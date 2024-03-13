https://ria.ru/20240313/intervyu-1932699772.html
Песков прокомментировал интервью Путина Киселеву
Песков прокомментировал интервью Путина Киселеву - РИА Новости, 13.03.2024
Песков прокомментировал интервью Путина Киселеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву важным и концептуальным. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:36
2024-03-13T12:36
2024-03-13T13:06
владимир путин
политика
россия
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву важным и концептуальным."Интервью Дмитрию Киселеву сегодня было опубликовано в медиа, в том числе, конечно, и на сайте президента. Интервью важное, концептуальное и внутренние темы, главным образом, конечно, внутренние темы, приоритет - это экономика, социальное развитие, демография, ну и конечно, и международные дела, место России в будущем. Все вы имели возможность ознакомиться с этим важным интервью", - сказал Песков.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html
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владимир путин, политика, россия, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал интервью Путина Киселеву
Песков назвал интервью Путина Киселеву важным и концептуальным
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву важным и концептуальным.
"Интервью Дмитрию Киселеву сегодня было опубликовано в медиа, в том числе, конечно, и на сайте президента. Интервью важное, концептуальное и внутренние темы, главным образом, конечно, внутренние темы, приоритет - это экономика, социальное развитие, демография, ну и конечно, и международные дела, место России в будущем. Все вы имели возможность ознакомиться с этим важным интервью", - сказал Песков.
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