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Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии
Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии - РИА Новости, 13.03.2024
Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии
Инициатива на линии соприкосновения в зоне СВО полностью перешла к Вооруженным силам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:32
2024-03-13T07:32
2024-03-13T10:58
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инициатива на линии соприкосновения в зоне СВО полностью перешла к Вооруженным силам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Путин в ходе интервью заявил, что попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне неудач на линии фронта. "Сейчас инициатива (на линии соприкосновения - ред.) полностью перешла к нашим Вооруженным силам. Это все знают, все признают", - отметил глава государства, комментируя ситуацию в зоне СВО.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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курская область, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии
Путин: инициатива в зоне СВО полностью перешла к ВС России