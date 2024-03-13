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Лучшие книжные новинки-2024: что не пропустить весной - РИА Новости, 13.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 13.03.2024 (обновлено: 11:23 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/knigi-1931746735.html
Лучшие книжные новинки-2024: что не пропустить весной
Лучшие книжные новинки-2024: что не пропустить весной - РИА Новости, 13.03.2024
Лучшие книжные новинки-2024: что не пропустить весной
Недавно в России, как и во всем мире, вышел последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе". Весна вообще традиционное время книжных новинок. О... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:00
2024-03-13T11:23
культура
книги
габриэль гарсиа маркес
союзмультфильм
что почитать
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Недавно в России, как и во всем мире, вышел последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе". Весна вообще традиционное время книжных новинок. О том, что почитать — от карельского хоррора до котиков, — в материале РИА Новости.Обретенная классика"Увидимся в августе" дошел до читателей спустя десять лет после смерти автора романов "Сто лет одиночества" и "Полковнику никто не пишет". Последние годы жизни Маркес работал над произведением, которое должно было объединить несколько историй о любви. Но состояние здоровья не позволило завершить книгу, и он завещал ее не публиковать."Нет ничего, что помешало бы читателю насладиться любимыми чертами прозы Габо: неудержимой фантазией, поэтичностью языка, увлекательностью повествования, глубоким пониманием человеческой природы и сочувствием к переживаниям и злоключениям человека — особенно в любви", — привели в издательстве АСТ слова сыновей писателя, Родриго и Гонсало Гарсиа Барча.Действие романа разворачивается на протяжении нескольких лет на маленьком острове в Карибском море. Туда каждый год приезжает героиня книги, снимает номер в небольшом отеле, днем ходит на могилу матери, а вечерами развлекается в гостиничном баре. Она счастлива в браке, но каждый год в один из августовских дней переправляется на пароме, чтобы провести ночь со случайным любовником.Посмеяться и поплакать"Герой со станции Фридрихштрассе" немецкого писателя Максима Лео — трогательная и смешная история о мошеннике поневоле.Михаэль Хартунг — владелец одного из последних видеопрокатов в Берлине. Однажды к нему приходит журналист и рассказывает, что в материалах Штази нашел информацию о побеге 127 человек в ФРГ на пригородном поезде в июле 1983 года. А помог им в этом якобы именно Хартунг, служивший в те годы стрелочником на станции Фридрихштрассе. Поначалу Михаэль отнекивается, но соблазн прослыть героем велик — и вот он уже готов прилюдно подтвердить правдивость этой истории.Затем Хартунг знакомится с Паулой, которая была в том самом поезде, влюбляется в нее и понимает, что угодил в собственную ловушку. Пощекотать нервыХоррор "Лес" Светланы Тюльбашевой заставит озираться по сторонам и включать свет. Книга рассказывает о двух столичных туристках, хвойных лесах Карелии и старинных поверьях. &quot;Особенность романа заключается в том, что здесь все — не то, чем кажется, и настоящий замысел можно определить, лишь дочитав до конца&quot;, — отметили в издательстве &quot;Дом историй&quot;. Добавив, что книга понравится поклонникам сериала &quot;Топи&quot;.На основе судебной драмы "Вы меня не знаете" снят одноименный сериал. Автор — Имран Махмуд — адвокат, поэтому от его книг можно ждать правдоподобности.