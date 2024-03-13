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Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду - РИА Новости, 13.03.2024
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02:00 13.03.2024 (обновлено: 02:21 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/intervyu-1932622629.html
Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду
Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду - РИА Новости, 13.03.2024
Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду
Видеоинтервью президента России Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущему программы "Вести недели" Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T02:00
2024-03-13T02:21
россия
общество
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Видеоинтервью президента России Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущему программы "Вести недели" Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости в 10.00 в среду.Ранее Киселев проанонсировал большое интервью Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, где будут даны оценки новым угрозам Запада и расставлены точки над i.Путин 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному Собранию, где обозначены основные задачи развития России. Киселев отметил, что после двухчасового обращения Путина "возникло много дополнительных вопросов", "да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок".На ресурсах РИА Новости интервью будет доступно в том числе на сайте ria.ru, в Telegram-канале и аккаунтах агентства в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, владимир путин, дмитрий киселев
Россия, Общество, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
Видеоинтервью Путина Киселеву выйдет в эфир в 10:00 в среду

Видеоинтервью Путина Киселеву для "России 1" и РИА Новости выйдет в эфир в 10:00

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Видеоинтервью президента России Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущему программы "Вести недели" Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости в 10.00 в среду.
Ранее Киселев проанонсировал большое интервью Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, где будут даны оценки новым угрозам Запада и расставлены точки над i.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
Путин 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному Собранию, где обозначены основные задачи развития России. Киселев отметил, что после двухчасового обращения Путина "возникло много дополнительных вопросов", "да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок".
На ресурсах РИА Новости интервью будет доступно в том числе на сайте ria.ru, в Telegram-канале и аккаунтах агентства в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.
 
РоссияОбществоВладимир ПутинДмитрий Киселев
 
 
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