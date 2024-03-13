https://ria.ru/20240313/knigi-1931746735.html

Лучшие книжные новинки-2024: что не пропустить весной

Лучшие книжные новинки-2024: что не пропустить весной - РИА Новости, 13.03.2024

Лучшие книжные новинки-2024: что не пропустить весной

Недавно в России, как и во всем мире, вышел последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе". Весна вообще традиционное время книжных новинок. О... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:00

2024-03-13T08:00

2024-03-13T11:23

культура

книги

габриэль гарсиа маркес

союзмультфильм

что почитать

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931762694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e06f8e8a2d07a560b7d754e823f8c666.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Недавно в России, как и во всем мире, вышел последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе". Весна вообще традиционное время книжных новинок. О том, что почитать — от карельского хоррора до котиков, — в материале РИА Новости.Обретенная классика"Увидимся в августе" дошел до читателей спустя десять лет после смерти автора романов "Сто лет одиночества" и "Полковнику никто не пишет". Последние годы жизни Маркес работал над произведением, которое должно было объединить несколько историй о любви. Но состояние здоровья не позволило завершить книгу, и он завещал ее не публиковать."Нет ничего, что помешало бы читателю насладиться любимыми чертами прозы Габо: неудержимой фантазией, поэтичностью языка, увлекательностью повествования, глубоким пониманием человеческой природы и сочувствием к переживаниям и злоключениям человека — особенно в любви", — привели в издательстве АСТ слова сыновей писателя, Родриго и Гонсало Гарсиа Барча.Действие романа разворачивается на протяжении нескольких лет на маленьком острове в Карибском море. Туда каждый год приезжает героиня книги, снимает номер в небольшом отеле, днем ходит на могилу матери, а вечерами развлекается в гостиничном баре. Она счастлива в браке, но каждый год в один из августовских дней переправляется на пароме, чтобы провести ночь со случайным любовником.Посмеяться и поплакать"Герой со станции Фридрихштрассе" немецкого писателя Максима Лео — трогательная и смешная история о мошеннике поневоле.Михаэль Хартунг — владелец одного из последних видеопрокатов в Берлине. Однажды к нему приходит журналист и рассказывает, что в материалах Штази нашел информацию о побеге 127 человек в ФРГ на пригородном поезде в июле 1983 года. А помог им в этом якобы именно Хартунг, служивший в те годы стрелочником на станции Фридрихштрассе. Поначалу Михаэль отнекивается, но соблазн прослыть героем велик — и вот он уже готов прилюдно подтвердить правдивость этой истории.Затем Хартунг знакомится с Паулой, которая была в том самом поезде, влюбляется в нее и понимает, что угодил в собственную ловушку. Пощекотать нервыХоррор "Лес" Светланы Тюльбашевой заставит озираться по сторонам и включать свет. Книга рассказывает о двух столичных туристках, хвойных лесах Карелии и старинных поверьях. "Особенность романа заключается в том, что здесь все — не то, чем кажется, и настоящий замысел можно определить, лишь дочитав до конца", — отметили в издательстве "Дом историй". Добавив, что книга понравится поклонникам сериала "Топи".На основе судебной драмы "Вы меня не знаете" снят одноименный сериал. Автор — Имран Махмуд — адвокат, поэтому от его книг можно ждать правдоподобности.Молодого парня обвиняют в убийстве члена банды. Против него предъявлено восемь улик, но он отказывается от помощи адвоката и решает сам рассказать свою историю. Его главными судьями станут читатели.Нон-фикшен о космосе, котиках и страхахВ книге "Первый: Новая история Гагарина и космической гонки" Стивен Уокер исследует период соперничества Советского Союза и США в космосе. Автор проанализировал архивные данные, обратился к "Роскосмосу", провел интервью с экспертами и участниками событий.Повествование строится вокруг личности первого космонавта Юрия Гагарина. Но писатель прослеживает судьбы и других героев космических программ в двух странах, проводя параллели и анализируя их успехи и поражения.Любителей котиков заинтересует масштабное (более 400 страниц) исследование хвостатых "От саванны до дивана: Эволюционная история кошек" биолога Джонатана Лососа.Автор расшифровывает научные и исторические загадки, выясняет, как современные ученые раскрывают тайны кошачьего прошлого и настоящего при помощи передовых научных технологий — от GPS-трекинга до геномики и судебной археологии. И показывает, как естественный и искусственный отбор сформировал современную кошку, которая за сравнительно короткий срок превратилась в самый успешный и разнообразный биологический вид на планете.В книге “Искусство (не) бояться” детский психолог Екатерина Мурашова исследует важную адаптационную реакцию человека и поясняет, почему не надо ограждать своего ребенка от всего страшного.ДетямОтвлечь ребенка от экрана поможет новая серия "Золотой коллекции Союзмультфильма". Издательство "Малыш" уже выпустило "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Дядя Степа — милиционер", "Зима в Простоквашино". Скоро в продажу поступят "Королевские зайцы", "Бременские музыканты", "По следам Бременских" и "Летучий корабль".Макет серии подготовила художник-постановщик киностудии "Союзмультфильм", студий "Аргус" и "Анима", Театра кукол Сергея Образцова Ольга Боголюбова."Изобразительный ряд книг состоит из практически документально восстановленных кадров мультфильмов, — рассказала она. — Выбранные кадры копировались и вручную заново обрисовывались художниками, точно сохраняя всю выразительность и приемы художника-постановщика данного мультфильма. На создание 75 книжных иллюстраций уходит два месяца кропотливой работы".У "Эксмодетство" две новинки: "Артисты, прославившие Россию" и "Писатели, прославившие Россию"."Книги серии "Великие люди великой страны" написаны на основе открытых и эксклюзивных источников и раскрывают юным читателям судьбы неординарных, талантливых людей, прославивших Россию. Благодаря участию детей, внуков, близких и родных образы этих выдающихся людей получились достоверными и живыми", — сказал гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.Подросткам"Волк" Саши Станишича — роман о том, насколько тонка грань между тем, чтобы отличаться от других и быть изгоем.Соседями по домику в лагере в лесной глуши становятся Йорг и Кеми. Над замкнутым Йоргом смеются и издеваются одноклассники, а его сосед молча наблюдает за травлей, опасаясь тоже стать жертвой. Когда ситуация обостряется, вдруг появляется волк. Что это — кошмарный сон или призыв проявить смелость ради себя и других?

https://ria.ru/20240307/dobronravov-1930959122.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

книги, габриэль гарсиа маркес, союзмультфильм, что почитать