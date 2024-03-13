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СМИ: США провели тайные переговоры с Ираном по хуситам - РИА Новости, 13.03.2024
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23:14 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/khusity-1932833592.html
СМИ: США провели тайные переговоры с Ираном по хуситам
СМИ: США провели тайные переговоры с Ираном по хуситам - РИА Новости, 13.03.2024
СМИ: США провели тайные переговоры с Ираном по хуситам
США в январе провели тайные переговоры с Ираном, чтобы попытаться убедить его повлиять на хуситов (правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла") на фоне их... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T23:14
2024-03-13T23:14
в мире
красное море
иран
сша
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США в январе провели тайные переговоры с Ираном, чтобы попытаться убедить его повлиять на хуситов (правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла") на фоне их нападений на корабли в Красном море, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских и иранских чиновников. "США провели тайные переговоры с Ираном в этом году с целью убедить Тегеран воспользоваться своим влиянием в отношении йеменских хуситов, чтобы положить конец нападениям на суда в Красном море", - пишет газета. Отмечается, что переговоры прошли в январе в Омане, при этом представители США и Ирана не контактировали напрямую - роль посредников выполняли оманские официальные лица. Результаты этих переговоров не уточняются. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html
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иран
сша
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в мире, красное море, иран, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Иран, США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
СМИ: США провели тайные переговоры с Ираном по хуситам

FT: США провели тайные переговоры с Ираном, чтобы повлиять на хуситов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США в январе провели тайные переговоры с Ираном, чтобы попытаться убедить его повлиять на хуситов (правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла") на фоне их нападений на корабли в Красном море, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских и иранских чиновников.
"США провели тайные переговоры с Ираном в этом году с целью убедить Тегеран воспользоваться своим влиянием в отношении йеменских хуситов, чтобы положить конец нападениям на суда в Красном море", - пишет газета.
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Отмечается, что переговоры прошли в январе в Омане, при этом представители США и Ирана не контактировали напрямую - роль посредников выполняли оманские официальные лица. Результаты этих переговоров не уточняются.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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