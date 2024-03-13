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В Иране во время праздника пострадали более двух тысяч человек, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
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01:37 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/iran-1932621085.html
В Иране во время праздника пострадали более двух тысяч человек, пишут СМИ
В Иране во время праздника пострадали более двух тысяч человек, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
В Иране во время праздника пострадали более двух тысяч человек, пишут СМИ
Более двух тысяч человек в Иране пострадали, 14 из них погибли в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, передает иранское информационное агентство... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T01:37
2024-03-13T01:37
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ТЕГЕРАН, 13 мар – РИА Новости. Более двух тысяч человек в Иране пострадали, 14 из них погибли в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, передает иранское информационное агентство Mehr. "Отчет о происшествиях, связанных с празднованием Чахаршанбе-Сури в конце года: с 20 февраля до 22:30 часов 12 марта пострадали 2114 человек, всего получивших травмы - 2100... погибших - 14", - говорится в сообщении. Среди пострадавших 152 человека лишились конечностей, 700 получили травмы глаз, 681 - ожоги. Чахаршанбе-Сури - древний праздник огня в канун Нового года в Иране – Ноуруза (наступает 21 марта). Праздник знаменует собой приход весны и возрождение природы. Традиционно Чахаршанбе-Сури отмечается в ночь на последнюю среду календарного года (в Иране среда произносится как "чахаршанбе"), однако сами празднества начинаются за две-три недели. По традиции, вечером иранцы разводят костры на улицах и прыгают через них. Современные обычаи празднования включают в себя использование бытовой пиротехники - фейерверков, петард. Зачастую при изготовлении и применении такого рода материалов не соблюдается техника безопасности, в связи с чем происходят взрывы в жилых домах и на улицах, а от неосторожно брошенных петард могут пострадать прохожие, дети и взрослые, в том числе люди со слабым здоровьем.
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране во время праздника пострадали более двух тысяч человек, пишут СМИ

Mehr: в Иране во время празднований пострадали более двух тысяч человек

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 мар – РИА Новости. Более двух тысяч человек в Иране пострадали, 14 из них погибли в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, передает иранское информационное агентство Mehr.
"Отчет о происшествиях, связанных с празднованием Чахаршанбе-Сури в конце года: с 20 февраля до 22:30 часов 12 марта пострадали 2114 человек, всего получивших травмы - 2100... погибших - 14", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших 152 человека лишились конечностей, 700 получили травмы глаз, 681 - ожоги.
Чахаршанбе-Сури - древний праздник огня в канун Нового года в Иране – Ноуруза (наступает 21 марта). Праздник знаменует собой приход весны и возрождение природы. Традиционно Чахаршанбе-Сури отмечается в ночь на последнюю среду календарного года (в Иране среда произносится как "чахаршанбе"), однако сами празднества начинаются за две-три недели. По традиции, вечером иранцы разводят костры на улицах и прыгают через них.
Современные обычаи празднования включают в себя использование бытовой пиротехники - фейерверков, петард. Зачастую при изготовлении и применении такого рода материалов не соблюдается техника безопасности, в связи с чем происходят взрывы в жилых домах и на улицах, а от неосторожно брошенных петард могут пострадать прохожие, дети и взрослые, в том числе люди со слабым здоровьем.
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