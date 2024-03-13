https://ria.ru/20240313/ii-1932723756.html

К 2029 году ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых, считает Маск

К 2029 году ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых, считает Маск - РИА Новости, 13.03.2024

К 2029 году ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых, считает Маск

Американский предприниматель Илон Маск считает, что в 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее любого отдельного человека, а к 2029 году превзойдет... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:59

2024-03-13T13:59

2024-03-13T13:59

технологии

илон маск

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что в 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее любого отдельного человека, а к 2029 году превзойдет всех людей вместе взятых. "В следующем году ИИ, вероятно, будет умнее любого отдельного человека. К 2029 году ИИ, вероятно, станет умнее всех людей вместе взятых", - прокомментировал Маск слова американского изобретателя и футуролога Рэймонда Курцвейла, заявившего, что ИИ достигнет уровня человеческого интеллекта к 2029 году. Ранее Маск заявлял, что ИИ может представлять угрозу для человечества, однако пристальное внимание за развитием технологии поможет минимизировать вероятные негативные последствия.

https://ria.ru/20231214/ii-1915823853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, илон маск, искусственный интеллект (ии)