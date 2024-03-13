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ЕП не согласовал предложение о продлении свободного ввоза товаров с Украины - РИА Новости, 13.03.2024
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20:52 13.03.2024 (обновлено: 21:05 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/import-1932820760.html
ЕП не согласовал предложение о продлении свободного ввоза товаров с Украины
ЕП не согласовал предложение о продлении свободного ввоза товаров с Украины - РИА Новости, 13.03.2024
ЕП не согласовал предложение о продлении свободного ввоза товаров с Украины
Депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление на год до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:52
2024-03-13T21:05
специальная военная операция на украине
украина
европарламент
еврокомиссия
в мире
санкции в отношении россии
евросоюз
молдавия
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление на год до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, отправили документ на доработку, следует из обнародованного заявления ЕП."Парламент 347 голосами "за", 117 – "против" и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение Еврокомиссии о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. Депутаты Европарламента передали документ в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС", - указывается в документе.При этом Европарламент отдельно большинством голосов согласовал продление на год беспошлинного ввоза товаров в ЕС из Молдавии.Депутаты указали, что они предложили предусмотреть в решении больше мер для стран ЕС и институтов союза по защите европейских фермеров от возможных проблем на рынках из-за наплыва сельхозпродукции Украины.Сообщается, что решение по Молдавии для вступления в силу теперь нуждается в формальном утверждении Советом ЕС. Что касается Украины, то профильный комитет ЕП начнет переговоры с Советом Евросоюза по поправленному документу.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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украина, европарламент, еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, молдавия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европарламент, Еврокомиссия, В мире, Санкции в отношении России, Евросоюз, Молдавия
ЕП не согласовал предложение о продлении свободного ввоза товаров с Украины

ЕП не согласовал идею ЕК продлить свободный ввоз товаров с Украины на год

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление на год до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, отправили документ на доработку, следует из обнародованного заявления ЕП.
"Парламент 347 голосами "за", 117 – "против" и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение Еврокомиссии о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. Депутаты Европарламента передали документ в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС", - указывается в документе.
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При этом Европарламент отдельно большинством голосов согласовал продление на год беспошлинного ввоза товаров в ЕС из Молдавии.
Депутаты указали, что они предложили предусмотреть в решении больше мер для стран ЕС и институтов союза по защите европейских фермеров от возможных проблем на рынках из-за наплыва сельхозпродукции Украины.
Сообщается, что решение по Молдавии для вступления в силу теперь нуждается в формальном утверждении Советом ЕС. Что касается Украины, то профильный комитет ЕП начнет переговоры с Советом Евросоюза по поправленному документу.
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