https://ria.ru/20240313/ii-1932723756.html
К 2029 году ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых, считает Маск
К 2029 году ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых, считает Маск - РИА Новости, 13.03.2024
К 2029 году ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых, считает Маск
Американский предприниматель Илон Маск считает, что в 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее любого отдельного человека, а к 2029 году превзойдет... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:59
2024-03-13T13:59
2024-03-13T13:59
технологии
илон маск
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что в 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее любого отдельного человека, а к 2029 году превзойдет всех людей вместе взятых. "В следующем году ИИ, вероятно, будет умнее любого отдельного человека. К 2029 году ИИ, вероятно, станет умнее всех людей вместе взятых", - прокомментировал Маск слова американского изобретателя и футуролога Рэймонда Курцвейла, заявившего, что ИИ достигнет уровня человеческого интеллекта к 2029 году. Ранее Маск заявлял, что ИИ может представлять угрозу для человечества, однако пристальное внимание за развитием технологии поможет минимизировать вероятные негативные последствия.
https://ria.ru/20231214/ii-1915823853.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Илон Маск, Искусственный интеллект (ИИ)
К 2029 году ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых, считает Маск
Маск: в 2025 году ИИ станет умнее любого человека, а к 2029 — всех жителей Земли
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что в 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее любого отдельного человека, а к 2029 году превзойдет всех людей вместе взятых.
"В следующем году ИИ, вероятно, будет умнее любого отдельного человека. К 2029 году ИИ, вероятно, станет умнее всех людей вместе взятых", - прокомментировал Маск слова американского изобретателя и футуролога Рэймонда Курцвейла, заявившего, что ИИ достигнет уровня человеческого интеллекта к 2029 году.
Ранее Маск заявлял, что ИИ может представлять угрозу для человечества, однако пристальное внимание за развитием технологии поможет минимизировать вероятные негативные последствия.
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