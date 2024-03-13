https://ria.ru/20240313/intervyu-1932699772.html

Песков прокомментировал интервью Путина Киселеву

Песков прокомментировал интервью Путина Киселеву - РИА Новости, 13.03.2024

Песков прокомментировал интервью Путина Киселеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву важным и концептуальным. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:36

2024-03-13T12:36

2024-03-13T13:06

владимир путин

политика

россия

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву важным и концептуальным."Интервью Дмитрию Киселеву сегодня было опубликовано в медиа, в том числе, конечно, и на сайте президента. Интервью важное, концептуальное и внутренние темы, главным образом, конечно, внутренние темы, приоритет - это экономика, социальное развитие, демография, ну и конечно, и международные дела, место России в будущем. Все вы имели возможность ознакомиться с этим важным интервью", - сказал Песков.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html

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