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Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 13.03.2024 (обновлено: 10:58 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/initsiativa-1932638693.html
Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии
Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии - РИА Новости, 13.03.2024
Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии
Инициатива на линии соприкосновения в зоне СВО полностью перешла к Вооруженным силам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:32
2024-03-13T10:58
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инициатива на линии соприкосновения в зоне СВО полностью перешла к Вооруженным силам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Путин в ходе интервью заявил, что попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне неудач на линии фронта. "Сейчас инициатива (на линии соприкосновения - ред.) полностью перешла к нашим Вооруженным силам. Это все знают, все признают", - отметил глава государства, комментируя ситуацию в зоне СВО.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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курская область, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии

Путин: инициатива в зоне СВО полностью перешла к ВС России

© РИА Новости / POOL / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инициатива на линии соприкосновения в зоне СВО полностью перешла к Вооруженным силам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Путин в ходе интервью заявил, что попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне неудач на линии фронта.
"Сейчас инициатива (на линии соприкосновения - ред.) полностью перешла к нашим Вооруженным силам. Это все знают, все признают", - отметил глава государства, комментируя ситуацию в зоне СВО.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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