службы безопасности Украины с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Детали дела не раскрываются.
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