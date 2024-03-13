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Росстат оценил уровень недельной инфляции - РИА Новости, 13.03.2024
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20:12 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/inflyatsiya-1932815480.html
Росстат оценил уровень недельной инфляции
Росстат оценил уровень недельной инфляции - РИА Новости, 13.03.2024
Росстат оценил уровень недельной инфляции
Недельная инфляция в России с 5 по 11 марта оказалась нулевой впервые с мая прошлого года, с начала года цены выросли на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:12
2024-03-13T20:12
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Недельная инфляция в России с 5 по 11 марта оказалась нулевой впервые с мая прошлого года, с начала года цены выросли на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата. Последний раз нулевая динамика инфляции в России была зафиксирована в период с 3 по 10 мая прошлого года. На неделе с 27 февраля по 4 марта инфляция составила 0,09%. "За период с 5 по 11 марта 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала марта – 100,05%, с начала года – 101,6%", - говорится в сообщении. Как пишет Росстат, снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось и составило 0,6% (минус 0,5% неделей ранее). В частности, подешевели огурцы и бананы - на 5,1% и 0,5% соответственно. При этом цены на свеклу выросли на 2,2%, помидоры - на 1,8%, морковь - на 1,3%, капусту - на 1%, яблоки - на 0,4%, картошку - на 0,2%, лук - на 0,1%. На отчетной неделе подорожали: говядина, баранина, сахар - на 0,5%, молоко, маргарин, сыры, печенье, вермишель - на 0,3%, сосиски, сардельки, вареные колбасы, рыба, сливочное масло, творог, рис - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, хлеб пшеничный, макаронные изделия - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 0,7%, гречку и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, овощные консервы для детского питания - на 0,2%, свинину, мясные консервы для детского питания и пшено - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 5 по 11 марта подорожали: туалетная бумага - 0,5%, хозяйственное мыло, зубные щетки и детские подгузники - 0,2%, пеленки для новорожденных - на 0,1%. Снизились цены на сухие корма для домашних животных - на 0,3%, зубные пасты и гигиенические прокладки - на 0,1%. Электро- и бытовая техника подешевела, в том числе смартфоны - на 0,77%, телевизоры - на 0,48%, электропылесосы на - 0,15%. Цена на новый отечественный автомобиль на неделе с 5 по 11 марта снизилась на 1,75%, иностранного - не изменилась. Практически без изменений остались цены на автомобильный бензин и дизельное топливо. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, поливитамины и корвалол подорожали на 0,6%, мазь "Левомеколь" - на 0,3%, противовирусный препарат "Эргоферон" и аллохол - на 0,1%. на Отечественный анальгин подешевел на 0,5%, валидол - на 0,3%, комбинированные анальгетики и ренгалин - на 0,1%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 1,6%.
https://ria.ru/20240313/inflyatsiya-1932807105.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат оценил уровень недельной инфляции

Росстат: недельная инфляция с 5 по 11 марта была нулевой

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Недельная инфляция в России с 5 по 11 марта оказалась нулевой впервые с мая прошлого года, с начала года цены выросли на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата.
Последний раз нулевая динамика инфляции в России была зафиксирована в период с 3 по 10 мая прошлого года. На неделе с 27 февраля по 4 марта инфляция составила 0,09%.
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"За период с 5 по 11 марта 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала марта – 100,05%, с начала года – 101,6%", - говорится в сообщении.
Как пишет Росстат, снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось и составило 0,6% (минус 0,5% неделей ранее). В частности, подешевели огурцы и бананы - на 5,1% и 0,5% соответственно. При этом цены на свеклу выросли на 2,2%, помидоры - на 1,8%, морковь - на 1,3%, капусту - на 1%, яблоки - на 0,4%, картошку - на 0,2%, лук - на 0,1%.
На отчетной неделе подорожали: говядина, баранина, сахар - на 0,5%, молоко, маргарин, сыры, печенье, вермишель - на 0,3%, сосиски, сардельки, вареные колбасы, рыба, сливочное масло, творог, рис - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, хлеб пшеничный, макаронные изделия - на 0,1%.
Снизились цены на яйца - на 0,7%, гречку и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, овощные консервы для детского питания - на 0,2%, свинину, мясные консервы для детского питания и пшено - на 0,1%.
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Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 5 по 11 марта подорожали: туалетная бумага - 0,5%, хозяйственное мыло, зубные щетки и детские подгузники - 0,2%, пеленки для новорожденных - на 0,1%. Снизились цены на сухие корма для домашних животных - на 0,3%, зубные пасты и гигиенические прокладки - на 0,1%.
Электро- и бытовая техника подешевела, в том числе смартфоны - на 0,77%, телевизоры - на 0,48%, электропылесосы на - 0,15%. Цена на новый отечественный автомобиль на неделе с 5 по 11 марта снизилась на 1,75%, иностранного - не изменилась. Практически без изменений остались цены на автомобильный бензин и дизельное топливо.
Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, поливитамины и корвалол подорожали на 0,6%, мазь "Левомеколь" - на 0,3%, противовирусный препарат "Эргоферон" и аллохол - на 0,1%. на Отечественный анальгин подешевел на 0,5%, валидол - на 0,3%, комбинированные анальгетики и ренгалин - на 0,1%.
Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 1,6%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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