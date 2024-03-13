https://ria.ru/20240313/konfident-1932681635.html

В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб

В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб - РИА Новости, 13.03.2024

В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб

Оперативники задержали жителя Ростовской области, шпионившего в пользу СБУ, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:28

2024-03-13T11:28

2024-03-13T12:41

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростовская область

украина

россия

служба безопасности украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. Оперативники задержали жителя Ростовской области, шпионившего в пользу СБУ, сообщило региональное управление ФСБ. "Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем Службы безопасности Украины с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.Детали дела не раскрываются.

https://ria.ru/20240212/sbu-1926839337.html

ростовская область

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, украина, россия, служба безопасности украины