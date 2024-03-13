https://ria.ru/20240313/kherson-1932279470.html
Освобождение Херсона от немецко-фашистских захватчиков
Освобождение Херсона от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 13.03.2024
Освобождение Херсона от немецко-фашистских захватчиков
Херсон был оккупирован германскими войсками 19 сентября 1941 года, освобожден 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:03
2024-03-13T03:03
2024-03-13T03:03
справки
херсон
днепр (город)
черное море
василий маргелов
родион малиновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930502513_0:138:3000:1826_1920x0_80_0_0_ee56144a5fa2235beab629e1bf489072.jpg
Херсон был оккупирован германскими войсками 19 сентября 1941 года, освобожден 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции силами 3-го Украинского фронта. К весне 1944 года на юго-западном стратегическом направлении советские войска завершили первый этап по освобождению Правобережной Украины. Немецкое командование оказалось в тяжелой ситуации, однако рассчитывало на оперативную паузу, вызванную весенней распутицей. Советское командование, наоборот, не хотело давать передышку и спланировало наступление на всем направлении – от Полесья до Черного моря. В марте 1944 года на самом южном участке фронта против 6-й армии генерал-полковника Карла-Адольфа Холлидта 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Родиона Малиновского провел Березнеговато-Снигиревскую наступательную операцию. Ее целью было форсировать реку Ингулец и наступлением на николаевско-одесском направлении очистить от противника южную часть Украины между реками Ингулец и Южный Буг.Для наступления было сосредоточено около 500 тысяч солдат и офицеров, свыше семи тысяч орудий и минометов, около 570 танков и самоходных артиллерийских установок. Группировка противника насчитывала до 500 тысяч человек, свыше трех тысяч орудий и минометов, около 350 танков и штурмовых орудий. Утром 6 марта войска 3-го Украинского фронта перешли в наступление. Советские войска успешно прорвали немецкую оборону с плацдармов на реке Ингулец и быстро вышли к Новому Бугу, являвшемуся местом нахождения штаба 6-й армии и важным логистическим центром. Хотя город был заранее укреплен, 8 марта советские войска в ходе стремительного штурма взяли его. В целях отсечения путей отхода противника на запад силы 3-го Украинского фронта продолжили наступление на юг. К 12 марта части советских войск вышли к реке Ингулец южнее села Снигиревка, перерезав пути отхода 6-й армии. Одновременно южный охват советского наступления также успешно прорвал немецкую оборону, основными силами поведя наступление на окружение германских войск, частью – вдоль Днепра в сторону Херсона.13 марта 49-й гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника Василия Маргелова и 295-й стрелковой дивизии под командованием полковника Александра Дорофеева освободили Херсон от немецких захватчиков. В ночь с 11 на 12 марта советским войскам был отдан приказ начать форсирование Днепра в районе Херсона. Однако первая попытка окончилась неудачей – лишь одной роте удалось высадиться на правом берегу реки и захватить небольшой плацдарм.В следующую ночь, благодаря в том числе наметившемуся общему отходу противника, повторная попытка переправы через Днепр увенчалась успехом – вскоре завязались бои за Херсон. Несмотря на упорное сопротивление противника, части 49-й гвардейской и 295-й стрелковых дивизий освободили город. В ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое поражение немецкой 6-й армии: девять ее дивизий были разгромлены, свыше 50 тысяч человек были потеряны, в том числе свыше 13 тысяч пленными. Командующий 6-й армией генерал-полковник Холлидт 20 марта был снят с должности.Сумевшие избежать уничтожения части 6-й армии сумели прорваться за Южный Буг, бросив почти все тяжелое вооружение и транспорт. Германское командование поспешно готовило оборону по Южному Бугу и в районе Николаева.Советские войска сумели форсировать водную преграду, создав плацдармы на западном берегу и условия для наступления на Одессу.По итогам освобождения Херсона Василию Маргелову и Александру Дорофееву было присвоено звание Героя Советского Союза – они стали одними из последних, кто получил это высокое звание за форсирование Днепра.В ознаменование одержанной победы в Москве прогремел салют 20 залпами из 224 орудий. Приказом Верховного главнокомандующего соединениям и частям, наиболее отличившимся в боях за освобождение Херсона, были присвоены наименования "Херсонских", в том числе 49-й гвардейской стрелковой и 295-й стрелковой дивизиям. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
херсон
днепр (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, херсон, днепр (город), черное море, василий маргелов, родион малиновский
Справки, Херсон, Днепр (город), Черное море, Василий Маргелов, Родион Малиновский
Херсон был оккупирован германскими войсками 19 сентября 1941 года, освобожден
13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции силами 3-го Украинского фронта
.
