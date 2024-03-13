СМИ: США провели тайные переговоры с Ираном по хуситам
FT: США провели тайные переговоры с Ираном, чтобы повлиять на хуситов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США в январе провели тайные переговоры с Ираном, чтобы попытаться убедить его повлиять на хуситов (правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла") на фоне их нападений на корабли в Красном море, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских и иранских чиновников.
"США провели тайные переговоры с Ираном в этом году с целью убедить Тегеран воспользоваться своим влиянием в отношении йеменских хуситов, чтобы положить конец нападениям на суда в Красном море", - пишет газета.
Отмечается, что переговоры прошли в январе в Омане, при этом представители США и Ирана не контактировали напрямую - роль посредников выполняли оманские официальные лица. Результаты этих переговоров не уточняются.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.