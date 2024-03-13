https://ria.ru/20240313/intervyu-1932622629.html

Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду

Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду - РИА Новости, 13.03.2024

Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду

Видеоинтервью президента России Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущему программы "Вести недели" Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T02:00

2024-03-13T02:00

2024-03-13T02:21

россия

общество

владимир путин

дмитрий киселев

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Видеоинтервью президента России Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущему программы "Вести недели" Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости в 10.00 в среду.Ранее Киселев проанонсировал большое интервью Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, где будут даны оценки новым угрозам Запада и расставлены точки над i.Путин 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному Собранию, где обозначены основные задачи развития России. Киселев отметил, что после двухчасового обращения Путина "возникло много дополнительных вопросов", "да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок".На ресурсах РИА Новости интервью будет доступно в том числе на сайте ria.ru, в Telegram-канале и аккаунтах агентства в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

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2024

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россия, общество, владимир путин, дмитрий киселев