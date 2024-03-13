https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
Надвигающаяся финансовая катастрофа склоняет Запад к истерике
Надвигающаяся финансовая катастрофа склоняет Запад к истерике - РИА Новости, 13.03.2024
Надвигающаяся финансовая катастрофа склоняет Запад к истерике
…И тут вся американская финансовая система рухнет. Да, в 2024 году. А за ней повалится в той или иной степени система мировая. Что тогда будет? РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:00
2024-03-13T08:00
2024-03-13T08:00
аналитика
сша
азия
америка
дональд трамп
риши сунак
брикс
нато
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…И тут вся американская финансовая система рухнет. Да, в 2024 году. А за ней повалится в той или иной степени система мировая. Что тогда будет?Здесь надо сразу сделать множество оговорок. Это только сценарий, а не предупреждение о том, что точно произойдет. Вообще-то, финансисты — привычные люди к таким страшилкам, они постоянно держат в голове и обсуждают в своем кругу вот такие сценарии полного развала, наверное, потому что слишком хорошо знают, что такое деньги. А те — по сути, обещание дать человеку что-то ему нужное при предъявлении какой-то бумажки или цифры на экране. В общем-то, страшная штука. Потому что ведь вдруг могут не дать.И вот сейчас гонконгский журнал Asia Times начал интересный проект: анонимный "американский дипломат" в статье за статьей описывает весьма возможный крах финансовой системы своей страны. Тут существенно понимать, при чем здесь Азия и один из ее финансовых центров — Гонконг, но об этом позже. А пока — о приводимых анонимом полезных цифрах и фактах насчет того, насколько все плохо.И это не о растущем буквально по секундам госдолге США (на момент написания этих строк — 34 с лишним триллиона долларов). Это о том, завалятся ли банки так, как это сделали в 2008-м, напугав весь мир.Цифры мелькают такие: потери банков США за третий квартал прошлого года из-за неэмиссионных ценных бумаг выросли на 22,5 процента — до 683,9 миллиарда долларов. Не 34 триллиона же? Но именно такая динамика, говорит наш аноним, и наблюдалась перед 2008-м. То есть некоторые бумаги, числившиеся в активе банков, оказались сильно переоценены. А именно: то была недвижимость, которая должна была достаться банкам, если бы по ней не смогли, например, выплачивать ипотеку. А недвижимость та была непродаваема и не нужна.Ну и еще цифра: полтора триллиона — оценка уже ставших фактом потерь всех банков США на период менее года, на сентябрь 2023-го. Повторим: только оценка, потому что точные цифры странным образом официально не оглашаются.В Asia Times приводится довольно интересная оценка причин нынешнего кризиса. Нужно было не пустить к власти (на второй срок) Дональда Трампа — и тогда судорожно учинили даже не саму пандемию, а экстремальные меры как бы борьбы с таковой (обнулив этим экономические достижения Трампа). Наиболее экстремальной мерой оказался массовый перевод людей на удаленную работу. И произошла революция стиля жизни. Удаленные вернулись не все.То есть это, возможно, и неплохая революция — конец (или надлом) культуры офисного планктона, о безобразности которой многое было сказано. Но так или иначе офисов стало меньше, офисных зданий теперь надо тоже меньше, их никто не берет, и на балансе банков они висят мертвым грузом, то есть банки стали беднее.Наш американский аноним размышляет о своем — о том, что для снятия кризиса придется обращаться к республиканскому большинству в конгрессе, а оно покажет кузькину мать нынешней власти. Но мы говорили о том, что место публикации страшилки — Азия — имеет значение. В том числе потому, что этой зимой финансисты США организовали атаку на акции китайских компаний, вызвав этим мощный приток денег в США (видимо, на какое-то время помогло). И азиатские финансовые круги весьма заинтересовались: а зачем это, только ли в порядке борьбы с Пекином?В любом случае именно в Азии удобно задуматься, а что же будет, если Америка рухнет. Британцам, например, будет очень плохо — это уже публикация лондонской The Guardian. Премьер-министр Риши Сунак (большой поклонник Америки, замечает газета) пока что имитирует все то, что делают американские финансисты. И поэтому у него проблемы накапливаются ровно те же, в том числе с недвижимостью на балансах банков. Но если будет крах, то стране придется больше полагаться на инвестиции и товары из "более автократических" стран — из Китая, не говоря о прочих участниках БРИКС (да, и Россия может пригодиться).То есть финансовые круги в Азии обдумывают то самое — сценарии возможной катастрофы и варианты того, как на ней можно будет заработать. Отдельный вопрос — расчеты в других, лучше обеспеченных, валютах (например, в юанях) и вся прочая знакомая нам тематика.Перед нами очень полезный разговор, хорошо подсвечивающий смысл истерики, которая творится в западной группе государств. Дело не только в том, что им там больно и обидно, оттого что Россия устала терпеть продвижение НАТО на восток, а Китай обогнал США по части экономики. Дело еще в постоянно висящей над головой финансовой катастрофе, осложняющейся возможной кардинальной сменой власти в Америке. Раньше такие ситуации возникали регулярно и решались очень большими войнами, но сейчас и с этим, как видим, есть проблемы. А попытаться разрядить кризис-2024 так, как это было в 2008 году, тоже нелегко. Тогда была создана "Большая двадцатка", которая коллективно залила пожар деньгами. Но сейчас таковая делится примерно пополам и находится в остром столкновении. Кто и что будет в итоге решать — вопрос предельно сложный.
https://ria.ru/20240308/ssha-1931859232.html
https://ria.ru/20240307/evrozona-1931803726.html
https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html
https://ria.ru/20240306/putin-1931602643.html
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
аналитика, сша, азия, америка, дональд трамп, риши сунак, брикс, нато, большая двадцатка
Аналитика, США, Азия, Америка, Дональд Трамп, Риши Сунак, БРИКС, НАТО, Большая двадцатка
…И тут вся американская финансовая система рухнет. Да, в 2024 году. А за ней повалится в той или иной степени система мировая. Что тогда будет?
