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Путин рассказал об охране границы с Финляндией - РИА Новости, 13.03.2024
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06:26 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/granitsa-1932635288.html
Путин рассказал об охране границы с Финляндией
Путин рассказал об охране границы с Финляндией - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал об охране границы с Финляндией
У границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:26
2024-03-13T06:26
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Он подчеркнул, что у России с Финляндией раньше были "просто идеальные" отношения: у двух стран не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной, не говоря уже о других областях. "У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали?.. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся", - сказал Путин, отвечая на вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он отметил, что у России были достаточно добрые и стабильные отношения с этими странами. "И мне думается, что они больше выигрывали от того, что они придерживаются нейтралитета, потому что это дает определенные преимущества: хотя бы как переговорная площадка для того, чтобы снижать напряженность в той же Европе", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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финляндия, россия, швеция, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Финляндия, Россия, Швеция, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире
Путин рассказал об охране границы с Финляндией

Путин: у границ Финляндии после вступления в НАТО появятся системы поражения

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Он подчеркнул, что у России с Финляндией раньше были "просто идеальные" отношения: у двух стран не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной, не говоря уже о других областях.
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"У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали?.. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся", - сказал Путин, отвечая на вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Он отметил, что у России были достаточно добрые и стабильные отношения с этими странами.
"И мне думается, что они больше выигрывали от того, что они придерживаются нейтралитета, потому что это дает определенные преимущества: хотя бы как переговорная площадка для того, чтобы снижать напряженность в той же Европе", - добавил президент РФ.
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