Молодого парня обвиняют в убийстве члена банды. Против него предъявлено восемь улик, но он отказывается от помощи адвоката и решает сам рассказать свою историю. Его главными судьями станут читатели.Нон-фикшен о космосе, котиках и страхахВ книге "Первый: Новая история Гагарина и космической гонки" Стивен Уокер исследует период соперничества Советского Союза и США в космосе. Автор проанализировал архивные данные, обратился к "Роскосмосу", провел интервью с экспертами и участниками событий.Повествование строится вокруг личности первого космонавта Юрия Гагарина. Но писатель прослеживает судьбы и других героев космических программ в двух странах, проводя параллели и анализируя их успехи и поражения.Любителей котиков заинтересует масштабное (более 400 страниц) исследование хвостатых "От саванны до дивана: Эволюционная история кошек" биолога Джонатана Лососа.Автор расшифровывает научные и исторические загадки, выясняет, как современные ученые раскрывают тайны кошачьего прошлого и настоящего при помощи передовых научных технологий — от GPS-трекинга до геномики и судебной археологии. И показывает, как естественный и искусственный отбор сформировал современную кошку, которая за сравнительно короткий срок превратилась в самый успешный и разнообразный биологический вид на планете.В книге “Искусство (не) бояться” детский психолог Екатерина Мурашова исследует важную адаптационную реакцию человека и поясняет, почему не надо ограждать своего ребенка от всего страшного.ДетямОтвлечь ребенка от экрана поможет новая серия "Золотой коллекции Союзмультфильма". Издательство "Малыш" уже выпустило "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Дядя Степа — милиционер", "Зима в Простоквашино". Скоро в продажу поступят "Королевские зайцы", "Бременские музыканты", "По следам Бременских" и "Летучий корабль".Макет серии подготовила художник-постановщик киностудии "Союзмультфильм", студий "Аргус" и "Анима", Театра кукол Сергея Образцова Ольга Боголюбова.&quot;Изобразительный ряд книг состоит из практически документально восстановленных кадров мультфильмов, — рассказала она. — Выбранные кадры копировались и вручную заново обрисовывались художниками, точно сохраняя всю выразительность и приемы художника-постановщика данного мультфильма. На создание 75 книжных иллюстраций уходит два месяца кропотливой работы&quot;.У "Эксмодетство" две новинки: "Артисты, прославившие Россию" и "Писатели, прославившие Россию".&quot;Книги серии &quot;Великие люди великой страны&quot; написаны на основе открытых и эксклюзивных источников и раскрывают юным читателям судьбы неординарных, талантливых людей, прославивших Россию. Благодаря участию детей, внуков, близких и родных образы этих выдающихся людей получились достоверными и живыми&quot;, — сказал гендиректор издательства &quot;Эксмо&quot; Евгений Капьев.Подросткам"Волк" Саши Станишича — роман о том, насколько тонка грань между тем, чтобы отличаться от других и быть изгоем.Соседями по домику в лагере в лесной глуши становятся Йорг и Кеми. Над замкнутым Йоргом смеются и издеваются одноклассники, а его сосед молча наблюдает за травлей, опасаясь тоже стать жертвой. Когда ситуация обостряется, вдруг появляется волк. Что это — кошмарный сон или призыв проявить смелость ради себя и других?
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2024
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
книги, габриэль гарсиа маркес, союзмультфильм, что почитать
Культура, Книги, Габриэль Гарсиа Маркес, Союзмультфильм, что почитать

