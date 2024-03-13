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В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 13.03.2024 (обновлено: 12:41 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/konfident-1932681635.html
В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб
В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб - РИА Новости, 13.03.2024
В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб
Оперативники задержали жителя Ростовской области, шпионившего в пользу СБУ, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:28
2024-03-13T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
украина
россия
служба безопасности украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. Оперативники задержали жителя Ростовской области, шпионившего в пользу СБУ, сообщило региональное управление ФСБ. "Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем Службы безопасности Украины с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.Детали дела не раскрываются.
https://ria.ru/20240212/sbu-1926839337.html
ростовская область
украина
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, украина, россия, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростовская область, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб

ФСБ задержала в Ростовской области мужчину за конфиденциальные связи с СБУ

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. Оперативники задержали жителя Ростовской области, шпионившего в пользу СБУ, сообщило региональное управление ФСБ.
"Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем Службы безопасности Украины с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Детали дела не раскрываются.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростовская областьУкраинаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
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