https://ria.ru/20240313/gosuslugi-1932726157.html

Доля записей к врачу на "Госуслугах" после внедрения ИИ увеличилась втрое

Доля записей к врачу на "Госуслугах" после внедрения ИИ увеличилась втрое - РИА Новости, 13.03.2024

Доля записей к врачу на "Госуслугах" после внедрения ИИ увеличилась втрое

Россияне после внедрения голосового помощника на портале "Госуслуги" стали записываться к врачу онлайн почти в три раза чаще, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:11

2024-03-13T14:11

2024-03-13T14:11

россия

технологии

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россияне после внедрения голосового помощника на портале "Госуслуги" стали записываться к врачу онлайн почти в три раза чаще, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Искусственный интеллект уже помог увеличить долю успешных записей к врачу на портале "Госулуги" почти на 200% за год за счет использования голосовых помощников", - сообщил Чернышенко на дне искусственного интеллекта в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Он напомнил, что виртуальные помощники разгружают участковых терапевтов, обзванивая пациентов и напоминая о визитах к врачу. Кроме того, ИИ переводит голосовые сообщения в текст, заполняя медицинские карты.

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932725761.html

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россия, технологии, дмитрий чернышенко