Лучшие книжные новинки-2024: что не пропустить весной

© Издательство АСТ, издательство NoAge, издательство "Дом историй"Обложки книг Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе", Максима Лео "Герой со станции Фридрихштрассе" и Имрана Махмуда "Вы меня не знаете"
Обложки книг Габриэля Гарсиа Маркеса Увидимся в августе, Максима Лео Герой со станции Фридрихштрассе и Имрана Махмуда Вы меня не знаете
© Издательство АСТ, издательство NoAge, издательство "Дом историй"
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Недавно в России, как и во всем мире, вышел последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе". Весна вообще традиционное время книжных новинок. О том, что почитать — от карельского хоррора до котиков, — в материале РИА Новости.

Обретенная классика

"Увидимся в августе" дошел до читателей спустя десять лет после смерти автора романов "Сто лет одиночества" и "Полковнику никто не пишет". Последние годы жизни Маркес работал над произведением, которое должно было объединить несколько историй о любви. Но состояние здоровья не позволило завершить книгу, и он завещал ее не публиковать.
© Издательство АСТОбложка книги Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе"
Обложка книги Габриэля Гарсиа Маркеса Увидимся в августе
© Издательство АСТ
Обложка книги Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе"
«
"Нет ничего, что помешало бы читателю насладиться любимыми чертами прозы Габо: неудержимой фантазией, поэтичностью языка, увлекательностью повествования, глубоким пониманием человеческой природы и сочувствием к переживаниям и злоключениям человека — особенно в любви", — привели в издательстве АСТ слова сыновей писателя, Родриго и Гонсало Гарсиа Барча.
Действие романа разворачивается на протяжении нескольких лет на маленьком острове в Карибском море. Туда каждый год приезжает героиня книги, снимает номер в небольшом отеле, днем ходит на могилу матери, а вечерами развлекается в гостиничном баре. Она счастлива в браке, но каждый год в один из августовских дней переправляется на пароме, чтобы провести ночь со случайным любовником.

Посмеяться и поплакать

"Герой со станции Фридрихштрассе" немецкого писателя Максима Лео — трогательная и смешная история о мошеннике поневоле.
© Издательство NoAgeОбложка книги Максима Лео "Герой со станции Фридрихштрассе"
Обложка книги Максима Лео Герой со станции Фридрихштрассе
© Издательство NoAge
Обложка книги Максима Лео "Герой со станции Фридрихштрассе"
Михаэль Хартунг — владелец одного из последних видеопрокатов в Берлине. Однажды к нему приходит журналист и рассказывает, что в материалах Штази нашел информацию о побеге 127 человек в ФРГ на пригородном поезде в июле 1983 года. А помог им в этом якобы именно Хартунг, служивший в те годы стрелочником на станции Фридрихштрассе. Поначалу Михаэль отнекивается, но соблазн прослыть героем велик — и вот он уже готов прилюдно подтвердить правдивость этой истории.
Затем Хартунг знакомится с Паулой, которая была в том самом поезде, влюбляется в нее и понимает, что угодил в собственную ловушку.

Пощекотать нервы

Хоррор "Лес" Светланы Тюльбашевой заставит озираться по сторонам и включать свет. Книга рассказывает о двух столичных туристках, хвойных лесах Карелии и старинных поверьях.
© Издательство "Дом историй"Обложка книги Светланы Тюльбашевой "Лес"
Обложка книги Светланы Тюльбашевой Лес
© Издательство "Дом историй"
Обложка книги Светланы Тюльбашевой "Лес"
«

"Особенность романа заключается в том, что здесь все — не то, чем кажется, и настоящий замысел можно определить, лишь дочитав до конца", — отметили в издательстве "Дом историй". Добавив, что книга понравится поклонникам сериала "Топи".

На основе судебной драмы "Вы меня не знаете" снят одноименный сериал. Автор — Имран Махмуд — адвокат, поэтому от его книг можно ждать правдоподобности.
© Издательство "Дом историй"Обложка книги Имрана Махмуда "Вы меня не знаете"
Обложка книги Имрана Махмуда Вы меня не знаете
© Издательство "Дом историй"
Обложка книги Имрана Махмуда "Вы меня не знаете"
Молодого парня обвиняют в убийстве члена банды. Против него предъявлено восемь улик, но он отказывается от помощи адвоката и решает сам рассказать свою историю. Его главными судьями станут читатели.

