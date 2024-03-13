https://ria.ru/20240313/granitsa-1932635288.html

Путин рассказал об охране границы с Финляндией

Путин рассказал об охране границы с Финляндией - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал об охране границы с Финляндией

У границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:26

2024-03-13T06:26

2024-03-13T06:26

финляндия

россия

швеция

владимир путин

дмитрий киселев

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Он подчеркнул, что у России с Финляндией раньше были "просто идеальные" отношения: у двух стран не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной, не говоря уже о других областях. "У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали?.. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся", - сказал Путин, отвечая на вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он отметил, что у России были достаточно добрые и стабильные отношения с этими странами. "И мне думается, что они больше выигрывали от того, что они придерживаются нейтралитета, потому что это дает определенные преимущества: хотя бы как переговорная площадка для того, чтобы снижать напряженность в той же Европе", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

финляндия

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, швеция, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире