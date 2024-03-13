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Шадаев рассказал о наблюдении за безопасностью в России с помощью камер - РИА Новости, 13.03.2024
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15:23 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/kamery-1932753517.html
Шадаев рассказал о наблюдении за безопасностью в России с помощью камер
Шадаев рассказал о наблюдении за безопасностью в России с помощью камер - РИА Новости, 13.03.2024
Шадаев рассказал о наблюдении за безопасностью в России с помощью камер
Более миллиона камер установлены в России для наблюдения за безопасностью – в жилом секторе, общественных местах, на дорогах; каждая третья из них подключена к... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:23
2024-03-13T15:23
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технологии
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более миллиона камер установлены в России для наблюдения за безопасностью – в жилом секторе, общественных местах, на дорогах; каждая третья из них подключена к системе распознавания лиц, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. "У нас в России более миллиона камер стоит, которые смотрят за безопасностью. И в местах проживания, и в общественных местах, и на объектах транспорта, на дорогах. На сегодня у нас почти каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц", - сказал Шадаев, выступая на Дне искусственного интеллекта на выставке "Россия". "Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера. Я думаю, всем, кто водит машины, приходят штрафы в случае нарушения правил дорожного движения", — добавил он. Министр привел в пример данные по Москве, которая, по его словам, является лидером по внедрению видеонаблюдения. За 10 лет количество зарегистрированных преступлений на улицах уменьшилось в два раза, количество зарегистрированных угонов - в 10 раз. А раскрываемость преступлений выросла вдвое.
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общество, россия, москва, максут шадаев, технологии, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Москва, Максут Шадаев, Технологии, Выставка-форум "Россия"
Шадаев рассказал о наблюдении за безопасностью в России с помощью камер

Шадаев: каждая третья камера, следящая за безопасностью в РФ, распознает лица

© РИА Новости / Максим БлиновКамера наружного наблюдения
Камера наружного наблюдения - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Камера наружного наблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более миллиона камер установлены в России для наблюдения за безопасностью – в жилом секторе, общественных местах, на дорогах; каждая третья из них подключена к системе распознавания лиц, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.
"У нас в России более миллиона камер стоит, которые смотрят за безопасностью. И в местах проживания, и в общественных местах, и на объектах транспорта, на дорогах. На сегодня у нас почти каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц", - сказал Шадаев, выступая на Дне искусственного интеллекта на выставке "Россия".
"Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера. Я думаю, всем, кто водит машины, приходят штрафы в случае нарушения правил дорожного движения", — добавил он.
Министр привел в пример данные по Москве, которая, по его словам, является лидером по внедрению видеонаблюдения. За 10 лет количество зарегистрированных преступлений на улицах уменьшилось в два раза, количество зарегистрированных угонов - в 10 раз. А раскрываемость преступлений выросла вдвое.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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