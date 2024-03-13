Путин рассказал об охране границы с Финляндией
Путин: у границ Финляндии после вступления в НАТО появятся системы поражения
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Он подчеркнул, что у России с Финляндией раньше были "просто идеальные" отношения: у двух стран не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной, не говоря уже о других областях.
"У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали?.. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся", - сказал Путин, отвечая на вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Он отметил, что у России были достаточно добрые и стабильные отношения с этими странами.
"И мне думается, что они больше выигрывали от того, что они придерживаются нейтралитета, потому что это дает определенные преимущества: хотя бы как переговорная площадка для того, чтобы снижать напряженность в той же Европе", - добавил президент РФ.