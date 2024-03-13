https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

Надвигающаяся финансовая катастрофа склоняет Запад к истерике

Надвигающаяся финансовая катастрофа склоняет Запад к истерике - РИА Новости, 13.03.2024

Надвигающаяся финансовая катастрофа склоняет Запад к истерике

…И тут вся американская финансовая система рухнет. Да, в 2024 году. А за ней повалится в той или иной степени система мировая. Что тогда будет? РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:00

2024-03-13T08:00

2024-03-13T08:00

аналитика

сша

азия

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брикс

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…И тут вся американская финансовая система рухнет. Да, в 2024 году. А за ней повалится в той или иной степени система мировая. Что тогда будет?Здесь надо сразу сделать множество оговорок. Это только сценарий, а не предупреждение о том, что точно произойдет. Вообще-то, финансисты — привычные люди к таким страшилкам, они постоянно держат в голове и обсуждают в своем кругу вот такие сценарии полного развала, наверное, потому что слишком хорошо знают, что такое деньги. А те — по сути, обещание дать человеку что-то ему нужное при предъявлении какой-то бумажки или цифры на экране. В общем-то, страшная штука. Потому что ведь вдруг могут не дать.И вот сейчас гонконгский журнал Asia Times начал интересный проект: анонимный "американский дипломат" в статье за статьей описывает весьма возможный крах финансовой системы своей страны. Тут существенно понимать, при чем здесь Азия и один из ее финансовых центров — Гонконг, но об этом позже. А пока — о приводимых анонимом полезных цифрах и фактах насчет того, насколько все плохо.И это не о растущем буквально по секундам госдолге США (на момент написания этих строк — 34 с лишним триллиона долларов). Это о том, завалятся ли банки так, как это сделали в 2008-м, напугав весь мир.Цифры мелькают такие: потери банков США за третий квартал прошлого года из-за неэмиссионных ценных бумаг выросли на 22,5 процента — до 683,9 миллиарда долларов. Не 34 триллиона же? Но именно такая динамика, говорит наш аноним, и наблюдалась перед 2008-м. То есть некоторые бумаги, числившиеся в активе банков, оказались сильно переоценены. А именно: то была недвижимость, которая должна была достаться банкам, если бы по ней не смогли, например, выплачивать ипотеку. А недвижимость та была непродаваема и не нужна.Ну и еще цифра: полтора триллиона — оценка уже ставших фактом потерь всех банков США на период менее года, на сентябрь 2023-го. Повторим: только оценка, потому что точные цифры странным образом официально не оглашаются.В Asia Times приводится довольно интересная оценка причин нынешнего кризиса. Нужно было не пустить к власти (на второй срок) Дональда Трампа — и тогда судорожно учинили даже не саму пандемию, а экстремальные меры как бы борьбы с таковой (обнулив этим экономические достижения Трампа). Наиболее экстремальной мерой оказался массовый перевод людей на удаленную работу. И произошла революция стиля жизни. Удаленные вернулись не все.То есть это, возможно, и неплохая революция — конец (или надлом) культуры офисного планктона, о безобразности которой многое было сказано. Но так или иначе офисов стало меньше, офисных зданий теперь надо тоже меньше, их никто не берет, и на балансе банков они висят мертвым грузом, то есть банки стали беднее.Наш американский аноним размышляет о своем — о том, что для снятия кризиса придется обращаться к республиканскому большинству в конгрессе, а оно покажет кузькину мать нынешней власти. Но мы говорили о том, что место публикации страшилки — Азия — имеет значение. В том числе потому, что этой зимой финансисты США организовали атаку на акции китайских компаний, вызвав этим мощный приток денег в США (видимо, на какое-то время помогло). И азиатские финансовые круги весьма заинтересовались: а зачем это, только ли в порядке борьбы с Пекином?В любом случае именно в Азии удобно задуматься, а что же будет, если Америка рухнет. Британцам, например, будет очень плохо — это уже публикация лондонской The Guardian. Премьер-министр Риши Сунак (большой поклонник Америки, замечает газета) пока что имитирует все то, что делают американские финансисты. И поэтому у него проблемы накапливаются ровно те же, в том числе с недвижимостью на балансах банков. Но если будет крах, то стране придется больше полагаться на инвестиции и товары из "более автократических" стран — из Китая, не говоря о прочих участниках БРИКС (да, и Россия может пригодиться).То есть финансовые круги в Азии обдумывают то самое — сценарии возможной катастрофы и варианты того, как на ней можно будет заработать. Отдельный вопрос — расчеты в других, лучше обеспеченных, валютах (например, в юанях) и вся прочая знакомая нам тематика.Перед нами очень полезный разговор, хорошо подсвечивающий смысл истерики, которая творится в западной группе государств. Дело не только в том, что им там больно и обидно, оттого что Россия устала терпеть продвижение НАТО на восток, а Китай обогнал США по части экономики. Дело еще в постоянно висящей над головой финансовой катастрофе, осложняющейся возможной кардинальной сменой власти в Америке. Раньше такие ситуации возникали регулярно и решались очень большими войнами, но сейчас и с этим, как видим, есть проблемы. А попытаться разрядить кризис-2024 так, как это было в 2008 году, тоже нелегко. Тогда была создана "Большая двадцатка", которая коллективно залила пожар деньгами. Но сейчас таковая делится примерно пополам и находится в остром столкновении. Кто и что будет в итоге решать — вопрос предельно сложный.

https://ria.ru/20240308/ssha-1931859232.html

https://ria.ru/20240307/evrozona-1931803726.html

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

https://ria.ru/20240306/putin-1931602643.html

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аналитика, сша, азия, америка, дональд трамп, риши сунак, брикс, нато, большая двадцатка