Нон-фикшен о космосе, котиках и страхах

В книге "Первый: Новая история Гагарина и космической гонки" Стивен Уокер исследует период соперничества Советского Союза и США в космосе. Автор проанализировал архивные данные, обратился к "Роскосмосу", провел интервью с экспертами и участниками событий.
© Издательство "Альпина нон-фикшн"Обложка книги Стивена Уокера "Первый: Новая история Гагарина и космической гонки"
Обложка книги Стивена Уокера Первый: Новая история Гагарина и космической гонки
© Издательство "Альпина нон-фикшн"
Обложка книги Стивена Уокера "Первый: Новая история Гагарина и космической гонки"
Повествование строится вокруг личности первого космонавта Юрия Гагарина. Но писатель прослеживает судьбы и других героев космических программ в двух странах, проводя параллели и анализируя их успехи и поражения.
Любителей котиков заинтересует масштабное (более 400 страниц) исследование хвостатых "От саванны до дивана: Эволюционная история кошек" биолога Джонатана Лососа.
© Издательство "Альпина нон-фикшн"Обложка книги Джонатана Лососа "От саванны до дивана"
Обложка книги Джонатана Лососа От саванны до дивана
© Издательство "Альпина нон-фикшн"
Обложка книги Джонатана Лососа "От саванны до дивана"
Автор расшифровывает научные и исторические загадки, выясняет, как современные ученые раскрывают тайны кошачьего прошлого и настоящего при помощи передовых научных технологий — от GPS-трекинга до геномики и судебной археологии. И показывает, как естественный и искусственный отбор сформировал современную кошку, которая за сравнительно короткий срок превратилась в самый успешный и разнообразный биологический вид на планете.
В книге “Искусство (не) бояться” детский психолог Екатерина Мурашова исследует важную адаптационную реакцию человека и поясняет, почему не надо ограждать своего ребенка от всего страшного.
© Издательство "Самокат"Обложка книги Екатерины Мурашовой "Искусство (не) бояться"
Обложка книги Екатерины Мурашовой Искусство (не) бояться
© Издательство "Самокат"
Обложка книги Екатерины Мурашовой "Искусство (не) бояться"

Детям

Отвлечь ребенка от экрана поможет новая серия "Золотой коллекции Союзмультфильма". Издательство "Малыш" уже выпустило "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Дядя Степа — милиционер", "Зима в Простоквашино". Скоро в продажу поступят "Королевские зайцы", "Бременские музыканты", "По следам Бременских" и "Летучий корабль".
© Издательство "Малыш"Обложка книги "Зима в Простоквашино"
Обложка книги Зима в Простоквашино
© Издательство "Малыш"
Обложка книги "Зима в Простоквашино"
Макет серии подготовила художник-постановщик киностудии "Союзмультфильм", студий "Аргус" и "Анима", Театра кукол Сергея Образцова Ольга Боголюбова.
«

"Изобразительный ряд книг состоит из практически документально восстановленных кадров мультфильмов, — рассказала она. — Выбранные кадры копировались и вручную заново обрисовывались художниками, точно сохраняя всю выразительность и приемы художника-постановщика данного мультфильма. На создание 75 книжных иллюстраций уходит два месяца кропотливой работы".

У "Эксмодетство" две новинки: "Артисты, прославившие Россию" и "Писатели, прославившие Россию".
© Издательство "Эксмодетство"Обложка книги "Артисты, прославившие Россию"
Обложка книги Артисты, прославившие Россию
© Издательство "Эксмодетство"
Обложка книги "Артисты, прославившие Россию"
«

"Книги серии "Великие люди великой страны" написаны на основе открытых и эксклюзивных источников и раскрывают юным читателям судьбы неординарных, талантливых людей, прославивших Россию. Благодаря участию детей, внуков, близких и родных образы этих выдающихся людей получились достоверными и живыми", — сказал гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

Подросткам

"Волк" Саши Станишича — роман о том, насколько тонка грань между тем, чтобы отличаться от других и быть изгоем.
© Издательство "Самокат"Обложка книги Саши Станишича "Волк"
Обложка книги Саши Станишича Волк
© Издательство "Самокат"
Обложка книги Саши Станишича "Волк"
Соседями по домику в лагере в лесной глуши становятся Йорг и Кеми. Над замкнутым Йоргом смеются и издеваются одноклассники, а его сосед молча наблюдает за травлей, опасаясь тоже стать жертвой. Когда ситуация обостряется, вдруг появляется волк. Что это — кошмарный сон или призыв проявить смелость ради себя и других?
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КультураКнигиГабриэль Гарсиа МаркесСоюзмультфильмчто почитать
 
 
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