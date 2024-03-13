https://ria.ru/20240313/intervyu-1932708889.html
"Серьезные проблемы". Турецкий эксперт отреагировал на интервью Путина
"Серьезные проблемы". Турецкий эксперт отреагировал на интервью Путина - РИА Новости, 13.03.2024
"Серьезные проблемы". Турецкий эксперт отреагировал на интервью Путина
Запад не сдержал данных России обещаний, что стало причиной изменения геополитической ситуации в мире, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:14
2024-03-13T13:14
2024-03-13T13:19
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Запад не сдержал данных России обещаний, что стало причиной изменения геополитической ситуации в мире, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Путин на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, и они должны быть прописаны. По мнению Озера, с точки зрения Москвы, есть две важные причины, по которым отношения между Россией и Западом достигли такого состояния, и первая из них - признание независимости Косово западным блоком в 2008 году. "Во-вторых, НАТО расширилось на Восток и включило в себя бывшие советские республики, несмотря на двусторонние соглашения. Здесь западный блок, действительно, не сдержал данных России обещаний по поводу вхождения бывших советских республик, и такое отношение фактически стало причиной изменения геополитического устройства мира. Этот вопрос является основной причиной недоверия президента Путина к Западу", - заявил собеседник агентства. По его словам, в частности, возможное участие Украины и Грузии в НАТО воспринимается Кремлем как угроза национальной безопасности, а, несмотря на все предупреждения, представители властей в Тбилиси заявляют, что не принимают нейтральный статус страны (например, азербайджанскую модель). "Традиция несоблюдения соглашений западным миром может вызвать очень серьезные проблемы", - подчеркнул Озер.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html
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россия, владимир путин, в мире, интервью владимира путина дмитрию киселеву, турция, нато, косово, украина, грузия
Россия, Владимир Путин, В мире, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Турция, НАТО, Косово, Украина, Грузия
"Серьезные проблемы". Турецкий эксперт отреагировал на интервью Путина
Турецкий аналитик Озер заявил, что Запад не сдержал данных России обещаний