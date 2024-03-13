https://ria.ru/20240313/initsiativa-1932638693.html

Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии

Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии - РИА Новости, 13.03.2024

Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии

Инициатива на линии соприкосновения в зоне СВО полностью перешла к Вооруженным силам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:32

2024-03-13T07:32

2024-03-13T10:58

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инициатива на линии соприкосновения в зоне СВО полностью перешла к Вооруженным силам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Путин в ходе интервью заявил, что попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне неудач на линии фронта. "Сейчас инициатива (на линии соприкосновения - ред.) полностью перешла к нашим Вооруженным силам. Это все знают, все признают", - отметил глава государства, комментируя ситуацию в зоне СВО.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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