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В Иране число пострадавших в празднованиях превысило три тысячи, пишут СМИ
В Иране число пострадавших в празднованиях превысило три тысячи, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
В Иране число пострадавших в празднованиях превысило три тысячи, пишут СМИ
Число людей, пострадавших в Иране во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, превысило 3200 человек, число погибших остается на прежней отметке в 14... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T01:45
2024-03-13T01:45
2024-03-13T01:45
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ТЕГЕРАН, 13 мар – РИА Новости. Число людей, пострадавших в Иране во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, превысило 3200 человек, число погибших остается на прежней отметке в 14 человек, передает иранское информационное агентство Mehr. Ранее то же агентство сообщало о 2114 пострадавших. "До полуночи вторника общее число пострадавших в стране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло 3267 человек... Количество погибших по-прежнему составляет 14 человек", - говорится в сообщении. Получили травмы 3253 человека, из них 463 были доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой помощи. Среди пострадавших 189 человек лишились конечностей, у 1070 травмированы глаза, 981 получили ожоги. Чахаршанбе-Сури - древний праздник огня в канун Нового года в Иране – Ноуруза (наступает 21 марта). Праздник знаменует собой приход весны и возрождение природы. Чахаршанбе-Сури отмечается в ночь на последнюю среду календарного года (в Иране среда произносится как "чахаршанбе"), однако сами празднества начинаются за две-три недели. По традиции, вечером иранцы разводят костры на улицах и прыгают через них. Современные обычаи празднования включают в себя использование бытовой пиротехники - фейерверков, петард. Зачастую при изготовлении и применении такого рода материалов не соблюдается техника безопасности, в связи с чем происходят взрывы в жилых домах и на улицах, а от неосторожно брошенных петард могут пострадать прохожие, дети и взрослые, в том числе люди со слабым здоровьем.
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в мире, иран
В Иране число пострадавших в празднованиях превысило три тысячи, пишут СМИ
Mehr: число пострадавших в Иране во время празднований превысило три тысячи
ТЕГЕРАН, 13 мар – РИА Новости.
Число людей, пострадавших в Иране во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, превысило 3200 человек, число погибших остается на прежней отметке в 14 человек, передает иранское информационное агентство Mehr
.
Ранее то же агентство сообщало о 2114 пострадавших.
"До полуночи вторника общее число пострадавших в стране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло 3267 человек... Количество погибших по-прежнему составляет 14 человек", - говорится в сообщении.
Получили травмы 3253 человека, из них 463 были доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой помощи. Среди пострадавших 189 человек лишились конечностей, у 1070 травмированы глаза, 981 получили ожоги.
Чахаршанбе-Сури - древний праздник огня в канун Нового года в Иране – Ноуруза (наступает 21 марта). Праздник знаменует собой приход весны и возрождение природы. Чахаршанбе-Сури отмечается в ночь на последнюю среду календарного года (в Иране среда произносится как "чахаршанбе"), однако сами празднества начинаются за две-три недели. По традиции, вечером иранцы разводят костры на улицах и прыгают через них.
Современные обычаи празднования включают в себя использование бытовой пиротехники - фейерверков, петард. Зачастую при изготовлении и применении такого рода материалов не соблюдается техника безопасности, в связи с чем происходят взрывы в жилых домах и на улицах, а от неосторожно брошенных петард могут пострадать прохожие, дети и взрослые, в том числе люди со слабым здоровьем.
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