Здесь надо сразу сделать множество оговорок. Это только сценарий, а не предупреждение о том, что точно произойдет. Вообще-то, финансисты — привычные люди к таким страшилкам, они постоянно держат в голове и обсуждают в своем кругу вот такие сценарии полного развала, наверное, потому что слишком хорошо знают, что такое деньги. А те — по сути, обещание дать человеку что-то ему нужное при предъявлении какой-то бумажки или цифры на экране. В общем-то, страшная штука. Потому что ведь вдруг могут не дать.
И вот сейчас гонконгский журнал Asia Times начал интересный проект
: анонимный "американский дипломат" в статье за статьей описывает весьма возможный крах финансовой системы своей страны. Тут существенно понимать, при чем здесь Азия
и один из ее финансовых центров — Гонконг
, но об этом позже. А пока — о приводимых анонимом полезных цифрах и фактах насчет того, насколько все плохо.
Байден заявил, что экономике США завидует весь мир
И это не о растущем буквально по секундам госдолге США
(на момент написания этих строк — 34 с лишним триллиона долларов). Это о том, завалятся ли банки так, как это сделали в 2008-м, напугав весь мир.
Цифры мелькают такие: потери банков США за третий квартал прошлого года из-за неэмиссионных ценных бумаг выросли на 22,5 процента — до 683,9 миллиарда долларов. Не 34 триллиона же? Но именно такая динамика, говорит наш аноним, и наблюдалась перед 2008-м. То есть некоторые бумаги, числившиеся в активе банков, оказались сильно переоценены. А именно: то была недвижимость, которая должна была достаться банкам, если бы по ней не смогли, например, выплачивать ипотеку. А недвижимость та была непродаваема и не нужна.
Ну и еще цифра: полтора триллиона — оценка уже ставших фактом потерь всех банков США на период менее года, на сентябрь 2023-го. Повторим: только оценка, потому что точные цифры странным образом официально не оглашаются.
Экономика еврозоны остается слабой, заявил глава ЕЦБ
В Asia Times приводится довольно интересная оценка причин нынешнего кризиса. Нужно было не пустить к власти (на второй срок) Дональда Трампа
— и тогда судорожно учинили даже не саму пандемию, а экстремальные меры как бы борьбы с таковой (обнулив этим экономические достижения Трампа). Наиболее экстремальной мерой оказался массовый перевод людей на удаленную работу. И произошла революция стиля жизни. Удаленные вернулись не все.
То есть это, возможно, и неплохая революция — конец (или надлом) культуры офисного планктона, о безобразности которой многое было сказано. Но так или иначе офисов стало меньше, офисных зданий теперь надо тоже меньше, их никто не берет, и на балансе банков они висят мертвым грузом, то есть банки стали беднее.
Наш американский аноним размышляет о своем — о том, что для снятия кризиса придется обращаться к республиканскому большинству в конгрессе, а оно покажет кузькину мать нынешней власти. Но мы говорили о том, что место публикации страшилки — Азия — имеет значение. В том числе потому, что этой зимой финансисты США организовали атаку на акции китайских компаний, вызвав этим мощный приток денег в США (видимо, на какое-то время помогло). И азиатские финансовые круги весьма заинтересовались: а зачем это, только ли в порядке борьбы с Пекином
?
Китай отреагировал на санкции Великобритании против России
В любом случае именно в Азии удобно задуматься, а что же будет, если Америка
рухнет. Британцам, например, будет очень плохо — это уже публикация
лондонской The Guardian. Премьер-министр Риши Сунак
(большой поклонник Америки, замечает газета) пока что имитирует все то, что делают американские финансисты. И поэтому у него проблемы накапливаются ровно те же, в том числе с недвижимостью на балансах банков. Но если будет крах, то стране придется больше полагаться на инвестиции и товары из "более автократических" стран — из Китая
, не говоря о прочих участниках БРИКС
(да, и Россия
может пригодиться).
То есть финансовые круги в Азии обдумывают то самое — сценарии возможной катастрофы и варианты того, как на ней можно будет заработать. Отдельный вопрос — расчеты в других, лучше обеспеченных, валютах (например, в юанях) и вся прочая знакомая нам тематика.
Перед нами очень полезный разговор, хорошо подсвечивающий смысл истерики, которая творится в западной группе государств. Дело не только в том, что им там больно и обидно, оттого что Россия устала терпеть продвижение НАТО
на восток, а Китай обогнал США по части экономики. Дело еще в постоянно висящей над головой финансовой катастрофе, осложняющейся возможной кардинальной сменой власти в Америке. Раньше такие ситуации возникали регулярно и решались очень большими войнами, но сейчас и с этим, как видим, есть проблемы. А попытаться разрядить кризис-2024 так, как это было в 2008 году, тоже нелегко. Тогда была создана "Большая двадцатка
", которая коллективно залила пожар деньгами. Но сейчас таковая делится примерно пополам и находится в остром столкновении. Кто и что будет в итоге решать — вопрос предельно сложный.
Путин: богатые страны не хотят создавать систему для развивающихся экономик