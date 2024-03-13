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Освобождение Херсона от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 13.03.2024
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03:03 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/kherson-1932279470.html
Освобождение Херсона от немецко-фашистских захватчиков
Освобождение Херсона от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 13.03.2024
Освобождение Херсона от немецко-фашистских захватчиков
Херсон был оккупирован германскими войсками 19 сентября 1941 года, освобожден 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:03
2024-03-13T03:03
справки
херсон
днепр (город)
черное море
василий маргелов
родион малиновский
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Херсон был оккупирован германскими войсками 19 сентября 1941 года, освобожден 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции силами 3-го Украинского фронта. К весне 1944 года на юго-западном стратегическом направлении советские войска завершили первый этап по освобождению Правобережной Украины. Немецкое командование оказалось в тяжелой ситуации, однако рассчитывало на оперативную паузу, вызванную весенней распутицей. Советское командование, наоборот, не хотело давать передышку и спланировало наступление на всем направлении – от Полесья до Черного моря. В марте 1944 года на самом южном участке фронта против 6-й армии генерал-полковника Карла-Адольфа Холлидта 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Родиона Малиновского провел Березнеговато-Снигиревскую наступательную операцию. Ее целью было форсировать реку Ингулец и наступлением на николаевско-одесском направлении очистить от противника южную часть Украины между реками Ингулец и Южный Буг.Для наступления было сосредоточено около 500 тысяч солдат и офицеров, свыше семи тысяч орудий и минометов, около 570 танков и самоходных артиллерийских установок. Группировка противника насчитывала до 500 тысяч человек, свыше трех тысяч орудий и минометов, около 350 танков и штурмовых орудий. Утром 6 марта войска 3-го Украинского фронта перешли в наступление. Советские войска успешно прорвали немецкую оборону с плацдармов на реке Ингулец и быстро вышли к Новому Бугу, являвшемуся местом нахождения штаба 6-й армии и важным логистическим центром. Хотя город был заранее укреплен, 8 марта советские войска в ходе стремительного штурма взяли его. В целях отсечения путей отхода противника на запад силы 3-го Украинского фронта продолжили наступление на юг. К 12 марта части советских войск вышли к реке Ингулец южнее села Снигиревка, перерезав пути отхода 6-й армии. Одновременно южный охват советского наступления также успешно прорвал немецкую оборону, основными силами поведя наступление на окружение германских войск, частью – вдоль Днепра в сторону Херсона.13 марта 49-й гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника Василия Маргелова и 295-й стрелковой дивизии под командованием полковника Александра Дорофеева освободили Херсон от немецких захватчиков. В ночь с 11 на 12 марта советским войскам был отдан приказ начать форсирование Днепра в районе Херсона. Однако первая попытка окончилась неудачей – лишь одной роте удалось высадиться на правом берегу реки и захватить небольшой плацдарм.В следующую ночь, благодаря в том числе наметившемуся общему отходу противника, повторная попытка переправы через Днепр увенчалась успехом – вскоре завязались бои за Херсон. Несмотря на упорное сопротивление противника, части 49-й гвардейской и 295-й стрелковых дивизий освободили город. В ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое поражение немецкой 6-й армии: девять ее дивизий были разгромлены, свыше 50 тысяч человек были потеряны, в том числе свыше 13 тысяч пленными. Командующий 6-й армией генерал-полковник Холлидт 20 марта был снят с должности.Сумевшие избежать уничтожения части 6-й армии сумели прорваться за Южный Буг, бросив почти все тяжелое вооружение и транспорт. Германское командование поспешно готовило оборону по Южному Бугу и в районе Николаева.Советские войска сумели форсировать водную преграду, создав плацдармы на западном берегу и условия для наступления на Одессу.По итогам освобождения Херсона Василию Маргелову и Александру Дорофееву было присвоено звание Героя Советского Союза – они стали одними из последних, кто получил это высокое звание за форсирование Днепра.В ознаменование одержанной победы в Москве прогремел салют 20 залпами из 224 орудий. Приказом Верховного главнокомандующего соединениям и частям, наиболее отличившимся в боях за освобождение Херсона, были присвоены наименования "Херсонских", в том числе 49-й гвардейской стрелковой и 295-й стрелковой дивизиям. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
херсон
днепр (город)
черное море
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справки, херсон, днепр (город), черное море, василий маргелов, родион малиновский
Справки, Херсон, Днепр (город), Черное море, Василий Маргелов, Родион Малиновский

