https://ria.ru/20240313/kapremont-1932702833.html
Капремонт крупной школы завершается в Аксайском районе под Ростовом
Капремонт крупной школы завершается в Аксайском районе под Ростовом - РИА Новости, 13.03.2024
Капремонт крупной школы завершается в Аксайском районе под Ростовом
Капитальный ремонт крупной сельской школы вышел на финишную прямую в Аксайском районе Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам посещения... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:46
2024-03-13T12:46
2024-03-13T12:46
ростовская область
аксайский район
ростов
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Капитальный ремонт крупной сельской школы вышел на финишную прямую в Аксайском районе Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам посещения объекта первым замгубернатора области Игорем Гуськовым. Два здания средней общеобразовательной школы, расположенной в поселке Октябрьском, датируются 1959 и 1996 годами постройки, степень их износа составляла 34 процента. Капитальный ремонт начался в 2022 году. При этом образовательный процесс в школе не прерывался, здания подрядчику отдавали поблочно, и обучение детей было организовано поэтапно, в зависимости от степени завершенности ремонтных работ. Стоимость капремонта по контракту составила 344 миллиона рублей. По госпрограмме Ростовской области "Развитие образования" строители полностью поменяли теплотрассу, сделали новые канализацию, водопровод и водоотведение, электрику. Осталось завершить фасад, отделку внутренних помещений, а также выполнить благоустройство. На территории школы появится современный спортивный стадион с площадками. По данным областного правительства, подрядчик уже вернул под обучение 90 процентов обновленных помещений. "Большая сельская школа, свыше 1000 учащихся, из которых две трети - на подвозе. Это ребята из близлежащих хуторов, поселков и СНТ. Очень нужный и важный социальный объект для Аксайского района. Капремонт находится в завершающей стадии, качество работ - хорошее. Пообщался с ребятами, им все очень нравится", - сказал Гуськов. Еще один объект образования, который посетил первый замгубернатора области, - строящаяся школа на 1000 мест в поселке Темерницком. Работы там ведутся очень низкими темпами, по словам подрядчика, из-за выявленных подпочвенных вод и корректировок документации. Урегулировать этот процесс строителям было поручено вместе с заказчиком - муниципалитетом. В Краснокрымском поселении, в хуторе Ленинаване, Гуськов осмотрел участок под будущую модульную начальную школу. Уже подготовлено техническое задание на приобретение и установку сборно-разборного здания на 400 мест рядом с действующей школой №13. Модульный объект позволит существенно разгрузить учреждение, где дети учатся в две смены. За последние пять лет численность населения в Краснокрымском поселении увеличилась почти в два раза. Всего в Ростовской области с 2019 года заработали 32 новые школы на 19 015 мест, из них 11 построено по национальному проекту "Образование".
https://ria.ru/20240305/zavod-1931308090.html
https://ria.ru/20240312/ploschadki-1932598186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аксайский район, ростов, игорь гуськов
Ростовская область , Аксайский район, Ростов, Игорь Гуськов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Капитальный ремонт крупной сельской школы вышел на финишную прямую в Аксайском районе Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам посещения объекта первым замгубернатора области Игорем Гуськовым.
Два здания средней общеобразовательной школы, расположенной в поселке Октябрьском
, датируются 1959 и 1996 годами постройки, степень их износа составляла 34 процента. Капитальный ремонт начался в 2022 году. При этом образовательный процесс в школе не прерывался, здания подрядчику отдавали поблочно, и обучение детей было организовано поэтапно, в зависимости от степени завершенности ремонтных работ.
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Стоимость капремонта по контракту составила 344 миллиона рублей. По госпрограмме Ростовской области "Развитие образования" строители полностью поменяли теплотрассу, сделали новые канализацию, водопровод и водоотведение, электрику. Осталось завершить фасад, отделку внутренних помещений, а также выполнить благоустройство. На территории школы появится современный спортивный стадион с площадками.
По данным областного правительства, подрядчик уже вернул под обучение 90 процентов обновленных помещений. "Большая сельская школа, свыше 1000 учащихся, из которых две трети - на подвозе. Это ребята из близлежащих хуторов, поселков и СНТ. Очень нужный и важный социальный объект для Аксайского района. Капремонт находится в завершающей стадии, качество работ - хорошее. Пообщался с ребятами, им все очень нравится", - сказал Гуськов.
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Еще один объект образования, который посетил первый замгубернатора области, - строящаяся школа на 1000 мест в поселке Темерницком. Работы там ведутся очень низкими темпами, по словам подрядчика, из-за выявленных подпочвенных вод и корректировок документации. Урегулировать этот процесс строителям было поручено вместе с заказчиком - муниципалитетом.
В Краснокрымском поселении, в хуторе Ленинаване, Гуськов осмотрел участок под будущую модульную начальную школу. Уже подготовлено техническое задание на приобретение и установку сборно-разборного здания на 400 мест рядом с действующей школой №13. Модульный объект позволит существенно разгрузить учреждение, где дети учатся в две смены. За последние пять лет численность населения в Краснокрымском поселении увеличилась почти в два раза.
Всего в Ростовской области с 2019 года заработали 32 новые школы на 19 015 мест, из них 11 построено по национальному проекту "Образование".