https://ria.ru/20240313/intervyu-1932622629.html
Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду
Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду - РИА Новости, 13.03.2024
Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду
Видеоинтервью президента России Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущему программы "Вести недели" Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T02:00
2024-03-13T02:00
2024-03-13T02:21
россия
общество
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Видеоинтервью президента России Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущему программы "Вести недели" Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости в 10.00 в среду.Ранее Киселев проанонсировал большое интервью Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, где будут даны оценки новым угрозам Запада и расставлены точки над i.Путин 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному Собранию, где обозначены основные задачи развития России. Киселев отметил, что после двухчасового обращения Путина "возникло много дополнительных вопросов", "да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок".На ресурсах РИА Новости интервью будет доступно в том числе на сайте ria.ru, в Telegram-канале и аккаунтах агентства в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, общество, владимир путин, дмитрий киселев
Россия, Общество, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду
Видеоинтервью Путина Киселеву для "России 1" и РИА Новости выйдет в эфир в 10:00