Освобождение Херсона от немецко-фашистских захватчиков

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкОсвобождение Херсона в ходе Березнеговато-Снигиревской операции.
Освобождение Херсона в ходе Березнеговато-Снигиревской операции. - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Освобождение Херсона в ходе Березнеговато-Снигиревской операции.. Архивное фото
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Херсон был оккупирован германскими войсками 19 сентября 1941 года, освобожден 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции силами 3-го Украинского фронта.
К весне 1944 года на юго-западном стратегическом направлении советские войска завершили первый этап по освобождению Правобережной Украины. Немецкое командование оказалось в тяжелой ситуации, однако рассчитывало на оперативную паузу, вызванную весенней распутицей. Советское командование, наоборот, не хотело давать передышку и спланировало наступление на всем направлении – от Полесья до Черного моря.
В марте 1944 года на самом южном участке фронта против 6-й армии генерал-полковника Карла-Адольфа Холлидта 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Родиона Малиновского провел Березнеговато-Снигиревскую наступательную операцию. Ее целью было форсировать реку Ингулец и наступлением на николаевско-одесском направлении очистить от противника южную часть Украины между реками Ингулец и Южный Буг.
Для наступления было сосредоточено около 500 тысяч солдат и офицеров, свыше семи тысяч орудий и минометов, около 570 танков и самоходных артиллерийских установок. Группировка противника насчитывала до 500 тысяч человек, свыше трех тысяч орудий и минометов, около 350 танков и штурмовых орудий.
Утром 6 марта войска 3-го Украинского фронта перешли в наступление. Советские войска успешно прорвали немецкую оборону с плацдармов на реке Ингулец и быстро вышли к Новому Бугу, являвшемуся местом нахождения штаба 6-й армии и важным логистическим центром. Хотя город был заранее укреплен, 8 марта советские войска в ходе стремительного штурма взяли его. В целях отсечения путей отхода противника на запад силы 3-го Украинского фронта продолжили наступление на юг. К 12 марта части советских войск вышли к реке Ингулец южнее села Снигиревка, перерезав пути отхода 6-й армии. Одновременно южный охват советского наступления также успешно прорвал немецкую оборону, основными силами поведя наступление на окружение германских войск, частью – вдоль Днепра в сторону Херсона.
13 марта 49-й гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника Василия Маргелова и 295-й стрелковой дивизии под командованием полковника Александра Дорофеева освободили Херсон от немецких захватчиков.
В ночь с 11 на 12 марта советским войскам был отдан приказ начать форсирование Днепра в районе Херсона. Однако первая попытка окончилась неудачей – лишь одной роте удалось высадиться на правом берегу реки и захватить небольшой плацдарм.
В следующую ночь, благодаря в том числе наметившемуся общему отходу противника, повторная попытка переправы через Днепр увенчалась успехом – вскоре завязались бои за Херсон. Несмотря на упорное сопротивление противника, части 49-й гвардейской и 295-й стрелковых дивизий освободили город.
В ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое поражение немецкой 6-й армии: девять ее дивизий были разгромлены, свыше 50 тысяч человек были потеряны, в том числе свыше 13 тысяч пленными. Командующий 6-й армией генерал-полковник Холлидт 20 марта был снят с должности.
Сумевшие избежать уничтожения части 6-й армии сумели прорваться за Южный Буг, бросив почти все тяжелое вооружение и транспорт. Германское командование поспешно готовило оборону по Южному Бугу и в районе Николаева.
Советские войска сумели форсировать водную преграду, создав плацдармы на западном берегу и условия для наступления на Одессу.
По итогам освобождения Херсона Василию Маргелову и Александру Дорофееву было присвоено звание Героя Советского Союза – они стали одними из последних, кто получил это высокое звание за форсирование Днепра.
В ознаменование одержанной победы в Москве прогремел салют 20 залпами из 224 орудий. Приказом Верховного главнокомандующего соединениям и частям, наиболее отличившимся в боях за освобождение Херсона, были присвоены наименования "Херсонских", в том числе 49-й гвардейской стрелковой и 295-й стрелковой дивизиям.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиХерсонДнепр (город)Черное мореВасилий МаргеловРодион Малиновский
 
 
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