https://ria.ru/20240313/ispytaniya-1932629704.html
Путин не исключил, что Россия проведет ядерные испытания
Путин не исключил, что Россия проведет ядерные испытания - РИА Новости, 13.03.2024
Путин не исключил, что Россия проведет ядерные испытания
Президент Владимир Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:18
2024-03-13T05:18
2024-03-13T05:18
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. "Если они проведут такие испытания - не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое", - заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Он отметил, что существует договор о запрете испытаний подобного рода. Штаты не ратифицировали этот Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию, напомнил президент РФ. "Поскольку договор не был ратифицирован Соединенными Штатами, он и не вступил в законную силу-то окончательно, потому что не набрал нужное количество ратификаций. Но тем не менее мы придерживаемся этих договоренностей", - заявил Путин. Однако в Соединенных Штатах рассматривается возможность проведения таких испытаний, добавил он. "Связано с тем, что, когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде. Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим", - сказал президент РФ. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ.
https://ria.ru/20240313/putin-1932629357.html
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россия, сша, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
Путин не исключил, что Россия проведет ядерные испытания
Путин не исключил, что Россия проведет ядерные испытания
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое.
"Если они проведут такие испытания - не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое", - заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
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Он отметил, что существует договор о запрете испытаний подобного рода. Штаты не ратифицировали этот Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию, напомнил президент РФ.
"Поскольку договор не был ратифицирован Соединенными Штатами, он и не вступил в законную силу-то окончательно, потому что не набрал нужное количество ратификаций. Но тем не менее мы придерживаемся этих договоренностей", - заявил Путин.
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Однако в Соединенных Штатах рассматривается возможность проведения таких испытаний, добавил он. "Связано с тем, что, когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде. Вот такие идеи в определенных кругах в США
, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим", - сказал президент РФ.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН
10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ.
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