К весне 1944 года на юго-западном стратегическом направлении советские войска завершили первый этап по освобождению Правобережной Украины. Немецкое командование оказалось в тяжелой ситуации, однако рассчитывало на оперативную паузу, вызванную весенней распутицей. Советское командование, наоборот, не хотело давать передышку и спланировало наступление
на всем направлении – от Полесья до Черного моря.
В марте 1944 года на самом южном участке фронта против 6-й армии генерал-полковника Карла-Адольфа Холлидта 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Родиона Малиновского провел Березнеговато-Снигиревскую наступательную операцию. Ее целью было форсировать реку Ингулец и наступлением на николаевско-одесском направлении очистить от противника южную часть Украины между реками Ингулец и Южный Буг.
Для наступления было сосредоточено около 500 тысяч солдат и офицеров, свыше семи тысяч орудий и минометов, около 570 танков и самоходных артиллерийских установок. Группировка противника насчитывала
до 500 тысяч человек, свыше трех тысяч орудий и минометов, около 350 танков и штурмовых орудий.
Утром 6 марта войска 3-го Украинского фронта перешли в наступление. Советские войска успешно прорвали немецкую оборону
с плацдармов на реке Ингулец и быстро вышли к Новому Бугу, являвшемуся местом нахождения штаба 6-й армии и важным логистическим центром. Хотя город был заранее укреплен, 8 марта советские войска в ходе стремительного штурма взяли его. В целях отсечения путей отхода противника на запад силы 3-го Украинского фронта продолжили наступление на юг. К 12 марта части советских войск вышли к реке Ингулец южнее села Снигиревка, перерезав пути отхода 6-й армии. Одновременно южный охват советского наступления также успешно прорвал немецкую оборону, основными силами поведя наступление на окружение германских войск, частью – вдоль Днепра в сторону Херсона.
13 марта 49-й гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника Василия Маргелова и 295-й стрелковой дивизии под командованием полковника Александра Дорофеева освободили
Херсон от немецких захватчиков.
В ночь с 11 на 12 марта советским войскам был отдан приказ начать форсирование Днепра в районе Херсона. Однако первая попытка окончилась неудачей – лишь одной роте удалось высадиться на правом берегу реки и захватить небольшой плацдарм.
В следующую ночь, благодаря в том числе наметившемуся общему отходу противника, повторная попытка переправы через Днепр увенчалась успехом – вскоре завязались бои за Херсон. Несмотря на упорное сопротивление
противника, части 49-й гвардейской и 295-й стрелковых дивизий освободили город.
В ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое поражение немецкой 6-й армии: девять ее дивизий были разгромлены
, свыше 50 тысяч человек были потеряны, в том числе свыше 13 тысяч пленными. Командующий 6-й армией генерал-полковник Холлидт 20 марта был снят с должности.
Сумевшие избежать уничтожения части 6-й армии сумели прорваться за Южный Буг, бросив почти все тяжелое вооружение и транспорт. Германское командование поспешно готовило оборону по Южному Бугу и в районе Николаева.
Советские войска сумели форсировать водную преграду, создав плацдармы на западном берегу и условия для наступления на Одессу.
По итогам освобождения Херсона Василию Маргелову и Александру Дорофееву было присвоено звание Героя Советского Союза – они стали одними из последних, кто получил это высокое звание за форсирование Днепра.
В ознаменование одержанной победы в Москве прогремел салют 20 залпами из 224 орудий. Приказом
Верховного главнокомандующего соединениям и частям, наиболее отличившимся в боях за освобождение Херсона, были присвоены наименования "Херсонских", в том числе 49-й гвардейской стрелковой и 295-й стрелковой дивизиям.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников