https://ria.ru/20240313/kherson-1932657578.html
ВСУ ввергли Херсон в годы фашистской оккупации, заявил региональный депутат
ВСУ ввергли Херсон в годы фашистской оккупации, заявил региональный депутат - РИА Новости, 13.03.2024
ВСУ ввергли Херсон в годы фашистской оккупации, заявил региональный депутат
Украинские войска фактически ввергли Херсон в годы фашисткой оккупации, в городе царит террор и насилие, заявил РИА Новости депутат херсонской областной думы... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:00
2024-03-13T10:00
2024-03-13T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска фактически ввергли Херсон в годы фашисткой оккупации, в городе царит террор и насилие, заявил РИА Новости депутат херсонской областной думы Юрий Барбашов. Тринадцатого марта исполняется 80 лет со дня освобождения Херсона от немецкой оккупации. "Сегодня в Херсоне царит террор и насилие. Поступают сообщения об избиениях и похищениях людей. Украинские войска фактически ввергли город в годы фашисткой оккупации, понимая, что рано или поздно придется бежать из русского Херсона", - сказал Барбашов. Депутат подчеркнул, что подвиг советской армии 80 лет назад является героическим примером освобождения Херсона от оккупантов. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ ввергли Херсон в годы фашистской оккупации, заявил региональный депутат
Депутат облдумы Барбашов: в оккупированном ВСУ Херсоне царят террор и насилие